Lịch trình dày đặc trong 1 ngày của Á hậu Kim Duyên tại Miss Universe 2021

Chia tay H’Hen Niê, Kim Duyên tiếp tục chia sẻ về lịch trình tập luyện, training dày đặc trong 1 ngày của mình. Thức dậy từ sáng sớm, Đại diện Việt Nam bắt đầu với buổi học hình thể cùng Al Morgan, HLV về thể chất và tinh thần của cô. Kim Duyên cho biết HLV AI Morgan không chỉ giúp cô rèn luyện sức khỏe mà còn giúp tâm trí, tinh thần cô được mạnh mẽ. Do tập luyện tại nhà nên cô tận dụng chiếc ghế, gối phòng khách để hỗ trợ buổi tập. Có thể thấy Kim Duyên phải đối mặt với cường độ tập luyện và ăn kiêng khá khắt khe.

Với các bài tập để giảm mỡ tăng cơ, hướng tới mục tiêu có hình thể đẹp và chuẩn nhất, Kim Duyên “than thở” việc tập luyện bằng hình thức online rất cực, ban đầu cô còn thấy khủng hoảng, mệt “lã” mồ hôi, thậm chí nằm vật ra sàn. Tuy nhiên với tinh thần “chiến binh”, Kim Duyên vẫn hoàn thành buổi tập và có sự giao lưu tốt, việc trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng là lợi thế giúp Kim Duyên rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Sau đó, Kim Duyên cũng bắt đầu tập luyện kỹ năng Catwalk. Người hướng dẫn cho Kim Duyên là HLV Nhật Anh (HLV giải phóng hình thể - catwalk). Khởi động với những bước catwalk đơn giản, tiêu chí của HLV Nhật Anh trong những ngày đầu tiên là giúp Á hậu nắm vững những bước đi, dáng pose cơ bản. Tuy nhiên vì phải học qua online nên HLV rất khó chỉnh dáng, Kim Duyên phải tự mình nhận ra và sửa chữa tất cả các khuyết điểm của mình như: phải dành nhiều thời gian học cách đánh hông, để việc tập hiệu quả, cô phải đi giầy cao gót xuyên suốt trong nhà. Có thể thấy, Kim Duyên thể hiện tốt tinh thần học hỏi dù đã trải qua những khóa huấn luyện trước đây, đã quá quen với những bước catwalk nhưng khi được học lại những điều cơ bản, cô vẫn nghiêm túc tập luyện hết sức mình. Tinh thần cầu tiến và sự nỗ lực là điều khán giả đã dễ dàng nhìn thấy ở Đại diện Việt Nam năm nay.

Không chỉ tập luyện catwalk, hình thể, Kim Duyên còn đầu tư học thêm tiếng Anh. Bởi thời gian giới hạn nên đòi hỏi hai kỹ năng này phải song hành cùng nhau. Cô chia sẻ vì phải vận dụng tiếng Anh nhiều trong cuộc thi, thêm nữa là kì vọng của khán giả nên sẽ dùng tiếng Anh nhiều nhất có thể, bên cạnh đó là biết cách kết hợp giữa phát âm chuẩn, ngôn từ hay, căn chỉnh thời gian. Ms. Thea Juliet Marie O’callaghan - Giáo viên VUS - Anh Văn Hội Việt Mỹ đã có những chia sẻ về cách phát âm và nhắn nhủ đến Kim Duyên: “Bạn không cần phải nói nhanh, người ta không quan trọng điều đó mà quan trọng nội dung mà bạn nói. Hãy học cách dùng từ để trong thời gian quy định, bạn thể hiện hết ý của mình nhưng vẫn xúc tích và ngắn gọn”. Nếu theo dõi tập 1 Road To Miss Universe 2021, khán giả sẽ thấy đa số các buổi học của Kim Duyên đều sử dụng 100% tiếng Anh. Điều này sẽ giúp cho Kim Duyên rèn luyện tốt về phát âm, kỹ năng xử lý tình huống bằng tiếng Anh.

