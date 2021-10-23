Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik

Tin tức giải trí 23/10/2021 19:07

“Không có chỗ cho sự yếu đuối và khoan nhượng” – Đó chính là tinh thần quyết chiến trong teaser “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tuần này.

Tham gia khóa huấn luyện đặc biệt tại Hàn Quốc, các thử thách dành cho dàn Cast sẽ khó khăn cùng với tinh thần cạnh tranh cao hơn rất nhiều so với những tập đầu. Ở tập tuần trước, khán giả đã được chứng kiến những màn so tài đọ sức “cười ra nước mắt” giữa hai đội Xanh và Vàng, trong tập 6, họ sẽ cùng bước vào phần Xé Bảng Tên đầy gay cấn.  

Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik - Ảnh 1

Trong teaser ngắn hé lộ tập 6, Jun Phạm và Thúy Ngân đã quyết định bắt cặp cùng nhau trong cuộc chiến đầy căng thẳng này. Như vậy, có thể Ngô Kiến Huy và Trương Thế Vinh sẽ đồng hành cùng tác chiến. Đối thủ mà họ gặp phải chính là Trường Giang khi anh cả chính thức bật chế độ truy sát, tiêu diệt Ngô Kiến Huy đến bước đường cùng. Bên cạnh đó, cảnh Trương Thế Vinh mặt đối mặt với Trường Giang cũng gây nhiều sự tò mò và suy đoán, có thể Voi Biển đang tìm cách cứu Thỏ Đen nhưng cũng không nằm ngoài khả năng anh chàng “trả thù” cho đồng đội của mình đã bị Giang Ca xé.  

Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik - Ảnh 2 

Một trong những “đặc sản” của “Running Man” Hàn Quốc đã xuất hiện trong tập này: thử thách bùn lầy. Đến đây, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức… “không còn gì để mất” khi cô nàng bị kéo lê, ngập mặt trong bùn. Ở một diễn biến khác, Song Thỏ lại bị buộc phải đối đầu trong cuộc chạy đua và dường như Thỏ Đen hậu đậu vụng về vẫn chưa thoát khỏi vận xui.  

Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik - Ảnh 3Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik - Ảnh 4Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik - Ảnh 5Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik - Ảnh 6

Ở phần Xé bảng tên tuần này, khán giả sẽ được chứng kiến những màn đấu tay đôi đầy kịch tính bất phân thắng bại giữa: Thúy Ngân – Karik, Jun Phạm – Liên Bỉnh Phát. Tập trước, Thúy Ngân vừa khóc lóc mếu máo khi bị Karik “đè” tơi tả xác xơ nên đây sẽ là cơ hội để Hoa Săn Mồi phục thù. Thúy Ngân được đánh giá là một trong những Cast có thể lực mạnh nhất không thua kém các Cast nam nên dường như cô nàng chưa bao giờ cần nhường nhịn. 

Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik - Ảnh 7 

Trong trận quyết đấu với Karik, Thúy Ngân bất chấp bị kéo áo lê trên sàn và một lần nữa cả hai lại dùng hết sức để cố gắng chiến thắng đối phương. Phần về Jun Phạm, anh chàng không còn là Thỏ Trắng nhút nhát chuyên đi chạy trốn, giờ đây Thỏ Trắng lực điền đã tự tin đối đầu với “thợ săn” Liên Bỉnh Phát. Cuộc giằng co dữ dội giữa hai thành viên ‘đô con’ rất khó để dự đoán ai sẽ xé bảng tên của ai.  

Cuộc thi bài hát chủ đề “Running Man Vietnam” đang vào hồi gay cấn khi MV “Chần Chờ Chi” của nữ vũ công – ca sĩ Phạm Lịch đã lên sóng. Cạnh tranh sát sao là MV “Vô Tư Nơi Bình Yên – Green” và “Ngày Đẹp Hơn Sẽ Tới – Yết Yết”. Như vậy 6 MV ca khúc chủ đề trong top 8 đã lộ diện, hãy cùng chờ đón 2 MV tiếp theo và xem ai sẽ là người có sản phẩm được bình chọn nhiều nhất nhé!  

“Running Man Vietnam” tập 6 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 24/10 trên kênh HTV7, kênh YouTube Dong Tay Promotion và phát trọn bộ trên ứng dụng VieON. 

Ảnh: BTC 

HOT: Rạp phim đã chính thức 'comback' , khán giả sắp được ngửi mùi bắp rang loạt bom tấn Marvel

HOT: Rạp phim đã chính thức 'comback' , khán giả sắp được ngửi mùi bắp rang loạt bom tấn Marvel

Trên Website của các rạp phim đã đăng lịch khởi chiếu loạt phim bom tấn cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Xem thêm
Từ khóa:   Running Man Thúy Ngân Karik

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 48 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43