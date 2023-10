Thí sinh mắc Covid 19 vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình gây xúc động mạnh, khiến giám khảo nể phục tại “TikTok FashUP 2021”

Dù được ghi hình online trong thời điểm giãn cách xã hội, series thực tế “TikTok FashUP 2021” vẫn có màn chào sân bùng nổ cùng hàng loạt tình tiết kịch tính và dàn thí sinh tài năng là những nhân vật có sức ảnh hưởng, những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên nền tảng TikTok giúp chương trình nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ đến từ người hâm mộ. Trong tập 2, series “TikTok FashUP 2021” tiếp tục hé mở những câu chuyện lắng đọng, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Series thực tế “TikTok FashUP 2021” tuần qua đã có màn chào sân cực kỳ ấn tượng, để lại nhiều dấu ấn riêng với khán giả khi được ghi hình trong điều kiện giãn cách xã hội nhưng vẫn có đầy đủ những tình huống kịch tính, thú vị, không hề kém cạnh những show truyền hình thực tế về thời trang đã được MultiMedia JSC sản xuất trước đây đã tạo được tiếng vang như “Vietnam's Next Top Model, The Face Vietnam hay Project Runway Vietnam”... Can đảm chuyển đổi mô hình sản xuất giữa thời kỳ giãn cách, MultiMedia JSC đã chứng minh được hướng đi đúng đắn trong việc trở thành “người tiên phong” sản xuất series thực tế online về thời trang tại Việt Nam, mở ra những hướng đi mới cho việc sản xuất các chương trình giải trí phù hợp với tình hình hiện tại.