Nói về việc học makeup và làm tóc, Kim Duyên cho biết đã tận dụng mùa dịch để học makeup, sau đó đến làm tóc. Trong giờ học, Kim Duyên cũng được hai chuyên gia Quân Nguyễn - Pu Lê rèn luyện về các kỹ năng cơ bản. Trước sự cố gắng và học hỏi nhanh của Á hậu, hai chuyên gia đưa ra lời khen và nhắc nhở về sự “khắc nghiệt” của thời gian. Phải chuẩn bị thật nhanh và hoàn hảo hết mức có thể vì “nếu tham gia dự thi thật, Duyên chỉ có khoảng 1 tiếng để trang điểm, làm tóc, thay trang phục”. Kim Duyên cho biết áp lực thời gian phải hoàn thành sẽ giúp cô trui rèn để hoàn thành tốt việc này khi thi Miss Universe.

Trước đây, Kim Duyên đã có buổi livestream sóng gió gắn với câu chuyện Interview. Nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu sót về mảng này, Kim Duyên đã chăm chỉ và cố gắng. Nói về kỹ năng này, Kim Duyên xem đây là thách thức lớn nhất trong hành trình của mình, để bắt kịp kiến thức được dạy, Kim Duyên chọn cách ghi âm và tập trung nghe lại kỹ càng. Thầy AJ Jonh Sumampong Bation (Cố vấn chuyên môn Interview) cũng chia sẻ với Kim Duyên: “Cần chú ý thời gian, nếu hoàn toàn quản lý thời gian, bạn sẽ biết cách làm sao để trong thời gian quy định, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi”. Thầy cũng đã mang đến cho Kim Duyên thử thách trả lời 5 câu hỏi trong vòng 5 phút. Cùng với đó, cô cũng được huấn luyện viên hướng dẫn cách chọn từ vựng đúng trọng tâm câu hỏi, làm cho phần Interview trở nên hay hơn, sâu sắc hơn.

Đến cuối ngày, Kim Duyên có buổi học thanh nhạc để tập luyện về vị trí âm thanh, kỹ năng giữ hơi, phát âm, khẩu hình,... để hô tên ấn tượng nhất. Giáo viên luyện thanh của Kim Duyên chính là cô Na - cô giáo đồng hành cùng H’Hen Niê tại Road To Miss Universe 2018. Đối với Kim Duyên, cô hy vọng bản thân có thể tiếp nối H’Hen Niê, hô thật to và vang tên Việt Nam.

Dù trải qua lịch trình “home training”, phát triển các kỹ năng dày đặc nhưng Kim Duyên vẫn giữ tinh thần lạc quan và trạng thái tự tin, vui tươi. Cuối tập 01, Kim Duyên bày tỏ xúc động khi nhìn lại quá trình vừa qua và nói lời cảm ơn đến tất cả HLV, ban cố vấn đã đồng hành cùng cô trong giai đoạn khó khăn dịch bệnh. Sự hỗ trợ của các huấn luyện viên, chuyên gia, cố vấn đã góp phần không nhỏ vào sự trưởng thành của Kim Duyên trên hành trình chinh phục ngôi vị Miss Universe 2021.

Kết thúc tập 1, “Road To Miss Universe 2021” cũng hé lộ những hình ảnh đầu tiên của tập 2. Xuất hiện cùng Kim Duyên là CEO Trần Việt Bảo Hoàng - Giám đốc quốc gia Miss Universe Việt Nam. Anh đã mang đến cho cô yêu cầu lựa chọn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?, Kim Duyên sẽ lựa chọn như thế nào trước yêu cầu này? Sẽ tự tin phỏng vấn bằng tiếng Anh hay sẽ chọn tiếng Việt để được sự an toàn? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo của Road To Miss Universe 2021.

Ảnh: BTC