‘Ơn giời!’, người đóng ‘vai ác’ của ‘The Next Face’ đây rồi! Không ai xa lạ chính là ‘ông hoàng viral’ Nam Trung

Ngay sau khi 2 giám khảu Mâu Thủy và H’Hen Niê được công bố thì khán giả đã có một sự lo ngại không hề “nhẹ” về độ hiền lành của chương trình thực tế “ The Next Face ” bởi vì 2 vị mentor này đều là Hoa Hậu và Á Hậu Hoàn Vũ 2017, nhiều người sẽ rất quan ngại về việc 2 vị mentor thân thiện này sẽ uốn nắng các thí sinh ra sao? Vậy nên, khi chương trình “The Next Face” công bố Nam Trung sẽ là host của chương trình mùa đầu tiên, dân mạng được phen vỡ oà vì “người đóng vai ác” tức là người cầm trịch khó tính sẽ có những nhận xét “gắt” và độc đáo nhất chương trình đã xuất hiện.

Mới đây, Nhà sản xuất MultiMedia JSC đã chính thức công bố danh tính nhân vật giữ vị trí đặc biệt quan trọng này, đó chính là Giám đốc sáng tạo - Chuyên gia trang điểm Nam Trung. Được mệnh danh là “ông hoàng drama" của các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và người mẫu, chắc chắn những màn nhận xét chuyên môn đậm chất Nam Trung sẽ mang đến màu sắc thú vị cho mùa đầu tiên của “The Next Face Vietnam 2021”.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn Giám đốc sáng tạo Nam Trung đảm nhận vị trí “cầm cân nảy mực” cho chương trình lần này, bà Trang Lê - CEO MultiMedia JSC kiêm Tổng đạo diễn và Giám đốc sản xuất “The Next Face Vietnam 2021” cho biết: “Multimedia JSC đã có cơ hội hợp tác cùng Giám đốc sáng tạo Nam Trung trong rất nhiều dự án và chương trình truyền hình thực tế do MultiMedia JSC sản xuất, và chúng tôi đánh giá rất cao khả năng hoạt ngôn và cách xử lý tình huống cực kỳ thông minh, linh hoạt của Nam Trung. Những chương trình có sự góp mặt của Nam Trung đều nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, vì thế, không có lý do gì để chúng tôi không tiếp tục tin tưởng giao vị trí Host cho Nam Trung trong mùa đầu tiên của The Next Face Vietnam. Chúng tôi tin rằng, Nam Trung sẽ là một vị giám khảo công tâm để có thể cùng với các vị HLV khác tìm ra được những gương mặt tiềm năng cho The Next Face Vietnam 2021.”

Host Nam Trung được người hâm mộ Việt Nam biết đến với vai trò Chuyên gia trang điểm, một stylist, nhà tư vấn sắc đẹp trên những tạp chí thời trang, chương trình thời trang danh giá. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên đảm nhận trọng trách quan trọng ở vị trí “cầm cân nảy mực” các chương trình thời trang nổi tiếng như “Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam, TikTok FashUp”.

Nam Trung bén duyên với nghề từ khá sớm nên có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Năm anh 16 tuổi, trong một lần được đứng xem một người nước ngoài make up với rất nhiều cọ và bảng màu, điều đó đã thôi thúc anh bắt chước làm theo. Thật may mắn vào thời điểm đó, Nam Trung được nhận chính chuyên gia đó nhận làm đệ tử. Nam Trung chính thức bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 20. Đến nay, anh đã có hơn 20 năm trong nghề và đạt được những thành công nhất định, trở thành một trong những ‘cây đa cây đề’ trong lĩnh vực trang điểm tại Việt Nam. Năm 2011, Nam Trung nhận lời mời tham gia với vai trò Giám đốc sáng tạo và là một trong những vị giám khảo chính của chương trình Vietnam’s Next Top Model. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong con đường nghệ thuật của anh.

Nói thêm về vị giám khảo đặc biệt này, tuy được mệnh danh là người khó tính, khắt khe nhưng không thể phủ nhận sự nhiệt huyết và tận tâm trong công việc của Host Nam Trung trong tất cả các chương trình mà anh tham gia. Bên cạnh đó, anh còn là chủ nhân của “bộ sưu tập” biểu cảm ấn tượng gây sốt và những câu nói viral cực ‘xéo xắt’ và đậm chất Nam Trung, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, Nam Trung cũng thường xuyên đưa ra những lời nhận xét ‘thấu tình đạt lý’, những lời khuyên về nghề nghiệp cực quý giá giúp các thí sinh dần lột xác qua những thử thách.

Chia sẻ về việc tham gia vào vị trí Host của trong mùa đầu tiên của “The Next Face Vietnam”, Giám đốc sáng tạo - Chuyên gia trang điểm cho biết: “Tôi rất vui khi được chị Trang Lê và MultiMedia JSC tiếp tục tin tưởng giao cho trọng trách ‘cầm cân nảy mực’ cho chương trình The Next Face Vietnam 2021. Cá nhân tôi đã có cơ hội làm việc cùng ekip của MultiMedia JSC trong rất nhiều chương trình, và Trung đánh giá cao năng lực sản xuất và sự đầu tư chỉn chu của MultiMedia JSC trong tất cả những chương trình các bạn sản xuất. ‘The Next Face Vietnam’ là một format hoàn toàn mới với những tiêu chí lựa chọn thí sinh hoàn toàn khác so với những chương trình người mẫu mà tôi đã từng tham gia trước đây. Vì thế chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến nhiều yếu tố hấp dẫn và bất ngờ dành cho thí sinh. Tôi hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả để chúng ta sẽ có một mùa đầu tiên thật ấn tượng và thành công cho The Next Face Vietnam”

