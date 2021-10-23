Tham gia khóa huấn luyện đặc biệt tại Hàn Quốc, các thử thách dành cho dàn Cast sẽ khó khăn cùng với tinh thần cạnh tranh cao hơn rất nhiều so với những tập đầu. Ở tập tuần trước, khán giả đã được chứng kiến những màn so tài đọ sức “cười ra nước mắt” giữa hai đội Xanh và Vàng, trong tập 6, họ sẽ cùng bước vào phần Xé Bảng Tên đầy gay cấn.

Trong teaser ngắn hé lộ tập 6, Jun Phạm và Thúy Ngân đã quyết định bắt cặp cùng nhau trong cuộc chiến đầy căng thẳng này. Như vậy, có thể Ngô Kiến Huy và Trương Thế Vinh sẽ đồng hành cùng tác chiến. Đối thủ mà họ gặp phải chính là Trường Giang khi anh cả chính thức bật chế độ truy sát, tiêu diệt Ngô Kiến Huy đến bước đường cùng. Bên cạnh đó, cảnh Trương Thế Vinh mặt đối mặt với Trường Giang cũng gây nhiều sự tò mò và suy đoán, có thể Voi Biển đang tìm cách cứu Thỏ Đen nhưng cũng không nằm ngoài khả năng anh chàng “trả thù” cho đồng đội của mình đã bị Giang Ca xé.

Một trong những “đặc sản” của “Running Man” Hàn Quốc đã xuất hiện trong tập này: thử thách bùn lầy. Đến đây, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức… “không còn gì để mất” khi cô nàng bị kéo lê, ngập mặt trong bùn. Ở một diễn biến khác, Song Thỏ lại bị buộc phải đối đầu trong cuộc chạy đua và dường như Thỏ Đen hậu đậu vụng về vẫn chưa thoát khỏi vận xui.

Ở phần Xé bảng tên tuần này, khán giả sẽ được chứng kiến những màn đấu tay đôi đầy kịch tính bất phân thắng bại giữa: Thúy Ngân – Karik, Jun Phạm – Liên Bỉnh Phát. Tập trước, Thúy Ngân vừa khóc lóc mếu máo khi bị Karik “đè” tơi tả xác xơ nên đây sẽ là cơ hội để Hoa Săn Mồi phục thù. Thúy Ngân được đánh giá là một trong những Cast có thể lực mạnh nhất không thua kém các Cast nam nên dường như cô nàng chưa bao giờ cần nhường nhịn.

Trong trận quyết đấu với Karik, Thúy Ngân bất chấp bị kéo áo lê trên sàn và một lần nữa cả hai lại dùng hết sức để cố gắng chiến thắng đối phương. Phần về Jun Phạm, anh chàng không còn là Thỏ Trắng nhút nhát chuyên đi chạy trốn, giờ đây Thỏ Trắng lực điền đã tự tin đối đầu với “thợ săn” Liên Bỉnh Phát. Cuộc giằng co dữ dội giữa hai thành viên ‘đô con’ rất khó để dự đoán ai sẽ xé bảng tên của ai.

Cuộc thi bài hát chủ đề “Running Man Vietnam” đang vào hồi gay cấn khi MV “Chần Chờ Chi” của nữ vũ công – ca sĩ Phạm Lịch đã lên sóng. Cạnh tranh sát sao là MV “Vô Tư Nơi Bình Yên – Green” và “Ngày Đẹp Hơn Sẽ Tới – Yết Yết”. Như vậy 6 MV ca khúc chủ đề trong top 8 đã lộ diện, hãy cùng chờ đón 2 MV tiếp theo và xem ai sẽ là người có sản phẩm được bình chọn nhiều nhất nhé!

“Running Man Vietnam” tập 6 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 24/10 trên kênh HTV7, kênh YouTube Dong Tay Promotion và phát trọn bộ trên ứng dụng VieON.

Ảnh: BTC