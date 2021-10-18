Chất như Uni5, mỗi người một nơi, thu nhạc bằng điện thoại nhưng vẫn ra được sản phẩm cực chất kết hợp cùng liveband

Đầu tiên cho đêm nhạc live band là nhóm Unimotion.Dù cho mỗi thành viên một nơi, song các chiến binh Unimotion vẫn gửi tặng khán giả “The Heroes” sản phẩm âm nhạc theo cách vô cùng đặc biệt.

“ The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng ” đã đi được một hành trình khá dài, hơn hết, ekip cũng như những nghệ sĩ tham gia chương trình đều mong muốn cháy hết mình trên sân khấu lớn. Tuần này ở “The Heroes”, vẫn là những tiết mục live band đầy cảm xúc nhưng cũng hứa hẹn sự trở lại đầy bùng nổ ở đêm bán kết tuần sau - nơi các nghệ sĩ sẽ dành tặng cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn, mãn nhĩ.

Đầu tiên cho đêm nhạc live band là nhóm Unimotion.Dù cho mỗi thành viên một nơi, song các chiến binh Unimotion vẫn gửi tặng khán giả “The Heroes” sản phẩm âm nhạc theo cách vô cùng đặc biệt.

“The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng” đã đi được một hành trình khá dài, hơn hết, ekip cũng như những nghệ sĩ tham gia chương trình đều mong muốn cháy hết mình trên sân khấu lớn. Tuần này ở “The Heroes”, vẫn là những tiết mục live band đầy cảm xúc nhưng cũng hứa hẹn sự trở lại đầy bùng nổ ở đêm bán kết tuần sau - nơi các nghệ sĩ sẽ dành tặng cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn, mãn nhĩ.

Đầu tiên cho đêm nhạc live band là nhóm Unimotion.Dù cho mỗi thành viên một nơi, song các chiến binh Unimotion vẫn gửi tặng khán giả “The Heroes” sản phẩm âm nhạc theo cách vô cùng đặc biệt.

Được biết trong quá trình thực hiện các sản phẩm âm nhạc "live band" (chơi với dàn nhạc trực tiếp), ban tổ chức đã rất "đau đầu" với các thành viên của Uni5. Nguyên nhân là do 5 thành viên của nhóm mỗi người ở một nơi, thế nên việc tập hợp lại trong giai đoạn dịch bệnh là điều không thể.

Các chiến binh của Uni5 gặp khó khăn trong việc thực hiện sản phẩm trong mùa dịch. Chính vì thế nên ê-kíp “The Heroes - Thần tượng đối thần tượng” đã quyết định gửi phần nhạc đã được band Hoài Sa chơi, sau đó để các thành viên của Uni5 tự thân "nhào nặn".

"Bằng một cách nào đó, các thành viên của Uni5 đã nhào nặn dựa trên nền nhạc mà band nhạc Hoài Sa đã chơi, từ đó tạo ra một sản phẩm âm nhạc chất lượng gửi đến các khán giả của The Heroes", MC Phí Linh cho biết.

Sản phẩm mà các thành viên nhóm Uni5 mang đến trong tập 22 “The Heroes” lần này là “Hãy khóc trên vai anh”, một bài hát được đông đảo khán giả biết đến. Lục Huy - thành viên nhóm Uni5 chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được quay trở lại sân khấu của The Heroes. Ca khúc Hãy khóc trên vai anh là cột mốc vô cùng quan trọng trên quãng đường sự nghiệp của Uni5".

Việc phối mới ca khúc này trong “The Heroes” được ví như là một lời cảm ơn mà Uni5 muốn gửi đến các fan, những người đã luôn yêu thương và ủng hộ nhóm trên suốt chặng đường đã qua. "Dù 5 thành viên của Uni5 đang ở 5 nơi khác nhau, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn cố gắng để truyền tải những cảm xúc mãnh liệt nhất đến cho tất cả mọi người", Lục Huy chia sẻ thêm.

Ảnh: BTC