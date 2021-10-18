Chất như Uni5, mỗi người một nơi, thu nhạc bằng điện thoại nhưng vẫn ra được sản phẩm cực chất kết hợp cùng liveband

Tin tức giải trí 18/10/2021 19:22

Dù cho mỗi thành viên một nơi, song các chiến binh Unimotion vẫn gửi tặng khán giả The Heroes sản phẩm âm nhạc theo cách vô cùng đặc biệt. Thêm 1 sản phẩm "homemade" nữa được các chàng trai cho ra đời hôm qua.

The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng” đã đi được một hành trình khá dài, hơn hết, ekip cũng như những nghệ sĩ tham gia chương trình đều mong muốn cháy hết mình trên sân khấu lớn. Tuần này ở “The Heroes”, vẫn là những tiết mục live band đầy cảm xúc nhưng cũng hứa hẹn sự trở lại đầy bùng nổ ở đêm bán kết tuần sau - nơi các nghệ sĩ sẽ dành tặng cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn, mãn nhĩ.

Đầu tiên cho đêm nhạc live band là nhóm Unimotion.Dù cho mỗi thành viên một nơi, song các chiến binh Unimotion vẫn gửi tặng khán giả “The Heroes” sản phẩm âm nhạc theo cách vô cùng đặc biệt. 

Chất như Uni5, mỗi người một nơi, thu nhạc bằng điện thoại nhưng vẫn ra được sản phẩm cực chất kết hợp cùng liveband - Ảnh 1
Sản phẩm âm nhạc cực "chất", thậm chí sử dụng cả điện thoại để thu âm của 5 chàng trai nhóm Uni5 vừa mới được trình làng tối qua mang tên "Hãy khóc trên vai anh"

“The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng” đã đi được một hành trình khá dài, hơn hết, ekip cũng như những nghệ sĩ tham gia chương trình đều mong muốn cháy hết mình trên sân khấu lớn. Tuần này ở “The Heroes”, vẫn là những tiết mục live band đầy cảm xúc nhưng cũng hứa hẹn sự trở lại đầy bùng nổ ở đêm bán kết tuần sau - nơi các nghệ sĩ sẽ dành tặng cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn, mãn nhĩ.

Đầu tiên cho đêm nhạc live band là nhóm Unimotion.Dù cho mỗi thành viên một nơi, song các chiến binh Unimotion vẫn gửi tặng khán giả “The Heroes” sản phẩm âm nhạc theo cách vô cùng đặc biệt.

Chất như Uni5, mỗi người một nơi, thu nhạc bằng điện thoại nhưng vẫn ra được sản phẩm cực chất kết hợp cùng liveband - Ảnh 2

Đầu tiên cho đêm nhạc live band là nhóm Unimotion.Dù cho mỗi thành viên một nơi, song các chiến binh Unimotion vẫn gửi tặng khán giả “The Heroes” sản phẩm âm nhạc theo cách vô cùng đặc biệt. 

Được biết trong quá trình thực hiện các sản phẩm âm nhạc "live band" (chơi với dàn nhạc trực tiếp), ban tổ chức đã rất "đau đầu" với các thành viên của Uni5. Nguyên nhân là do 5 thành viên của nhóm mỗi người ở một nơi, thế nên việc tập hợp lại trong giai đoạn dịch bệnh là điều không thể.

Chất như Uni5, mỗi người một nơi, thu nhạc bằng điện thoại nhưng vẫn ra được sản phẩm cực chất kết hợp cùng liveband - Ảnh 3

Các chiến binh của Uni5 gặp khó khăn trong việc thực hiện sản phẩm trong mùa dịch. Chính vì thế nên ê-kíp “The Heroes - Thần tượng đối thần tượng” đã quyết định gửi phần nhạc đã được band Hoài Sa chơi, sau đó để các thành viên của Uni5 tự thân "nhào nặn". 

"Bằng một cách nào đó, các thành viên của Uni5 đã nhào nặn dựa trên nền nhạc mà band nhạc Hoài Sa đã chơi, từ đó tạo ra một sản phẩm âm nhạc chất lượng gửi đến các khán giả của The Heroes", MC Phí Linh cho biết.

Chất như Uni5, mỗi người một nơi, thu nhạc bằng điện thoại nhưng vẫn ra được sản phẩm cực chất kết hợp cùng liveband - Ảnh 4

Sản phẩm mà các thành viên nhóm Uni5 mang đến trong tập 22 “The Heroes” lần này là “Hãy khóc trên vai anh”, một bài hát được đông đảo khán giả biết đến. Lục Huy - thành viên nhóm Uni5 chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được quay trở lại sân khấu của The Heroes. Ca khúc Hãy khóc trên vai anh là cột mốc vô cùng quan trọng trên quãng đường sự nghiệp của Uni5". 

Việc phối mới ca khúc này trong “The Heroes” được ví như là một lời cảm ơn mà Uni5 muốn gửi đến các fan, những người đã luôn yêu thương và ủng hộ nhóm trên suốt chặng đường đã qua. "Dù 5 thành viên của Uni5 đang ở 5 nơi khác nhau, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn cố gắng để truyền tải những cảm xúc mãnh liệt nhất đến cho tất cả mọi người", Lục Huy chia sẻ thêm.

Ảnh: BTC

 

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên

Bị ví như 'Bạch Cốt Tinh, Nhền Nhện Tinh' trong ‘Tây Du Ký’, thí sinh diễn lại ‘chặt đẹp’ bản gốc khiến Minh Tú mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên

Thí sinh Mạc Trạch Long có màn trình “cover” lại diễn xuất của các minh tinh trong “Tây Du Ký” xuất thần khiến Minh Tú có một phen trố mắt kinh ngạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Uni5 Hãy khóc trên vai anh The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 32 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 32 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 5 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43