Mở cửa cho chị gái, tôi hoảng hốt thấy lớp áo ướt sũng được cởi ra, hình ảnh khủng khiếp khiến ai cũng ám ảnh

Tâm sự 22/08/2025 15:20

Mở cửa cho chị gái, tôi hoảng hốt thấy áo của chị gái ướt sũng. Chị nói chạy xe đến gần tới nhà tôi thì mắc mưa, chị lười mặc áo mưa nên bị ướt. Tôi trách chị không cẩn thận, nếu bệnh cảm thì sao, anh rể sẽ trách tôi mất. Chị cúi đầu không nói gì.

Từ nhỏ, tôi thương chị gái hiền lành, ngoan ngoãn. Chị chưa từng yêu đương ai, anh rể tôi là người đàn ông đầu tiên của chị, cũng là người bố mẹ tôi tìm cho chị.

Từ ngày lấy anh rể, chị tôi không phải làm dâu, hai người có nhà riêng. Anh rể có công ty riêng, chị giúp đỡ anh tính toán số sách, cũng có tiếng làm bà chủ. Bố mẹ tôi hay nói chị tôi có phước, lấy chồng giàu sung sướng tấm thân. Tôi cũng thấy mừng cho chị, từ nhỏ tôi cứ sợ chị hiền quá sau này sẽ bị chồng ức hiếp.

Tuần vừa rồi, con gái tôi bệnh phải nằm viện vài ngày rồi về nhà. Chị tôi nghe thế thì nói sẽ sang nhà tôi ở lại vài hôm để giúp tôi chăm sóc con. Tôi sợ phiền đến cuộc sống của anh chị nên từ chối, nhưng chị vẫn một mực đòi sang. Tối đó chồng tôi đi công tác, trời mưa to như trút nước.

Mở cửa cho chị gái, tôi hoảng hốt thấy áo của chị gái ướt sũng. Chị nói chạy xe đến gần tới nhà tôi thì mắc mưa, chị lười mặc áo mưa nên bị ướt. Tôi trách chị không cẩn thận, nếu bệnh cảm thì sao, anh rể sẽ trách tôi mất. Chị cúi đầu không nói gì.

Mở cửa cho chị gái, tôi hoảng hốt thấy lớp áo ướt sũng được cởi ra, hình ảnh khủng khiếp khiến ai cũng ám ảnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhìn chị mặc áo khóac đã ướt thì liền nói chị mau cởi ra, phòng cảm cúm. Nhưng chị chần chừ hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu. Tôi vẫn một mực nói chị cởi ra đi rồi muốn làm gì thì làm, đồ ướt bám vào người thì không tốt. Tôi định tự tay cởi cho chị nhưng khi tôi vừa chạm vào thì chị co người lại, rên lên một tiếng. Tôi ngỡ ngàng, một mực nói chị phải cởi áo khoác ra ngay.

Chị tôi từ từ cởi áo khoác ra, chị cởi tới đâu thì tôi lặng người nhìn theo tới đó. Vì sau lớp áo khoác chị mặc chính là cơ thể đầy vết roi hằn. Chị tôi bị chồng bạo hành bằng roi vì ghen tuông. Chị kể anh rể ban đầu rất thương chị, nhưng từ khi chị giúp chồng làm sổ sách cho công ty, nhiều lần gặp khách hàng, nhân viên thì anh nổi cơn ghen tuông. Dù chị có giải thích thế nào anh cũng không chịu nghe, thẳng tay dùng roi đánh chị.

Tôi nghe chị kể mà rợn người, đau lòng vô cùng. Giờ là thời nào rồi mà chị còn chịu đựng cảnh chồng đánh thế này? Tôi nói sẽ báo cho bố mẹ biết, không thể để chị chịu khổ thế này. Nhưng chị ngăn tôi lại, chị kể bố tôi làm ăn thua lỗ, giấu vợ con mượn món nợ lớn. Chị khó khăn lắm mới xin được chồng trả nợ giúp bố. Nợ vẫn còn một ít, chị không muốn bố mẹ già rồi còn khổ vì tiền bạc.

Tôi nghẹn lời không nói được gì nữa. Tôi thương chị gái quá nhưng tôi cũng chẳng có nhiều tiền để trả anh rể số tiền anh cho bố tôi mượn. Giờ tôi phải làm sao để chị gái đỡ khổ đây?

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Sau đó tôi nhận hết lỗi về mình khi bị gia đình dồn ép hỏi lý do vì sao ly hôn. Tôi đành nói rằng mình vô sinh, dù rằng đây là sự thật. Tôi từng đi khám trước khi lấy Yến, tôi cũng để cô ấy biết sự thật này. Tôi cho rằng Yến đòi ly hôn vì không thể chấp nhận chuyện tôi vô sinh. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Qua đêm nay, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Thông tin MỚI vụ nữ sinh Đại học Quốc gia TP.HCM tử vong sau va chạm xe buýt

Thông tin MỚI vụ nữ sinh Đại học Quốc gia TP.HCM tử vong sau va chạm xe buýt

Đời sống 23 phút trước
Xe tải mất phanh tông chết 18 con bò, tiết lộ số tiền bồi thường thiệt hại

Xe tải mất phanh tông chết 18 con bò, tiết lộ số tiền bồi thường thiệt hại

Đời sống 48 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (23/8/2025), 3 con giáp qua cơn bĩ cực, làm 1 hưởng 10, đời phất lên hương, Phú Quý chạm nóc không ngờ, sự nghiệp lên hương

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (23/8/2025), 3 con giáp qua cơn bĩ cực, làm 1 hưởng 10, đời phất lên hương, Phú Quý chạm nóc không ngờ, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Hứa Khải bị bạn gái cũ tố bạc tình, vào khách sạn với cô gái khác khi còn yêu

Hứa Khải bị bạn gái cũ tố bạc tình, vào khách sạn với cô gái khác khi còn yêu

Sao quốc tế 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 23/8/2025, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Người mẹ đột tử, bé trai 2 tuổi sống cùng thi thể nhiều ngày liền

Người mẹ đột tử, bé trai 2 tuổi sống cùng thi thể nhiều ngày liền

Thế giới 1 giờ 14 phút trước
Nghệ An: Cứu sống cặp song thai chênh nhau gần 1 kg

Nghệ An: Cứu sống cặp song thai chênh nhau gần 1 kg

Sức khỏe 1 giờ 17 phút trước
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 sắp hướng thẳng vào biển Đông

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 sắp hướng thẳng vào biển Đông

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đâm người giữa đường rồi bỏ đi sau khi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi'

Đâm người giữa đường rồi bỏ đi sau khi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi'

Đời sống 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

Tử vi thứ Bảy 23/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

Tử vi thứ Bảy 23/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, Tỵ - Thân đen đủi đủ đường, hao tài tốn của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hay tin bạn thân sinh con, tôi hào phóng gửi tặng 10 triệu đồng rồi 'hóa đá' trước tin trả lời sốc

Hay tin bạn thân sinh con, tôi hào phóng gửi tặng 10 triệu đồng rồi 'hóa đá' trước tin trả lời sốc

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm nhưng hành động ấm áp và lời bộc bạch "choáng" của anh hàng xóm khiến tôi suy nghĩ

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm nhưng hành động ấm áp và lời bộc bạch "choáng" của anh hàng xóm khiến tôi suy nghĩ

Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới dù đã ly hôn 3 năm, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do được tiết lộ

Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới dù đã ly hôn 3 năm, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do được tiết lộ

Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn và cái kết bất ngờ

Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn và cái kết bất ngờ

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu thấy chồng ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu thấy chồng ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín