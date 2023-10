3 Hotboy điển trai phong cách 'visual' cực đỉnh xuất hiện trên sân khấu ‘Rap Việt’ tập 2

Được Trấn Thành đặt câu hỏi vì sao không chọn B-Wine trong khi bài hát này khá hợp gu với mình, HLV Wowy lý giải: “Thông qua lời nhạc và cách biểu diễn, Wowy thấy bạn có phần cố quá sức, giống như sự gào thét trong màn đêm…”. Ngay lập tức, Binz lên tiếng bênh vực B-Wine khi cho rằng “bạn không cố quá sức” như cảm nhận của Wowy mà bạn đang hoàn toàn làm chủ được bài hát từ đầu đến cuối. Giữ vai trò trung lập trong “trận chiến” này, HLV Karik bày tỏ: “Cá nhân mình rất thích lyric, cách nhả và rơi của bạn. Thật sự ban đầu, Karik hơi cảm thấy khó nghe vì không quá quen với flow này nhưng khi đi nửa bài thì mình cảm thấy quen và nhận ra là bạn cố tình như vậy…”.

Trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định, HLV Rhymastic muốn chia sẻ về sự tôn trọng mà anh dành cho B-Wine khi bạn muốn chơi rap theo trường phái Storytelling (kể chuyện) và chỉ mong một ngày tìm được người có cùng chung sở thích để tạo ra những câu chuyện âm nhạc tuyệt vời. Giây phút quyết định, ban giám khảo đưa B-Wine về đội Rhymastic vì tin HLV này sẽ giúp bạn rèn giũa ý chí kiên cường và nuôi dưỡng nó một cách thăng hoa nhất trên sân khấu.

Cháy trên sân khấu Mùa 2 với bài hát Một Lần Nữa dựa trên ca khúc gốc Tell Me Why, Nguyễn Tuấn Minh – rap name D.Kid, hiện là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội - nhận được sự lựa chọn của HLV Binz. Nói về lý do chọn nam thí sinh có gương mặt baby này, Binz cho biết: “Anh thích sự tự tin cùa em, nó không chỉ thể hiện qua lyric mà còn qua những động tác cơ thể rất đẹp, rất tự nhiên…. Hơn nữa, anh thích 1 điều là “anh chỉ thả tim đầy story em” còn em thì “thả tim lấp lánh ở story em” luôn”.

Sự ăn ý trên từng giai điệu của Binz và D.Kid khiến MC Trấn Thành phải thốt lên “tôi cảm giác 2 thầy trò này như 2 anh em vậy, chưa gì mà đã tìm thấy cảm xúc của nhau rồi”. Nhận thấy Karik cũng tỏ vẻ rất hào hứng với thí sinh này, Trấn Thành liền hỏi ngay lý do vì sao không chọn, nam HLV giải thích: “Thật ra em khá thích năng lượng của bạn này, em hy vọng đoạn 2 có sự thay đổi nhưng thực tế nó cứ đi đều và an toàn nên đó là lý do em không chọn bạn”. Còn HLV Wowy thì cho rằng bạn có phong cách biểu diễn khá hay nhưng không phải là thứ anh đang mong muốn thời điểm này. Giám khảo JustaTee đồng tình với lời nhận xét của Karik, anh cũng đưa ra lời khuyên: “Quan trọng nhất khi trình diễn là cho người khác cảm nhận được là em truyền tải cái gì”.

Cũng ở tập 2, chàng rapper 25 tuổi Decaffeine với ngoại hình như “idol Hàn Quốc” đã khiến khán giả phải tiếc nuối khi dừng chân sớm. Decaffeine thừa nhận phong cách âm nhạc cũng như rap name của mình bị ảnh hưởng rất nhiều bởi HLV Binz và mong muốn mang đến cho bản thân một màu sắc âm nhạc khác khi đến với chương trình.

Kết thúc Tập 2, các HLV tiếp tục kết nạp thêm nhiều chiến binh tài năng. HLV Rhymastic dẫn đầu với số lượng thí sinh khi chiêu nạp thêm B-Wine bên cạnh 16 BRT, Mai Ngô và Vsoul. Với những bước đi mang tính chiến lược, Karik mang về 2Can trong tập 2, góp thêm vào đội với Mai Âm Nhạc và Seachains trước đó. Cũng trong tập này, HLV Binz chính thức đánh dấu việc kết nạp thành viên với Cà Nâu và D.Kid, còn đội HLV Wowy mang về 2 chiến binh nặng ký: NightT và Blacka.

Rap Việt – Mùa 2” Tập 3 sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h Thứ Bảy (30/10), duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.