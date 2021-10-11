Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19

Dù được ghi hình online trong thời điểm giãn cách xã hội, series thực tế “TikTok FashUP 2021”vẫn có màn chào sân bùng nổ cùng hàng loạt tình tiết kịch tính và dàn thí sinh tài năng là những nhân vật có sức ảnh hưởng, những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên nền tảng TikTok giúp chương trình nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ đến từ người hâm mộ. Trong tập 2, series “TikTok FashUP 2021” là những câu chuyện lắng đọng, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sau thành công của tập khai màn, series thực tế “TikTok FashUP 2021” mới đây đã tiếp tục lên sóng tập 2 với phần dự thi của các nhóm thí sinh còn lại nhằm chọn ra top 99 gương mặt xuất sắc nhất để chính thức bước vào vòng thi voting online vô cùng thú vị. Ở tập phát sóng lần này, “TikTok FashUP 2021” lại lần nữa đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.