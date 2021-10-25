Ngay từ đầu của cuộc thi, Erik đã được đánh giá là thí sinh có khả năng cao nhất giành được ngôi vị Quán quân của chương trình. Chính vì thế, ở đêm Bán kết của “The Heroes”, Erik đã mang đến một ca khúc "chiếm được lòng người" có tên “Nam quốc sơn hà”được chấp bút bởi dàn DTap, Hành Or, RTee, với sự hỗ trợ của producer Ninja Z. Lấy nội dung từ bài thơ tứ tuyệt “Nam quốc sơn hà” mang đậm dấu ấn, bản sắc của người con đất Việt, Erik đã xây dựng nên một câu chuyện đầy oanh liệt, ý nghĩa của những người con đất Việt.

Dù ở đâu, đàn ông hay đàn bà, đời cha ông hay tới đời con cháu thì chỉ cần mang trong mình dòng máu rồng tiên, khi giặc đến thì đều đồng lòng đứng lên chống giặc. Từ đó, Erik đem câu chuyện từ ngàn xưa và áp dụng vào thời điểm hiện tại, nhất là khi Việt Nam vừa mới trải qua một trận đại bệnh. Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết được đúc kết từ ngàn xưa của cha ông đã được con cháu áp dụng và từ đó sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Có thể nói tiết mục của Erik không chỉ lay động người xem ở mặc nội dung mà còn khiến khán giả như được bùng cháy khi “Nam quốc sơn hà” mang giai điệu đầy sôi động, hiện đại. Đặc biệt những màn bắn rap của Erik cũng vô cùng lôi cuốn, càng khiến cho ca khúc thêm hào sảng, tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, tiết mục càng trở nên đặc biệt hơn khi có sự góp mặt của Á quân “Giọng hát Việt Nhí - The Voice 2013” Phương Mỹ Chi càng giúp cho “Nam quốc sơn hà”như được tiếp thêm lửa, mang đến một phần trình diễn đầy nhiệt huyết nhưng cũng không kém sự tự hào với những người con đất Việt.

Đón xem đêm Bán kết 2 đầy bùng nổ, được phát sóng vào lúc 21h15 ngày 30/10/2021 trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC