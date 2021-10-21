Việt Hương, Nam Em cười lăn lộn vì hữu tín gặp sự cố rách quần trên sân khấu

Sự cố của nam diễn viên khiến 2 nữ diễn viên có những tràn cười thoải mái.

Trước ngày phát sóng, “Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi” đã đăng tải một video hậu trường trong tập 5 của chương trình. Thực hiện những phân đoạn không có kịch bản thì những sự cố là điều thường xuyên xảy ra với dàn người chơi. Nếu như Thuận Nguyễn và Nam Em từng quên tình huống ở những tập trước thì Hữu Tín đã gặp sự cố hy hữu hơn. Nam nghệ sĩ đã bị rách hẳn một mảng quần ngay trên sân khấu.

Cụ thể, Hữu Tín vào vai cậu bé 7 tuổi hiếu động, quậy phá. Sau khi “hành hạ” Việt Hương, Hữu Tín chuyển sang ép Hoàng Phi phải chơi cùng mình. Không thích những trò đơn giản, chính Hữu Tín bày ra trò “chà lết” dưới sàn sân khấu xem ai về đích trước. Bị đặt vào thế khó, Hoàng Phi buộc lòng tham gia vào trò chơi. Tuy là người xử ép bạn diễn, nhưng Hữu Tín lại gặp phải sự cổ. Quần của nam diễn viên đã bị một chiếc đinh ở sàn sân khấu móc lấy, làm rách toạc một mảng lớn.

Trước tình huống này, Việt Hương và Nam Em không thể nhịn cười. Hoàng Phi còn bế Hữu Tín quay ra phía camera là nam diễn viên la toáng ngượng ngùng.

Những tình huống trớ trêu này sẽ có trong tập 4 “Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi”. Chương trình phát sóng lúc 20h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.

Ảnh: BTC

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