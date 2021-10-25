Lê Lộc úp mở về mối quan hệ với Tuấn Dũng khi bị fanboy hỏi khó

Tin tức giải trí 25/10/2021 15:08

Thình lình bị fan hỏi "Tuấn Dũng hỏi có phải bạn trai hay không?", Lê Lộc khá bối rối vì đây là câu hỏi buộc cô phải trả lời thật lòng.

Tập 2 chương trình “Hẹn hò cùng ngôi sao” phát sóng vào lúc 13h15 chủ nhật tuần vừa qua trên kênh HTV7 là cuộc gặp gỡ thú vị giữa “fanboy” Duy Hải và diễn viên Lê Lộc, cùng sự dẫn dắt của MC Trần Anh Huy.

Lê Lộc úp mở về mối quan hệ với Tuấn Dũng khi bị fanboy hỏi khó - Ảnh 1

Duy Hải cho biết bên cạnh Sơn Tùng MTP, Trường Giang thì con gái của nghệ sĩ Lê Giang chính là “idol trong mộng” của mình. Trong chương trình, nam tiktoker với nghệ danh Hải Vót này còn tiết lộ, anh và Lê Lộc cũng từng chạm mặt nhau khi sinh hoạt cùng sân khấu kịch, nhưng để gần gũi và cởi mở như khi tham gia hương trình lần này là một dịp hiếm có.

Lê Lộc úp mở về mối quan hệ với Tuấn Dũng khi bị fanboy hỏi khó - Ảnh 2

Sau khi giành chiến thắng ở thử thách lúc mở đầu chương trình, Duy Hải quyết định lấy hết can đảm để hỏi tình trạng “yêu đương” của Lê Lộc. “Em còn một câu hỏi nữa. Đây là câu hỏi trong thật tâm của em….” Duy Hải đắn đo. Thấy “đàn em” trong nghề có vẻ lưỡng lự, Lê Lộc ngay sau đó nhận ra đây chắc chắn là câu hỏi về chuyện đời tư. Không mong muốn bị soi chuyện đời tư, Lê Lộc liền báo “hết giờ” với ý muốn không tiếp nhận câu hỏi này của anh.

Nhưng ngay sau đó, Duy Hải liền vội vàng lên tiếng: “Người yêu chị có phải tên là Dũng không ạ?”. Nghe xong, nữ diên viên có chút bối rối và chỉ biết bật cười, rồi quay sang MC Trần Anh Huy bảo: “Trời ơi. Ủa cái gì kì vậy?”. Sợ thần tượng không vui với câu hỏi này, Duy Hải liền phân trần: “Thật ra em hỏi cũng không phải cho riêng em, mà đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người”. Nghe xong, Lê Lộc không vội vàng đưa ra đáp án, mà sao đó hỏi ngược lại “fanboy” này: “Mà em hỏi có mục đích gì?”.

Lê Lộc úp mở về mối quan hệ với Tuấn Dũng khi bị fanboy hỏi khó - Ảnh 3

 

Lúc này, Duy Hải cho biết bản thân cũng có sự quan tâm đặc biệt đến Lê Lộc nên cũng rất muốn nhận được câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này. “Thật sự em cũng rất ngưỡng mộ chị. Nhưng cũng muốn biết được người thương chị là ai. Nếu được chị trả lời câu hỏi này thì bản thân em cũng đỡ lo một phần nào đó”, Duy Hải tâm sự.

Không phủ nhận chuyện “Tuấn Dũng có phải là người yêu hay không?”, Lê Lộc buộc phải trả lời thật lòng nhưng lại chọn cách khéo léo hơn, cô cho hay: “Thật ra Lê Lộc hoạt động nghệ thuật cũng nhiều, cuộc sống trong gia đình cũng vậy. Nên Lộc muốn giữ một cái gì đó riêng tư cho mình. Còn những người nào biết rồi thì… oke, họ đã biết. Còn những người nào chưa biết thì từ từ họ cũng sẽ biết thôi”.

MC Trần Anh Huy cũng hiểu được ý của nữ khách mời, anh vỗ đùi bảo: “Nói tới như vậy rồi mà Hải còn hỏi tới nữa thì Huy cũng bó tay luôn á”. Tiếp lời nam MC, Lê Lộc bật cười bảo: “Thì đó!”.

Lê Lộc úp mở về mối quan hệ với Tuấn Dũng khi bị fanboy hỏi khó - Ảnh 4

Được biết, câu chuyện giữa Lê Lộc và Tuấn Dũng có mối quan hệ “trên mức tình bạn” đã không còn quá xa lạ. Thậm chí cả hai còn lộ “bằng chứng” đang yêu nhau sau những bức ảnh thân mật trên mạng xã hội hay những lần “hớ miệng” của nghệ sĩ Lê Giang.

Ở diễn biến khác trong chương trình, Lê Lộc cũng chia sẻ trước đây từng tham gia casting vai chính cho dự án phim điện ảnh về võ thuật, nên cô đã quyết định đầu tư hết thời gian và công sức gấp 10, 20 lần để tập luyện võ thuật. Mặc dù không vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng, nhưng Lê Lộc cho biết đã rất hạnh phúc vì sau đó có thêm trải nghiệm mới, để bản thân không phải “nhàm chán” trong nghề. Lê Lộc cũng chia sẻ thêm, sau khi đồng nghiệp, người thân hay tin cô trượt vai chính cho bộ phim điện ảnh lần đó, nhiều người đã thể hiện rõ sự tiếc nuối thay cho mình.

Đón xem “Hẹn hò cùng ngôi sao” sẽ phát sóng vào lúc 13h15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện.

Ảnh: BTC

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