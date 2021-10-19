Lộ diện Top 20 của “Tiktok FashUP 2021”, toàn trai xinh gái đẹp “sang xịn mịn”, mà lại còn cực kỳ tài năng

Những cái tên nổi bật trong top 20 bao gồm: Yên Đan, Mai Bảo Vinh, Sơn Hồng Phạm, Khang Huỳnh, Ty Lê,...

Trong vòng 2 tháng kể từ khi khởi động, hashtag #TikTokFashUP đã thu hút được hơn 5 tỷ lượt xem, 1.6 triệu video và 2.200 bài dự thi - trở thành một trong những hashtag liên quan đến lĩnh vực thời trang và làm đẹp nhận được sự quan tâm đông đảo nhất từ trước đến nay trên nền tảng TikTok Việt Nam. Kết thúc Vòng Bán kết (Semi-final) diễn ra từ ngày 5/10/2021 đến ngày 11/10/2021, 20 thí sinh sáng giá nhất từ 4 lĩnh vực gồm Làm đẹp (Beauty Icon), Người mẫu (Modeling Icon), Phối đồ thời trang (Fashion Icon), Thiết kế thời trang (Fashion Design Icon) đã được cộng đồng TikTok bình chọn và bước vào Vòng Chung Kết, hứa hẹn đem đến một cuộc so tài gay cấn để tìm ra ngôi vị cao nhất trong mỗi lĩnh vực.

Ảnh minh họa: Internet Đêm tôn vinh & trình diễn thời trang “TikTok FashUP Gala Night“ sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 10, theo đó ra mắt bộ sưu tập thời trang, 2 nhà thiết kế thời trang tài năng Chung Thanh Phong và Ivan Trần, cùng với những màn trình diễn bùng nổ đến từ ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Cara Phương,.. Không chỉ đem đến những sản phẩm video thời trang, TikTok FashUP còn mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ, mang tính nhân văn. Điển hình như câu chuyện cảm động của thí sinh Quỳnh Nga ở Úc - một bệnh nhân Covid-19, vẫn cố gắng hết mình dự thi cùng đồng đội, hay những trải lòng của thí sinh về khó khăn và hạn chế để có thể hiện thực hóa ý tưởng trong hoàn cảnh tất cả đều đang phải ở nguyên trong nhà do giãn cách càng khiến khán giả khâm phục hơn sự sáng tạo cũng như tinh thần chiến đấu hết mình của các thí sinh dự thi. Bằng kinh nghiệm thực tế, bộ ngũ giám khảo quyền lực đã trực tiếp đưa ra những lời khuyên quý giá, truyền cảm hứng để các thí sinh lột tả đúng tinh thần "Fashion Is You - Thời trang là chính bạn". Tính đến thời điểm hiện nay, hashtag #TikTokFashUP trên nền tảng TikTok đã thu về 5 tỷ lượt xem và 1.6 triệu video.

Sản xuất một chương trình giải trí trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, một điều tưởng chừng không thể nay đã thành hiện thực, bà Trang Lê - CEO MultiMedia JSC - chia sẻ: “MultiMedia JSC rất vui và tự hào khi đã cùng với nền tảng TikTok mang đến thành công ngoài sức mong đợi cho chiến dịch TikTok FashUP 2021 lần này. Chúng tôi đã biến một điều tưởng chừng như không thể thành có thể, đó là sản xuất chương trình truyền hình thực tế online thời giãn cách. Đây là một thử thách nhưng cũng là cơ hội để MultiMedia JSC có thể khẳng định và chứng minh năng lực sản xuất linh hoạt trên đa nền tảng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức, tìm kiếm các tài năng trong lĩnh vực thời trang, người mẫu, góp phần vào sự phát triển chung của thời trang Việt Nam, MultiMedia JSC rất vui khi tiếp tục mang đến một sân chơi thời trang mới đầy thú vị trên nền tảng TikTok. Chúng ta đang cần thêm rất nhiều nhà sáng tạo nội dung mới đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, nên chúng tôi hi vọng TikTok FashUP 2021 sẽ tìm ra được những nhân tố mới cho thời trang Việt Nam để đưa thời trang Việt Nam có cơ hội vươn xa hơn nữa. Madam Trang Lê, người đứng đằng sau loạt show truyền hình thực tế ăn khách "Next Top Model, The Face, Project Runway" và mới đây là "Tiktok FashUP" Ảnh: BTC

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