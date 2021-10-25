Kết hợp cùng 'chị bảy bolero' Phương Mỹ Chi, Erik 'bắn rap' cực 'bánh cuốn' khiến sân khấu “The Heroes” bùng nổ đêm Bán kết

Tin tức giải trí 25/10/2021 15:10

Orange chiến thắng đầy bất ngờ VP Bá Vương. Erik kết hợp Phương Mỹ Chi, một lần nữa “bất bại” trước mọi đối thủ trong đêm Bán kết “The Heroes”vừa lên sóng.

Ngay từ đầu của cuộc thi, Erik đã được đánh giá là thí sinh có khả năng cao nhất giành được ngôi vị Quán quân của chương trình. Chính vì thế, ở đêm Bán kết của “The Heroes”, Erik đã mang đến một ca khúc "chiếm được lòng người" có tên “Nam quốc sơn hà”được chấp bút bởi dàn DTap, Hành Or, RTee, với sự hỗ trợ của producer Ninja Z. Lấy nội dung từ bài thơ tứ tuyệt “Nam quốc sơn hà” mang đậm dấu ấn, bản sắc của người con đất Việt, Erik đã xây dựng nên một câu chuyện đầy oanh liệt, ý nghĩa của những người con đất Việt.

Kết hợp cùng 'chị bảy bolero' Phương Mỹ Chi, Erik 'bắn rap' cực 'bánh cuốn' khiến sân khấu “The Heroes” bùng nổ đêm Bán kết - Ảnh 1

Dù ở đâu, đàn ông hay đàn bà, đời cha ông hay tới đời con cháu thì chỉ cần mang trong mình dòng máu rồng tiên, khi giặc đến thì đều đồng lòng đứng lên chống giặc. Từ đó, Erik đem câu chuyện từ ngàn xưa và áp dụng vào thời điểm hiện tại, nhất là khi Việt Nam vừa mới trải qua một trận đại bệnh. Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết được đúc kết từ ngàn xưa của cha ông đã được con cháu áp dụng và từ đó sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Kết hợp cùng 'chị bảy bolero' Phương Mỹ Chi, Erik 'bắn rap' cực 'bánh cuốn' khiến sân khấu “The Heroes” bùng nổ đêm Bán kết - Ảnh 2

Có thể nói tiết mục của Erik không chỉ lay động người xem ở mặc nội dung mà còn khiến khán giả như được bùng cháy khi “Nam quốc sơn hà” mang giai điệu đầy sôi động, hiện đại. Đặc biệt những màn bắn rap của Erik cũng vô cùng lôi cuốn, càng khiến cho ca khúc thêm hào sảng, tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, tiết mục càng trở nên đặc biệt hơn khi có sự góp mặt của Á quân “Giọng hát Việt Nhí - The Voice 2013” Phương Mỹ Chi càng giúp cho “Nam quốc sơn hà”như được tiếp thêm lửa, mang đến một phần trình diễn đầy nhiệt huyết nhưng cũng không kém sự tự hào với những người con đất Việt.

Kết hợp cùng 'chị bảy bolero' Phương Mỹ Chi, Erik 'bắn rap' cực 'bánh cuốn' khiến sân khấu “The Heroes” bùng nổ đêm Bán kết - Ảnh 3Kết hợp cùng 'chị bảy bolero' Phương Mỹ Chi, Erik 'bắn rap' cực 'bánh cuốn' khiến sân khấu “The Heroes” bùng nổ đêm Bán kết - Ảnh 4

Đón xem đêm Bán kết 2 đầy bùng nổ, được phát sóng vào lúc 21h15 ngày 30/10/2021 trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC

Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’

Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’

Top 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm tôn vinh & trình diễn thời trang ‘“TikTok FashUP Gala Night”2021’ lên sóng vào vào tối 24/10.

Xem thêm
Từ khóa:   Erik Phương Mỹ Chi The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43