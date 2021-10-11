Nam Trung khó chịu ra mặt vì Mèo Thoại thể hiện cực kỳ phản cảm chủ đề chống dịch Covid 19

Thí sinh Mèo Thoại có màn đấu khẩu với giám khảo Nam Trung và cuối cùng anh nhận được cái kết thế nào?
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Dù được ghi hình online trong thời điểm giãn cách xã hội, series thực tế “TikTok FashUP 2021”vẫn có màn chào sân bùng nổ cùng hàng loạt tình tiết kịch tính và dàn thí sinh tài năng là những nhân vật có sức ảnh hưởng, những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên nền tảng TikTok giúp chương trình nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ đến từ người hâm mộ. Trong tập 2, series “TikTok FashUP 2021” là những câu chuyện lắng đọng, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Sau thành công của tập khai màn, series thực tế “TikTok FashUP 2021” mới đây đã tiếp tục lên sóng tập 2 với phần dự thi của các nhóm thí sinh còn lại nhằm chọn ra top 99 gương mặt xuất sắc nhất để chính thức bước vào vòng thi voting online vô cùng thú vị. Ở tập phát sóng lần này, “TikTok FashUP 2021” lại lần nữa đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Dù lắng đọng những cảm xúc với những câu chuyện cảm động nhưng “TikTok FashUP 2021”vẫn không hề thiếu đi sự kịch tính vốn có của một series thực tế về thời trang. Nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả đã tiếp tục lộ diện trong tập 2 tạo nên những tình huống căng thẳng, nghẹt thở. Trận tranh cãi căng thẳng giữa Norin Phạm (Mèo Thoại) cùng giám khảo Nam Trung đã khiến anh chàng bị loại thẳng tay.
Theo như giám khảo Nam Trung, Mèo Thoại lựa chọn thể hiện chủ để cám ơn những người chống dịch Covid 19 nhưng lại vận một bộ trang phục mang tính khiêu khích hơn là cám ơn. Thí sinh này đã diện trang phục không có tính liên kết. Anh thẳng thừng nhận xét: “Nói thẳng luôn, hơi chướng tai gai mắt một tý. Em ở đằng sau cám ơn những người chống dịch mà bộ trang phục mang tính chất khiêu khích nhiều hơn. Anh không cảm nhận được thông điệp mà cái đấy lại là cái kết.”
Thí sinh Mèo Thoại cũng ngay lập tức biện minh cho phần thể hiện của mình rằng đây không phải khiêu khích mà mang tính chất chống lại. Mặc dù đã dùng đến luận điểm đưa khẩu trang ra ở đầu bộ trang phục, kèm kính bảo hộ nhưng cuối cùng anh chàng đã không thể thuyết phục được giám khảo và bị loại thẳng tay.
Ảnh: Chụp màn hình