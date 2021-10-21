4 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm'

Tin tức giải trí 21/10/2021 15:41

Mai Bảo Vinh, Sơn Hồng Phạm, Ty Lê và Trương Thanh là 4 thí sinh có ngoại hình nổi bật lọt top 20 'Tiktok FashUP 2021'.

Kết thúc Vòng Bán kết (Semi-final) diễn ra từ ngày 5/10/2021 đến ngày 11/10/2021, 20 thí sinh sáng giá nhất từ 4 lĩnh vực gồm Làm đẹp (Beauty Icon), Người mẫu (Modeling Icon), Phối đồ thời trang (Fashion Icon), Thiết kế thời trang (Fashion Design Icon) đã được cộng đồng TikTok bình chọn và bước vào Vòng Chung Kết, hứa hẹn đem đến một cuộc so tài gay cấn để tìm ra ngôi vị cao nhất trong mỗi lĩnh vực.

Đêm tôn vinh & trình diễn thời trang "TikTok FashUP Gala Night" sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 10, theo đó ra mắt bộ sưu tập thời trang của 2 nhà thiết kế thời trang tài năng Chung Thanh Phong và Ivan Trần, cùng với những màn trình diễn bùng nổ đến từ ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Cara Phương.

Dưới đây là danh sách 4 thí sinh nam hotboy lọt top 20 "Tiktok FashUP 2021".

Sơn Hồng Phạm - Fashion Icon

4 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 1

4 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 24 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 34 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 44 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 5

Mai Bảo Vinh - Modeling Icon

4 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 64 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 74 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 84 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 94 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 10

Ty Lê - Beauty Icon

4 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 114 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 124 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 134 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 144 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 15

Trương Thanh - Modeling Icon

4 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 164 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 174 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 184 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 194 hotboy ngoại hình 'cực phẩm' lọt top 20 'Gala Night Tiktok FashUP 2021', nhìn ai cũng điển trai 'hết nước chấm' - Ảnh 20

Ảnh: FBNV

Lộ diện Top 20 của “Tiktok FashUP 2021”, toàn trai xinh gái đẹp “sang xịn mịn”, mà lại còn cực kỳ tài năng

Lộ diện Top 20 của “Tiktok FashUP 2021”, toàn trai xinh gái đẹp “sang xịn mịn”, mà lại còn cực kỳ tài năng

Những cái tên nổi bật trong top 20 bao gồm: Yên Đan, Mai Bảo Vinh, Sơn Hồng Phạm, Khang Huỳnh, Ty Lê,...

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