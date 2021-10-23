Ngô Kiến Huy bất ngờ tiết lộ từng thi trượt trường sân khấu?

Tin tức giải trí 23/10/2021 08:35

Trong tập 6 của “5 Giây Thành Triệu Phú”, bên cạnh những màn đấu khẩu hết sức dí dỏm của ban tư vấn, MC Ngô Kiến Huy cũng đã có những tiết lộ hết sức bất ngờ về con đường ca hát và sự nghiệp sáng tác ngắn ngủi của mình.

Trở lại với tập 6 của “5 Giây Thành Triệu Phú”, diện mạo mới mẻ của MC và ban tư vấn khiến ai cũng bất ngờ. Nếu như Ngô Kiến Huy tự nhận mình ăn mặc như tài phiệt, Đại Nghĩa lịch lãm, sáng sủa hơn thì Khả Như lại bị nhận xét là “trẻ trâu” khi xuất hiện với hai búi tóc trên đầu. 

Nữ diễn viên vội chống chế “Khi người chơi không biết bấu víu vào ai, nhìn qua đây, sự gần gũi, niềm tin”. Một lần nữa, tư vấn viên vũ trụ bị Đại Nghĩa “vùi dập” không thương tiếc “Không có em ơi, nhìn em người ta không tin được, bởi vì thấy một đứa con nít vào đây ngồi tư vấn gì giờ, ở cái tuổi của em không ai làm vậy hết trơn”. Màn đấu khẩu không hồi kết của bộ đôi tư vấn viên khiến cả trường quay cười như được mùa.  

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Khách mời của tuần này là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả - nam diễn viên Quỳnh Lý. Như thường lệ, MC có màn giới thiệu đến khách mời “Thực ra ban tư vấn đưa ra những ý kiến rất là tốt, họ như những thiên thần, xuất hiện như để cứu rỗi cuộc đời”. Nghe đến đây Quỳnh Lý liền thắc mắc “Hình như cái từ tốt anh né cái từ “đúng” đúng không anh Huy” và được giải đáp “Họ đúng về mọi mặt, họ chỉ sai kết quả thôi” khiến nam diễn viên chỉ biết câm nín. 

Ngô Kiến Huy bất ngờ tiết lộ từng thi trượt trường sân khấu? - Ảnh 2

Cũng trong tập này, có một câu hỏi đặc biệt liên quan đến MC Thỏ Đen “Ca sĩ Ngô Kiến Huy sáng tác ca khúc nói về bản thân mình có tên là Tôi Là Ngô Kiến Huy”. Vừa nghe xong, Khả Như liền tỏ ra nghi ngờ “Em từng là ca sĩ hả Ngô Kiến Huy?”. Dù bị ban tư vấn “xài xể” vì tự sáng tác bài hát “lăng xê” bản thân nhưng MC vẫn không ngần ngại trải lòng về con đường ca hát của mình “11 năm trước, khi đó em là một nhạc sĩ trẻ mặc dù em đăng kí trường sân khấu nhưng em thi… trượt. Em chuyển qua ca sĩ nhưng dòng đời đưa đẩy em sáng tác bài hát này đầu tiên và đó cũng là bài hát cuối cùng”. 

Ngô Kiến Huy bất ngờ tiết lộ từng thi trượt trường sân khấu? - Ảnh 3Ngô Kiến Huy bất ngờ tiết lộ từng thi trượt trường sân khấu? - Ảnh 4

Màn tiết lộ về sự nghiệp sáng tác ngắn ngủi của Ngô Kiến Huy khiến không ai nhịn được cười. Liệu những chia sẻ chân thành này có giúp Quỳnh Lý vượt qua câu hỏi? Ban tư vấn “thiên thần” sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình như ở những tập trước? 

Tất cả sẽ có trong tập 6 của “5 Giây Thành Triệu Phú”, phát sóng vào lúc 21h thứ 7 ngày 23/10 trên kênh HTV7. 

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