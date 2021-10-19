ST Sơn Thạch tiết lộ “bí mật động trời” về nụ hôn đầu của “thánh nữ bolero” Jang Mi.

Điểm đặc biệt nhất trong tập 26 “Ca Sĩ Bí Ẩn – Làn sóng mới" tuần này có lẽ là tiết lộ hết sức bất ngờ của ST Sơn Thạch về “mối quan hệ” với Ca sĩ bí ẩn số 5. Dù được che mặt nạ khá kĩ lưỡng, nhưng ngay khi vừa cất tiếng, cựu thành viên nhóm 365 đã tinh ý nhận ra ngay Ca sĩ bí ẩn số 5 chính là “nữ chính” từng đóng phim chung với mình. Sau khi lộ diện, Jang Mi đã lễ phép chào hỏi mọi người và tỏ vẻ bối rối không biết nên xưng hô với ca sĩ Lý Hải là “anh” hay “chú”.

Chủ nhân hit “Trọn đời bên em” đã nhanh chóng lên tiếng: “Chào bằng anh đi, bằng chú buồn dữ lắm, tối mất ngủ á”. Mặc dù đã ở độ tuổi “ngoại tứ tuần” nhưng có lẽ sự trẻ trung, nhiệt huyết và năng lượng của ca sĩ Lý Hải khiến mọi người luôn gần gũi và quên mất tuổi thật của anh. Khi được tiền bối đánh giá cao về sự đầu tư chỉn chu trong MV, Jang Mi đã rất vui vẻ và chia sẻ rằng đây là một cảnh quay trong dự án web drama sắp ra mắt của cô.

ST Sơn Thạch và Jang Mi từng hợp tác chung với nhau trong bộ phim điện ảnh “Tìm vợ cho bà”. Cả hai cùng đảm nhận vai chính và có màn “đóng cặp” với nhau hết sức ăn ý. Nhân cơ hội gặp lại bạn diễn, ST Sơn Thạch đã không ngần ngại chia sẻ mình chính là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của Jang Mi. Điều này khiến “Thánh nữ bolero” đỏ mặt và bối rối. Cô gửi lời cảm ơn đến người anh đã hỗ trợ mình hoàn thành tốt vai diễn. Có vẻ như Ca sĩ bí ẩn số 5 tuần này hơi có lợi thế cho Đội đỏ vì là người bạn thân thiết của đội trường ST Sơn Thạch. Jang Mi từng bị ST Sơn Thạch "cướp" nụ hôn đầu đời trong lần diễn chung phim. Ảnh: ĐPCC Ảnh: BTC

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