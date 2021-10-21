Trong tập 3 của ‘Tiktok FashUP 2021’, Nam Trung đã tạt sơn lên đầu người mẫu Thùy Dương sau khi make up xong.

Trong tập 3 “TikTok FashUP 2021”, khán giả phải “nín thở" theo dõi những phút giây căng thẳng khi các thí sinh team Fashion Design Icon được giám khảo Chung Thanh Phong giao nhiệm vụ phải gấp rút vẽ sketch một bộ mini collection và bắt tay ngay vào thiết kế chỉ vỏn vẹn trong 10 phút. Các thí sinh team Fashion Icon được giám khảo Khánh Linh chia thành nhiều nhóm nhỏ, cùng phối trang phục và trình bày ý tưởng trong khoảng thời gian ngắn. Giám khảo Nam Trung khiến thí sinh Beauty Icon “mắt chữ A, mồm chữ O" khi tạt nước sơn lên người khách mời đặc biệt là TyhD - Á quân “Vietnam's Next Top Model All Stars”.

Đáng ngạc nhiên hơn, việc này được thực hiện khi Nam Trung hoàn thành việc make up cho Thùy Dương với diện mạo rất tuyệt vời. Trong lúc bị đổ sơn lên đầu, Thùy Dương khó chịu ra mặt còn các thí sinh của phòng học online Beauty Icon thì hết người này đến người khác lại cứ “ồ wow” và khen ngợi điều này là “rất đẹp, rất tuyệt vời.”

Sau khi thảo luận về các video dự thi của top 99, dàn giám khảo quyền lực cuối cùng đã thống nhất ý kiến chọn ra TOP20 thí sinh xuất sắc nhất đều là những gương mặt sáng giá để tranh ngôi vị Quán quân bước vào đêm Chung kết “TikTok FashUP Gala Night 2021”. Theo đó top 5 thí sinh mảng Beauty Icon sẽ là: Yên Đan, Ty Lê, Khang Huỳnh, Đan Thư và Cẩm Vân. Ảnh: BTC

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nam-trung-do-son-len-dau-thuy-duong-kho-chiu-ra-mat-con-dan-thi-sinh-thi-cu-o-wow-thich-thu-432302.html