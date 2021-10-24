3 Hotboy điển trai phong cách 'visual' cực đỉnh xuất hiện trên sân khấu ‘Rap Việt’ tập 2

Tin tức giải trí 24/10/2021 15:44

Có đến 3 chàng trai rất điển trai xuất hiện trên sân khấu “Rap Việt” tập 2

Với 7 thí sinh trình diễn trên sân khấu, Tập 2 Rap Việt - Mùa 2 khiến khán giả vô cùng thích thú vì được thưởng thức những màu sắc âm nhạc vô cùng mới lạ. Tập 2 còn đánh dấu màn thu nạp những chiến binh đầu tiên của HLV Binz, Wowy, đồng thời chứng kiến những trận “tranh hùng” nảy lửa giữa 4 HLV để có cho bằng được những “chiến binh khủng” góp thêm sức mạnh cho đội hình.

Tham gia “Rap Việt – Mùa 2”, thí sinh Lê Vũ Đạt rap name B-Wine tự tin sẽ mang đến sân khấu những thể loại rap khác của nước ngoài như drill, plug. Với bài hát Khải Hoàn Khúc dựa trên ca khúc gốc Đường Về, B-Wine nhận được 2 chọn từ HLV Binz và Rhymastic.

3 Hotboy điển trai phong cách 'visual' cực đỉnh xuất hiện trên sân khấu ‘Rap Việt’ tập 2 - Ảnh 1

Kết thúc bài hát, MC Trấn Thành phải dành lời khen cho B-Wine vì phần viết lời rất có chiều sâu với những góc nhìn thú vị. Nói về B-Wine, HLV Binz cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình gặp nhau nhưng mà phong độ của B-Wine cũng như 8 năm trước, một cái flow rất tinh vi được tôi luyện rất kỹ, và lyric với nhiều điều ẩn sâu trong đó”. Còn HLV Rhymastic thì chia sẻ: “Bạn có thứ vũ khí vô cùng lợi hại về cách sử dụng ngôn từ, cách ẩn dụ vô cùng hiệu quả. Chắn chắn nếu bạn về đội Rhymastic thì mình sẽ dùng tất cả những gì mình có để phục vụ cho những điều bạn có”. Nhận xét về phần trình diễn của B-Wine, giám khảo LK chia sẻ: “Ngoài việc em làm chủ các kỹ năng và cách sử dụng ngôn từ trong bài, anh còn ghi nhận sự cảm nhận beat và không gian beat của em khá tốt. Em cho anh khá nhiều ấn tượng…., anh cảm nhận được tất cả dòng nội tâm em chuyển tải vào bài hát”.

3 Hotboy điển trai phong cách 'visual' cực đỉnh xuất hiện trên sân khấu ‘Rap Việt’ tập 2 - Ảnh 2

Được Trấn Thành đặt câu hỏi vì sao không chọn B-Wine trong khi bài hát này khá hợp gu với mình, HLV Wowy lý giải: “Thông qua lời nhạc và cách biểu diễn, Wowy thấy bạn có phần cố quá sức, giống như sự gào thét trong màn đêm…”. Ngay lập tức, Binz lên tiếng bênh vực B-Wine khi cho rằng “bạn không cố quá sức” như cảm nhận của Wowy mà bạn đang hoàn toàn làm chủ được bài hát từ đầu đến cuối. Giữ vai trò trung lập trong “trận chiến” này, HLV Karik bày tỏ: “Cá nhân mình rất thích lyric, cách nhả và rơi của bạn. Thật sự ban đầu, Karik hơi cảm thấy khó nghe vì không quá quen với flow này nhưng khi đi nửa bài thì mình cảm thấy quen và nhận ra là bạn cố tình như vậy…”.

Trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định, HLV Rhymastic muốn chia sẻ về sự tôn trọng mà anh dành cho B-Wine khi bạn muốn chơi rap theo trường phái Storytelling (kể chuyện) và chỉ mong một ngày tìm được người có cùng chung sở thích để tạo ra những câu chuyện âm nhạc tuyệt vời. Giây phút quyết định, ban giám khảo đưa B-Wine về đội Rhymastic vì tin HLV này sẽ giúp bạn rèn giũa ý chí kiên cường và nuôi dưỡng nó một cách thăng hoa nhất trên sân khấu.

