‘Gala Night Tiktok FashUP 2021’: Văn Mai Hương biểu diễn, Chung Thanh Phong tất bật chuẩn bị BST ấn tượng

Tin tức giải trí 19/10/2021 07:07

Chiều 18/10 đã diễn ra buổi họp báo công bố Top 20 chính thức của “Tiktok Fashup 2021”, cùng với đó là thông tin về Đại nhạc hội thời trang “TikTok FashUP Gala Night”.

Đêm tôn vinh và trình diễn thời trang “TikTok FashUP Gala Night” sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 10, theo đó ra mắt bộ sưu tập thời trang do 2 nhà thiết kế thời trang tài năng Chung Thanh Phong và Ivan Trần dày công chuẩn bị gấp rút trong vòng vài ngày, cùng với những màn trình diễn bùng nổ đến từ ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Cara Phương,..

‘Gala Night Tiktok FashUP 2021’: Văn Mai Hương biểu diễn, Chung Thanh Phong tất bật chuẩn bị BST ấn tượng - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Văn Mai Hương sẽ biểu diễn trực tiếp tại đêm trao giải “TikTok FashUP Gala Night” 

Sau 2 tháng tranh tài, Top 20 gương mặt xuất sắc trong 4 lĩnh vực gồm Làm đẹp (Beauty Icon), Người mẫu (Modeling Icon), Phối đồ thời trang (Fashion Icon), Thiết kế thời trang (Fashion Design Icon) đã chính thức lộ diện. Đây đều là những thí sinh có số điểm cao nhất theo cách tính tổng điểm bằng 50% đến từ vòng Voting Online và 50% đến từ Ban giám khảo cho điểm trên từng “TikTok FashUP Gala Night”và chấm điểm trực tiếp cho các thí sinh trong lĩnh vực này. Ở đêm chung kết, các thí sinh ở các lĩnh vực sẽ nhận thử thách như sau:

Lĩnh vực Phối đồ thời trang (Fashion Icon): Dựa trên trang phục của Nhà thiết kế Ivan Trần, các thí sinh sẽ ghi hình lại phần trổ tài bằng cách mix & match các thiết kế với các phụ kiện đi kèm sao cho vẫn giữ được tính chất của cả bộ sưu tập nhưng vẫn tạo nên nét riêng của chính họ.

Lĩnh vực Làm đẹp (Beauty Icon): Các thí sinh sẽ trực tiếp biến tấu những kiểu cách trang điểm phù hợp với từng bộ trang phục cũng được nhận từ Nhà thiết kế Ivan Trần và ghi hình lại toàn bộ phần thi của mình bằng nền tảng TikTok.

Lĩnh vực Người mẫu (Modeling Icon): Từ trang phục của Nhà thiết kế Chung Thanh Phong, các thí sinh sẽ quay video thể hiện khả năng catwalk và tạo dáng của mình để làm nổi bật lên thông điệp của “TikTok FashUP”: những "chiến binh thời trang" của thế hệ 4.0 năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

‘Gala Night Tiktok FashUP 2021’: Văn Mai Hương biểu diễn, Chung Thanh Phong tất bật chuẩn bị BST ấn tượng - Ảnh 2
NTK Chung Thanh Phong đang ráo riết chuẩn bị BST cho các thí sinh vừa tranh tài vừa trình diễn tại đêm trai giải “TikTok FashUP Gala Night”

Không chỉ đem đến những sản phẩm video thời trang, "TikTok FashUP" còn mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ, mang tính nhân văn. Điển hình như câu chuyện cảm động của thí sinh Quỳnh Nga ở Úc - một bệnh nhân Covid-19, vẫn cố gắng hết mình dự thi cùng đồng đội, hay những trải lòng của thí sinh về khó khăn và hạn chế để có thể hiện thực hóa ý tưởng trong hoàn cảnh tất cả đều đang phải ở nguyên trong nhà do giãn cách càng khiến khán giả khâm phục hơn sự sáng tạo cũng như tinh thần chiến đấu hết mình của các thí sinh dự thi.

Bằng kinh nghiệm thực tế, bộ ngũ giám khảo quyền lực đã trực tiếp đưa ra những lời khuyên quý giá, truyền cảm hứng để các thí sinh lột tả đúng tinh thần "Fashion Is You - Thời trang là chính bạn". Tính đến thời điểm hiện nay, hashtag #TikTokFashUP trên nền tảng TikTok đã thu về 5 tỷ lượt xem và 1.6 triệu video.

Đón xem Đêm “Gala TikTok FashUP 2021” sẽ chính thức lên sóng vào 20h ngày 24/10/2021 trên kênh TikTok chính thức của “TikTok FashUP 2021”.

 Ảnh: BTC

Từ khóa:   Chung Thanh Phong Văn Mai Hương TikTok FashUP 2021

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