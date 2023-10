Lộ diện Top 20 của “Tiktok FashUP 2021”, toàn trai xinh gái đẹp “sang xịn mịn”, mà lại còn cực kỳ tài năng

Kết thúc Vòng Bán kết (Semi-final) diễn ra từ ngày 5/10/2021 đến ngày 11/10/2021, 20 thí sinh sáng giá nhất từ 4 lĩnh vực gồm Làm đẹp (Beauty Icon), Người mẫu (Modeling Icon), Phối đồ thời trang (Fashion Icon), Thiết kế thời trang (Fashion Design Icon) đã được cộng đồng TikTok bình chọn và bước vào Vòng Chung Kết, hứa hẹn đem đến một cuộc so tài gay cấn để tìm ra ngôi vị cao nhất trong mỗi lĩnh vực.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm tôn vinh & trình diễn thời trang “TikTok FashUP Gala Night“ sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 10, theo đó ra mắt bộ sưu tập thời trang, 2 nhà thiết kế thời trang tài năng Chung Thanh Phong và Ivan Trần, cùng với những màn trình diễn bùng nổ đến từ ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Cara Phương,..

Không chỉ đem đến những sản phẩm video thời trang, TikTok FashUP còn mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ, mang tính nhân văn. Điển hình như câu chuyện cảm động của thí sinh Quỳnh Nga ở Úc - một bệnh nhân Covid-19, vẫn cố gắng hết mình dự thi cùng đồng đội, hay những trải lòng của thí sinh về khó khăn và hạn chế để có thể hiện thực hóa ý tưởng trong hoàn cảnh tất cả đều đang phải ở nguyên trong nhà do giãn cách càng khiến khán giả khâm phục hơn sự sáng tạo cũng như tinh thần chiến đấu hết mình của các thí sinh dự thi. Bằng kinh nghiệm thực tế, bộ ngũ giám khảo quyền lực đã trực tiếp đưa ra những lời khuyên quý giá, truyền cảm hứng để các thí sinh lột tả đúng tinh thần "Fashion Is You - Thời trang là chính bạn". Tính đến thời điểm hiện nay, hashtag #TikTokFashUP trên nền tảng TikTok đã thu về 5 tỷ lượt xem và 1.6 triệu video.