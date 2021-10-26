Đẳng cấp cỡ 'thần tiên tỷ tỷ' Hà Tăng: Váy áo gì tầm này, chỉ đơn giản cười là dân mạng 'điêu đứng'

Không như những mỹ nhân khác lấy chồng đại gia suốt ngày xúng xính váy áo, Tăng Thanh Hà toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ, ít khi xuất hiện trên mạng xã hội cũng như các sự kiện giải trí. Thế nhưng độ "nóng" của Hà Tăng chưa bao giờ giảm mà còn "thăng hạng" dần theo thời gian. Hà Tăng là một trong nhũng mỹ nhân có lối sống tối giản hết mực, không chưng diện nhưng lại tạo được sức hút riêng đáng kể dẫu đã rời xa showbiz ngót nghét 10 năm.

Mới đây, 2 bức ảnh đánh dấu tuổi mới 35 của Hà Tăng do bạn thân chia sẻ đã được netizen lan truyền và trở nên viral trên mạng xã hội. Hà Tăng thể hiện đẳng cấp "Thần tiên tỷ tỷ" của mình khi chẳng cần diện váy áo lấp lánh hay make up cầu kỳ, chỉ độc nhất mỗi áo thun đen, không hề có phụ kiện và pose dáng với 2 trạng thái đối lập là đủ để tạo "bão cấp 13" với toàn cõi mạng. Chỉ với 2 biểu cảm mỉm cười thì xinh đẹp nức nở còn khi lạnh lùng thì gợi cảm, cuốn hút, Hà Tăng đã minh chứng phong độ không hề bị tuột giảm sau nhiều năm lùi xa ánh hào quang.