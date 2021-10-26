Phương Mỹ Chi chỉ hát đúng 2 câu hỗ trợ Erik, giọng 'khủng' đến mức 'hò' 4 câu thơ thôi mà dân mạng nhận xét 'gánh còng lưng' cả bài

Tối chủ nhật 14/10, "The Heroes 2021" đã chính thức trở lại với sấn khấu hoành trắng từ những màn trình diễn live cuốn hút đến từ các nghệ sĩ như Erik, Han Sara Jsol. Một trong những phần thi thu hút sự quan tâm của khán giả chính là tiết mục "Nam Quốc Sơn Hà" của Erik với phần hỗ trợ từ "chị Bảy dân ca" Phương Mỹ Chi. Màn trình diễn đã nhận được những lời khen từ giám khảo cũng như các đại diện truyền thông. Đáng nói là phần trình diễn "cameo" của Phương Mỹ Chi đã gây "chấn động" cõi mạng chỉ với 2 câu hát ngắn ngủi và xuất hiện chưa đầy...1 phút?!

Phương Mỹ Chi chỉ hát đúng 2 câu mà cả cõi mạng "rần rần" suốt 2 ngày nay. Ảnh" Chụp màn hình

Phần hỗ trợ đặc biệt này được Phương Mỹ Chi đăng tải trên kênh TikTok cá nhân và thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem chỉ trong vòng 1 ngày ngắn ngủi. Tuy nhiên, ngay bên dưới phần bình luận, nhiều người đã đưa ra những bình luận trái chiều. Trong đó, rất nhiều ý kiến cho rằng Phương Mỹ Chi đã "gánh còng lưng" cho cả tiết mục cho Erik, cứu nguy cho nguyên 1 màn trình diễn. Ngược lại, cũng có những bình luận khẳng định Erik đã làm rất tốt và mang đến sự hào hùng cho ca khúc.