Kịch tính: Á hậu Hoàn Vũ Mâu Thủy đụng độ Hoa Hậu Hoàn Vũ H'Hen Niê trên 'ghế nóng' 'The Next Face Vietnam'

Ngay sau khi chính thức khởi động, chương trình truyền hình thực tế online thời giãn cách “ The Next Face Vietnam” đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, thu hút hàng ngàn hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh từ khắp các tỉnh thành trong nước, và thí sinh đang sinh sống tại nước ngoài. Đặc biệt, khi BTC chương trình chính thức công bố Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đảm nhận vị trí ghế nóng quyền lực trong mùa đầu tiên.

Với cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn cùng những khả năng chuyên môn được đúc kết từ kinh nghiệm nhiều năm trong làng mẫu, Á hậu Mâu Thủy được dự đoán sẽ là điểm nhấn thú vị cho mùa giải đầu tiên của “ The Next Face Vietnam ” 2021.

Sau nhiều đồn đoán với rất nhiều cái tên đã được xướng lên, mới đây BTC chương trình “The Next Face Vietnam” cũng đã chính thức tiết lộ danh tính người sẽ cùng đồng hành với Hoa hậu H’Hen Niê trong hành trình tìm kiếm, đào tạo gương mặt người mẫu mới thế hệ 4.0 này, đó chính là Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2017 - Quán quân “Vietnam’s Next Top Model” 2013 Mâu Thị Thanh Thủy (Mâu Thủy).

Ngay sau khi MultiMedia JSC chính thức công bố khởi động format chương trình truyền hình thực tế thời giãn cách hoàn toàn mới mang tên “The Next Face Vietnam” 2021, chương trình đã nhận được sự quan tâm chú ý của giới truyền thông, giới thời trang, cũng như đông đảo khán giả cả nước. “The Next Face Vietnam” 2021 không chỉ là cuộc thi nhằm tìm kiếm và đào tạo những gương mặt người mẫu mới cho làng thời trang Việt Nam, mà một trong những tiêu chí quan trọng cho format mới này khả năng xây dựng hình ảnh và tạo sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong thời đại 4.0.

Không quá bất ngờ khi cái tên Mâu Thủy được xướng lên ở vị trí Mentor “The Next Face Vietnam” 2021, bởi Mâu Thủy hội tụ đủ các tiêu chí và kỹ năng chuyên môn dày dặn trong ngành người mẫu. Sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân “Vietnam’s Next Top Model” 2013 đầy thuyết phục, với chiều cao nổi bật 1.79m cùng số đo hình thể chuẩn, dưới sự hỗ trợ của Công ty quản lý và đào tạo người mẫu beU Models, Mâu Thủy nhanh chóng trở thành một trong những chân dài đắt show tại các sàn diễn thời trang trong lớn trong nước và quốc tế như Vietnam International Fashion Week, Singapore Fashion Week, New York Fashion Week, New York Couture Fashion Week.

Đặc biệt, nhờ sự kết nối của beU Models, Mâu Thủy cũng đã có cơ hội làm việc tại một trong những Công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới Wilhelmina Models, New York. Năm 2017, Mâu Thủy đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và ghi dấu với ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Đây được xem là một trong những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô từ sau thành công của “Vietnam’s Next Top Model” 2013. Cô là một trong những người mẫu hội đủ hai yếu tố thời trang cao cấp – high fashion và tính thương mại – commercial, thường xuyên xuất hiện trên bìa của những tạp chí thời trang uy tín, và trở thành đại sứ thương hiệu cho nhiều thương hiệu cao cấp. Mâu Thủy cũng thể hiện mình là một người mẫu đa-zi-năng khi cô từng thử sức mình với vai trò diễn viên, ca sĩ và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả ủng.

Năm 2019, Mâu Thủy lần đầu tiên được MultiMedia JSC tin tưởng giao trọng trách đảm nhận vị trí một trong "bộ ba quyền lực" của chương trình truyền hình thực tế ăn khách Người mẫu Việt Nam – “Vietnam’s Next Top Model” mùa 9 và là Huấn luyện viên cho chương trình Người mẫu Nhí - Model Kid Vietnam 2019. Ngoài những kỹ năng của một người mẫu, trong vai trò Giám khảo/Huấn luyện viên, Siêu mẫu Mâu Thủy đã thể hiện được sự thông minh, khả năng hoạt ngôn, ứng xử linh hoạt trong mọi tình huống và đem đến màu sắc thú vị cho những chương trình mà cô tham gia.

Đến với chương trình “The Next Face Vietnam” 2021, Á hậu Mâu Thủy cho biết: “Thủy hi vọng với những kinh nghiệm ở vị trí Huấn luyện viên trong các chương trình trước đây sẽ giúp team Mâu Thủy trở thành team vừa có đầy đủ tố chất của một người mẫu chuyên nghiệp, vừa có đủ kỹ năng tạo sức ảnh hưởng trên các nền tảng số để có cơ hội giành chiến thắng tại “The Next Face Vietnam” 2021. Mâu Thủy rất mong nhận được sự ủng hộ của khán giả cho Mâu Thủy nói riêng, và cho toàn bộ ekip của “The Next Face Vietnam” mùa đầu tiên nói chung, để chúng ta sẽ có một mùa sản xuất thành công cho chương trình.”

Với bề dày kinh nghiệm hơn 8 năm trong nghề cũng như nhiều lần ngồi “ghế nóng” những cuộc thi về tìm kiếm người mẫu trước đây, Á hậu Mâu Thủy hứa hẹn là cái tên mang đến nhiều điếm nhấn kịch tính, thú vị cho mùa đầu tiên của Chương trình “The Next Face Vietnam” 2021. Như vậy cùng với Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Mâu Thủy, mảnh ghép cuối cùng trong dàn Huấn luyện viên của “The Next Face Vietnam” 2021 sẽ là ai?