Cháy trên sân khấu Mùa 2 với bài hát Một Lần Nữa dựa trên ca khúc gốc Tell Me Why, Nguyễn Tuấn Minh – rap name D.Kid, hiện là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội - nhận được sự lựa chọn của HLV Binz. Nói về lý do chọn nam thí sinh có gương mặt baby này, Binz cho biết: “Anh thích sự tự tin cùa em, nó không chỉ thể hiện qua lyric mà còn qua những động tác cơ thể rất đẹp, rất tự nhiên…. Hơn nữa, anh thích 1 điều là “anh chỉ thả tim đầy story em” còn em thì “thả tim lấp lánh ở story em” luôn”.

3 Hotboy điển trai phong cách 'visual' cực đỉnh xuất hiện trên sân khấu ‘Rap Việt’ tập 2 - Ảnh 3

Sự ăn ý trên từng giai điệu của Binz và D.Kid khiến MC Trấn Thành phải thốt lên “tôi cảm giác 2 thầy trò này như 2 anh em vậy, chưa gì mà đã tìm thấy cảm xúc của nhau rồi”. Nhận thấy Karik cũng tỏ vẻ rất hào hứng với thí sinh này, Trấn Thành liền hỏi ngay lý do vì sao không chọn, nam HLV giải thích: “Thật ra em khá thích năng lượng của bạn này, em hy vọng đoạn 2 có sự thay đổi nhưng thực tế nó cứ đi đều và an toàn nên đó là lý do em không chọn bạn”. Còn HLV Wowy thì cho rằng bạn có phong cách biểu diễn khá hay nhưng không phải là thứ anh đang mong muốn thời điểm này. Giám khảo JustaTee đồng tình với lời nhận xét của Karik, anh cũng đưa ra lời khuyên: “Quan trọng nhất khi trình diễn là cho người khác cảm nhận được là em truyền tải cái gì”.

3 Hotboy điển trai phong cách 'visual' cực đỉnh xuất hiện trên sân khấu ‘Rap Việt’ tập 2 - Ảnh 4

Cũng ở tập 2, chàng rapper 25 tuổi Decaffeine với ngoại hình như “idol Hàn Quốc” đã khiến khán giả phải tiếc nuối khi dừng chân sớm. Decaffeine thừa nhận phong cách âm nhạc cũng như rap name của mình bị ảnh hưởng rất nhiều bởi HLV Binz và mong muốn mang đến cho bản thân một màu sắc âm nhạc khác khi đến với chương trình.              

3 Hotboy điển trai phong cách 'visual' cực đỉnh xuất hiện trên sân khấu ‘Rap Việt’ tập 2 - Ảnh 53 Hotboy điển trai phong cách 'visual' cực đỉnh xuất hiện trên sân khấu ‘Rap Việt’ tập 2 - Ảnh 6

Kết thúc Tập 2, các HLV tiếp tục kết nạp thêm nhiều chiến binh tài năng. HLV Rhymastic dẫn đầu với số lượng thí sinh khi chiêu nạp thêm B-Wine bên cạnh 16 BRT, Mai Ngô và Vsoul. Với những bước đi mang tính chiến lược, Karik mang về 2Can trong tập 2, góp thêm vào đội với Mai Âm Nhạc và Seachains trước đó. Cũng trong tập này, HLV Binz chính thức đánh dấu việc kết nạp thành viên với Cà Nâu và D.Kid, còn đội HLV Wowy mang về 2 chiến binh nặng ký: NightT và Blacka.

3 Hotboy điển trai phong cách 'visual' cực đỉnh xuất hiện trên sân khấu ‘Rap Việt’ tập 2 - Ảnh 73 Hotboy điển trai phong cách 'visual' cực đỉnh xuất hiện trên sân khấu ‘Rap Việt’ tập 2 - Ảnh 8

Rap Việt – Mùa 2” Tập 3 sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h Thứ Bảy (30/10), duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik

Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik

“Không có chỗ cho sự yếu đuối và khoan nhượng” – Đó chính là tinh thần quyết chiến trong teaser “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   Rap Việt 3 hotboy xuất hiện trong tập 2 Rap Việt D.Kid

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 47 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43