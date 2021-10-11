Thí sinh mắc Covid 19 vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình gây xúc động mạnh, khiến giám khảo nể phục tại “TikTok FashUP 2021”

Câu chuyện của thí sinh Trần Thị Quỳnh Nga khiến ai nấy đều nghẹn ngào nể phục.

Dù được ghi hình online trong thời điểm giãn cách xã hội, series thực tế “TikTok FashUP 2021” vẫn có màn chào sân bùng nổ cùng hàng loạt tình tiết kịch tính và dàn thí sinh tài năng là những nhân vật có sức ảnh hưởng, những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên nền tảng TikTok giúp chương trình nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ đến từ người hâm mộ. Trong tập 2, series “TikTok FashUP 2021” tiếp tục hé mở những câu chuyện lắng đọng, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Series thực tế “TikTok FashUP 2021” tuần qua đã có màn chào sân cực kỳ ấn tượng, để lại nhiều dấu ấn riêng với khán giả khi được ghi hình trong điều kiện giãn cách xã hội nhưng vẫn có đầy đủ những tình huống kịch tính, thú vị, không hề kém cạnh những show truyền hình thực tế về thời trang đã được MultiMedia JSC sản xuất trước đây đã tạo được tiếng vang như “Vietnam's Next Top Model, The Face Vietnam hay Project Runway Vietnam”... Can đảm chuyển đổi mô hình sản xuất giữa thời kỳ giãn cách, MultiMedia JSC đã chứng minh được hướng đi đúng đắn trong việc trở thành “người tiên phong” sản xuất series thực tế online về thời trang tại Việt Nam, mở ra những hướng đi mới cho việc sản xuất các chương trình giải trí phù hợp với tình hình hiện tại.

Sau thành công của tập khai màn, series thực tế “TikTok FashUP 2021” mới đây đã tiếp tục lên sóng tập 2 với phần dự thi của các nhóm thí sinh còn lại nhằm chọn ra top 99 gương mặt xuất sắc nhất để chính thức bước vào vòng thi voting online vô cùng thú vị. Ở tập phát sóng lần này, “TikTok FashUP 2021” lại lần nữa đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thí sinh Quỳnh Nga ở tại Úc hiện đang mắc Covid 19 nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần thi của mình khiến giám khảo nể phục Trong vòng thi phỏng vấn, nghị lực phi thường, nỗ lực vươn lên nghịch cảnh của các “chiến binh thời trang" đã trở thành những câu chuyện đặc biệt truyền cảm hứng đến khán giả. Trần Thị Quỳnh Nga - thí sinh mảng Beauty Icon đến từ Sydney, Úc có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt khi là bệnh nhân Covid-19 trong đại gia đình 6 thành viên. Dù chịu nhiều đau đớn, mệt mỏi nhưng nữ thí sinh này vẫn cố gắng hoàn thành đề bài được giao để thỏa niềm đam mê làm đẹp, khiến các giám khảo vô cùng khâm phục.

Nhóm thí sinh Quỳnh Nga Hay câu chuyện giám khảo Khánh Linh từ một thí sinh The Face từng bị nhận xét là “bản sao" của người khác đã trở thành giám khảo chính của “TikTok FashUP 2021” đã trở thành nguồn động lực lớn cho Nguyễn Thanh Sơn - thí sinh Fashion Design Icon. Vân Phi - thí sinh Modeling Icon khiến “bộ ngũ quyền lực” xót xa và phẫn nộ khi tiết lộ câu chuyện buộc phải nối tóc vì bị bạn trai cắt tóc, bạo hành. Các giám khảo vỗ tay cảm động vì nghị lực của nhóm thí sinh có 1 thí sinh bị mắc Covid 19 vẫn cố gắng hoàn thành phần thi nhóm Bên cạnh đó, “TikTok FashUP 2021” cũng gây ấn tượng với những tiết mục văn nghệ vô cùng đáng yêu từ dàn thí sinh đến từ miền Tây. Đặc biệt, người xem cực kỳ thích thú khi được nghe tiết mục “bắn rap" cực chất từ Host Thiên Hương. Như vậy kết thúc vòng thi Semi-Final gặp gỡ ban giám khảo, top 99 thí sinh xuất sắc nhất của “TikTok FashUP 2021” đã chính thức lộ diện và sẵn sàng đến với vòng voting online đầy kịch tính. Trong tập tiếp theo, top 99 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 4 lĩnh vực thi sẽ tham gia vào buổi training trực tiếp cùng dàn giám khảo quyền lực của “TikTok FashUP 2021”.

Nam Trung 'dị ứng' với hot Tiktoker make up vì nói thiếu chữ và cái kết của thí sinh này Thí sinh Triệu Mỹ Linh của nhóm 1 được Nam Trung sửa lưng sau khi dùng từ thiếu chuyên môn về nghề nghiệp của mình.

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