Việt Hương, Nam Em cười lăn lộn vì hữu tín gặp sự cố rách quần trên sân khấu

Tin tức giải trí 21/10/2021 07:06

Sự cố của nam diễn viên khiến 2 nữ diễn viên có những tràn cười thoải mái.

Trước ngày phát sóng, “Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi” đã đăng tải một video hậu trường trong tập 5 của chương trình. Thực hiện những phân đoạn không có kịch bản thì những sự cố là điều thường xuyên xảy ra với dàn người chơi. Nếu như Thuận Nguyễn và Nam Em từng quên tình huống ở những tập trước thì Hữu Tín đã gặp sự cố hy hữu hơn. Nam nghệ sĩ đã bị rách hẳn một mảng quần ngay trên sân khấu.

Việt Hương, Nam Em cười lăn lộn vì hữu tín gặp sự cố rách quần trên sân khấu - Ảnh 1

Cụ thể, Hữu Tín vào vai cậu bé 7 tuổi hiếu động, quậy phá. Sau khi “hành hạ” Việt Hương, Hữu Tín chuyển sang ép Hoàng Phi phải chơi cùng mình. Không thích những trò đơn giản, chính Hữu Tín bày ra trò “chà lết” dưới sàn sân khấu xem ai về đích trước. Bị đặt vào thế khó, Hoàng Phi buộc lòng tham gia vào trò chơi. Tuy là người xử ép bạn diễn, nhưng Hữu Tín lại gặp phải sự cổ. Quần của nam diễn viên đã bị một chiếc đinh ở sàn sân khấu móc lấy, làm rách toạc một mảng lớn.

Việt Hương, Nam Em cười lăn lộn vì hữu tín gặp sự cố rách quần trên sân khấu - Ảnh 2Việt Hương, Nam Em cười lăn lộn vì hữu tín gặp sự cố rách quần trên sân khấu - Ảnh 3

Trước tình huống này, Việt Hương và Nam Em không thể nhịn cười. Hoàng Phi còn bế Hữu Tín quay ra phía camera là nam diễn viên la toáng ngượng ngùng.

Những tình huống trớ trêu này sẽ có trong tập 4 “Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi”. Chương trình phát sóng lúc 20h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group. 

Việt Hương, Nam Em cười lăn lộn vì hữu tín gặp sự cố rách quần trên sân khấu - Ảnh 4

Ảnh: BTC

Sốc: 'Thánh nữ bolero' Jang Mi 'băng thanh ngọc khiết' lại bị ST Sơn Thạch... cướp nụ hôn đầu đời

Sốc: 'Thánh nữ bolero' Jang Mi 'băng thanh ngọc khiết' lại bị ST Sơn Thạch... cướp nụ hôn đầu đời

ST Sơn Thạch tiết lộ “bí mật động trời” về nụ hôn đầu của “thánh nữ bolero” Jang Mi.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương Nam Em Tiếp chiêu đi chờ chi

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 49 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43