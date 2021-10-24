Hoa hậu Minh Tú sợ búp bê đến líu lưỡi, lập team “những cô gái cục súc” cùng Mâu Thủy

Digital series “ VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam ” đã đi qua hành trình 4 tập phát sóng với những chủ đề mới lạ vô cùng thú vị và ý nghĩa, mang tính khám phá sức mạnh nội tại bên trong tâm hồn của người phụ nữ. Chương trình đã truyền cảm hứng tích cực cho khán giả thông qua những màn đối thoại nhịp nhàng, những cuộc thảo luận hấp dẫn về quan điểm riêng từ những hình mẫu phụ nữ đến từ nhiều thế hệ, lĩnh cực nghề nghiệp khác nhau.

Đứng trước câu hỏi về nỗi sợ đặc biệt mà mỗi người từng trải qua, Siêu mẫu Minh Tú đã ngay lập tức nhắc về búp bê - vật thể mà từ nhỏ đến tận bây giờ “Tú rất sợ búp bê, sợ đến nổi líu lưỡi. Ngoài ra thì mình còn sợ đám đông, ngày bé cứ ở một mình vì sợ bước vào đám đông là bị “ăn hiếp””.

Đồng cảm với Minh Tú, Mâu Thủy cũng nhắc lại chuyện từng bị tai nạn do bị giật túi xách, khiến não bị chấn thương. Sau điều trị, cô còn bị gặp cản trở ngôn ngữ “mình nghĩ cái gì, mình không nói ra được, mình nói một lúc thì không biết mình nói cái gì, cứ bị lang man, lặp từ, mất từ vựng (dù là tiếng Việt)”. Cô chia sẻ tình trạng đứng trước camera là bị câm, bị tình trạng “ít nói chuyện đi, nói được 2,3 câu nhưng rất cộc cằn và thô lỗ, bản thân như một người đàn ông thất tình”. Minh Tú cũng nhớ lại lần đó và thấy thương Thủy vì chứng kiến những khó khăn mà Á hậu đã trải qua.

Là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng bà Sáu Thia lại sợ “nói bậy”, những phát ngôn sai sự thật về bản thân mình “Tôi sợ người nói “bậy”, đụng đâu nói đó, chuyện có nói không chuyện không nói có”. Minh Tú tự nhận trước bà Sáu bản thân chưa làm tốt được việc kiểm soát lời nói. Cô cũng chia sẻ thẳng thắn về mâu thuẫn không đáng có tại các show truyền hình thực tế từng tham gia. Bởi cá tính mạnh nên nhiều lúc chưa tìm được từ hoa mỹ để diễn đạt ý của mình khiến người khác hiểu lầm theo hướng tiêu cực.

Mâu Thủy cũng khẳng định bản thân sống thật, không thảo mai trên sóng truyền hình nên đôi lúc cũng có sai lầm. Minh Tú còn đùa vui và gọi cả hai là “những cô gái cục súc”. Bởi cá tính mạnh và cách nói chuyện nên Minh Tú là một người rất ít bạn, cô còn chia sẻ “sợ giao tiếp với bánh bèo”. Khán giả cũng bất ngờ khi nghe siêu mẫu chia sẻ nỗi sợ “cô đơn” ở thời điểm hiện tại. Dù chưa thể thoát ra ở tuổi gần 30, nhưng Minh Tú lựa chọn “cần thêm thời gian để lắng nghe và hiểu rõ bản thân thực sự cần cái gì”.

Đối lập với Minh Tú, Á hậu Mâu Thủy lại sợ “yêu”. Lần đầu tiên sau khi chia tay mối tình 8 năm, Mâu Thủy chấp nhận chia sẻ về những tổn thương mà bản thân đã trải qua “từng cảm thấy không ai có thể gắn bó lâu như vậy. Có nhiều người đã đến, nhưng khi họ nói một câu không thích thì mình buông tay. Ngày xưa, mình sống đúng với tên “Thủy”, yêu chung thủy, dành hết tình cảm cho họ. Nhưng sau khi tan vỡ, không còn bên nhau nữa thì nghĩ nhiều thứ khác hơn. Thủy học cách nghĩ nhiều hơn cho bạn bè, gia đình, xã hội”. Á hậu Mâu Thủy cũng chia sẻ thêm những kỉ niệm đẹp trong 4 tháng làm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch tại TP. HCM của mình.

Xuất hiện đầu tiên trong tập 4 là thí sinh Nguyễn Thị Huỳnh Như, đến từ Bạc Liêu, số đo ba vòng 87-60-90. Cô sinh năm 1999, cao 1m70. Với số đo chuẩn, Huỳnh Như nhận được sự ngưỡng mộ từ 2 khách mời. Tuy nhiên, phần thể hiện của Huỳnh Như chưa thật sự tạo ấn tượng. Mâu Thủy thẳng thắn: “Hình ảnh hơi over, trên ảnh và ngoài đời thực không giống nhau. Minh Tú thì nhận xét: “Phần trả lời câu hỏi có thông điệp nhưng hơi dài dòng, người nghe cảm thấy bị lủng củng, không có truyền cảm hứng. Cô khuyên các thí sinh đừng nên cố gắng mặc một chiếc áo không hợp với mình”. Mâu Thủy gợi ý thêm cho thí sinh “cần chút ngọt ngào, phụ nữ, quyến rũ”.

Thí sinh Hồ Nguyễn Quỳnh Anh, đến từ Hà Nội, sinh năm 1998, số đo 81-62-93, cao 1m75. Minh Tú dành lời khen thí sinh trước sự khéo léo lựa chọn trang phục, phụ kiện giúp tôn chiều cao. Cô cũng ấn tượng với nụ cười mang lại cảm giác tươi mới của thí sinh Quỳnh Anh. Riêng với Mâu Thủy, cô thích bức ảnh bikini của Quỳnh Anh hơn vì thí sinh thể hiện được nét nữ tính, show thế mạnh body của mình.

Ảnh: BTC