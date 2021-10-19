Sốc: 'Thánh nữ bolero' Jang Mi 'băng thanh ngọc khiết' lại bị ST Sơn Thạch... cướp nụ hôn đầu đời

Tin tức giải trí 19/10/2021 19:18

ST Sơn Thạch tiết lộ “bí mật động trời” về nụ hôn đầu của “thánh nữ bolero” Jang Mi.

Điểm đặc biệt nhất trong tập 26 “Ca Sĩ Bí Ẩn – Làn sóng mới" tuần này có lẽ là tiết lộ hết sức bất ngờ của ST Sơn Thạch về “mối quan hệ” với Ca sĩ bí ẩn số 5. Dù được che mặt nạ khá kĩ lưỡng, nhưng ngay khi vừa cất tiếng, cựu thành viên nhóm 365 đã tinh ý nhận ra ngay Ca sĩ bí ẩn số 5 chính là “nữ chính” từng đóng phim chung với mình. Sau khi lộ diện, Jang Mi đã lễ phép chào hỏi mọi người và tỏ vẻ bối rối không biết nên xưng hô với ca sĩ Lý Hải là “anh” hay “chú”.

Sốc: 'Thánh nữ bolero' Jang Mi 'băng thanh ngọc khiết' lại bị ST Sơn Thạch... cướp nụ hôn đầu đời - Ảnh 1

Chủ nhân hit “Trọn đời bên em” đã nhanh chóng lên tiếng: “Chào bằng anh đi, bằng chú buồn dữ lắm, tối mất ngủ á”. Mặc dù đã ở độ tuổi “ngoại tứ tuần” nhưng có lẽ sự trẻ trung, nhiệt huyết và năng lượng của ca sĩ Lý Hải khiến mọi người luôn gần gũi và quên mất tuổi thật của anh. Khi được tiền bối đánh giá cao về sự đầu tư chỉn chu trong MV, Jang Mi đã rất vui vẻ và chia sẻ rằng đây là một cảnh quay trong dự án web drama sắp ra mắt của cô. 

Sốc: 'Thánh nữ bolero' Jang Mi 'băng thanh ngọc khiết' lại bị ST Sơn Thạch... cướp nụ hôn đầu đời - Ảnh 2Sốc: 'Thánh nữ bolero' Jang Mi 'băng thanh ngọc khiết' lại bị ST Sơn Thạch... cướp nụ hôn đầu đời - Ảnh 3

ST Sơn Thạch và Jang Mi từng hợp tác chung với nhau trong bộ phim điện ảnh “Tìm vợ cho bà”. Cả hai cùng đảm nhận vai chính và có màn “đóng cặp” với nhau hết sức ăn ý. Nhân cơ hội gặp lại bạn diễn, ST Sơn Thạch đã không ngần ngại chia sẻ mình chính là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của Jang Mi. Điều này khiến “Thánh nữ bolero” đỏ mặt và bối rối. Cô gửi lời cảm ơn đến người anh đã hỗ trợ mình hoàn thành tốt vai diễn. Có vẻ như Ca sĩ bí ẩn số 5 tuần này hơi có lợi thế cho Đội đỏ vì là người bạn thân thiết của đội trường ST Sơn Thạch. 

Sốc: 'Thánh nữ bolero' Jang Mi 'băng thanh ngọc khiết' lại bị ST Sơn Thạch... cướp nụ hôn đầu đời - Ảnh 4
Jang Mi từng bị ST Sơn Thạch "cướp" nụ hôn đầu đời trong lần diễn chung phim. Ảnh: ĐPCC

 Ảnh: BTC

Lộ diện Top 20 của “Tiktok FashUP 2021”, toàn trai xinh gái đẹp “sang xịn mịn”, mà lại còn cực kỳ tài năng

Lộ diện Top 20 của “Tiktok FashUP 2021”, toàn trai xinh gái đẹp “sang xịn mịn”, mà lại còn cực kỳ tài năng

Những cái tên nổi bật trong top 20 bao gồm: Yên Đan, Mai Bảo Vinh, Sơn Hồng Phạm, Khang Huỳnh, Ty Lê,...

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sỉ bí ẩn ST Sơn Thạch Jang Mi

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 34 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 34 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 6 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43