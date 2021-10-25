Rộ tin Hoa hậu Kỳ Duyên dự thi 'Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam' và động thái của chính chủ

Sao Việt 25/10/2021 08:49

Thực hư chuyện Kỳ Duyên dù đã là Hoa hậu Việt Nam vẫn thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam ra sao?

Dù chưa thể xác định rõ thời gian diễn ra cuộc thi chính thức nhưng trên fanpage của Miss Universe Việt Nam, BTC cuộc thi vẫn "nhá hàng" đều đều, liên tục hé lộ những gương mặt sẽ tham gia đường đua sắc đẹp năm nay, kèm theo đó là chương trình thực tế "Road to Miss Universe Vietnam" với khách mới là từng thí sinh tham dự.

Vào ngày 24/10, mạng xã hội tiếp tục rầm rộ tin Hoa hậu Kỳ Duyên cũng góp mặt, đọ sắc cùng những cái tên quen thuộc như Nam Anh, Nam Em, Đỗ Nhật Hà, Thảo Nhi Lê.... tại cuộc thi năm nay. Tuy nhiên sự thật thế nào? Theo tìm hiểu, thực chất đây chỉ là bức ảnh ghép xuất hiện từ 9 tháng trước, nay được netizen đào lại.

Rộ tin Hoa hậu Kỳ Duyên dự thi 'Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam' và động thái của chính chủ - Ảnh 1

Mặc tin đồn, động thái của Kỳ Duyên trên trang cá nhân là đăng tải loạt ảnh mặc nội y nóng bỏng. Hoa hậu Việt Nam 2014 diện bikini màu cam khoe body gợi cảm khoe eo thon vô đối của mình. Dù Kỳ Duyên không nhắc đến tin đồn tham dự cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam nhưng đông đảo người hâm mộ vẫn mong người đẹp một lần nữa sải bước chinh phục ngôi vị cao nhất.

Rộ tin Hoa hậu Kỳ Duyên dự thi 'Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam' và động thái của chính chủ - Ảnh 2Rộ tin Hoa hậu Kỳ Duyên dự thi 'Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam' và động thái của chính chủ - Ảnh 3Rộ tin Hoa hậu Kỳ Duyên dự thi 'Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam' và động thái của chính chủ - Ảnh 4

Ảnh: FBNV, Internet

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Từ khóa:   Hoa hậu Kỳ Duyên Kỳ Duyên thi Miss Universe Miss Universe Việt Nam

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