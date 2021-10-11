Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19

Sao Việt 11/10/2021 15:50

Thí sinh Mèo Thoại có màn đấu khẩu với giám khảo Nam Trung và cuối cùng anh nhận được cái kết thế nào?

Dù được ghi hình online trong thời điểm giãn cách xã hội, series thực tế “TikTok FashUP 2021”vẫn có màn chào sân bùng nổ cùng hàng loạt tình tiết kịch tính và dàn thí sinh tài năng là những nhân vật có sức ảnh hưởng, những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên nền tảng TikTok giúp chương trình nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ đến từ người hâm mộ. Trong tập 2, series “TikTok FashUP 2021” là những câu chuyện lắng đọng, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sau thành công của tập khai màn, series thực tế “TikTok FashUP 2021” mới đây đã tiếp tục lên sóng tập 2 với phần dự thi của các nhóm thí sinh còn lại nhằm chọn ra top 99 gương mặt xuất sắc nhất để chính thức bước vào vòng thi voting online vô cùng thú vị. Ở tập phát sóng lần này, “TikTok FashUP 2021” lại lần nữa đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Dù lắng đọng những cảm xúc với những câu chuyện cảm động nhưng “TikTok FashUP 2021”vẫn không hề thiếu đi sự kịch tính vốn có của một series thực tế về thời trang. Nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả đã tiếp tục lộ diện trong tập 2 tạo nên những tình huống căng thẳng, nghẹt thở. Trận tranh cãi căng thẳng giữa Norin Phạm (Mèo Thoại) cùng giám khảo Nam Trung đã khiến anh chàng bị loại thẳng tay.

Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19 - Ảnh 1
Nam Trung nhăn mặt khó chịu khi thấy phần thi phản cảm của thí sinh Mèo Thoại 
Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19 - Ảnh 2
Tuy nhiên anh chàng đã có những phần biện luận của riêng mình

Theo như giám khảo Nam Trung, Mèo Thoại lựa chọn thể hiện chủ để cám ơn những người chống dịch Covid 19 nhưng lại vận một bộ trang phục mang tính khiêu khích hơn là cám ơn. Thí sinh này đã diện trang phục không có tính liên kết. Anh thẳng thừng nhận xét: “Nói thẳng luôn, hơi chướng tai gai mắt một tý. Em ở đằng sau cám ơn những người chống dịch mà bộ trang phục mang tính chất khiêu khích nhiều hơn. Anh không cảm nhận được thông điệp mà cái đấy lại là cái kết.”

Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19 - Ảnh 3

Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19 - Ảnh 4Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19 - Ảnh 5Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19 - Ảnh 6

Thí sinh Mèo Thoại cũng ngay lập tức biện minh cho phần thể hiện của mình rằng đây không phải khiêu khích mà mang tính chất chống lại. Mặc dù đã dùng đến luận điểm đưa khẩu trang ra ở đầu bộ trang phục, kèm kính bảo hộ nhưng cuối cùng anh chàng đã không thể thuyết phục được giám khảo và bị loại thẳng tay.

Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19 - Ảnh 7
Phần thể hiện bài thi có phần hơi lệch đề và gây khó chịu cho người xem khi nói về những người chống dịch
Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19 - Ảnh 8
Dù đã "vớt vát" về việc có sử dụng khẩu trang và kính bảo hộ nhưng thí sinh này vẫn không thuyết phục được giám khảo Nam Trung

 Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19 - Ảnh 9

Ảnh: Chụp màn hình

Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’

Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’

Trong tập 2 “TikTok FashUP” 2021” có sự xuất hiện của những cái tên đình đám trên nền tảng TikTok, khiến sức nóng của cuộc cạnh tranh giành lấy tấm vé đi tiếp được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Trung Mèo Thoại TikTok FashUP 2021

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"