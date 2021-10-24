Nghỉ dịch 4 tháng, Thu Trang lại bất ngờ 'ẵm' giải 'Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất' ở 'World Star Awards 2021'

Tháng 12/2020, Thu Trang đại náo phòng chiếu cùng 'Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử". Bộ phim nhận về hàng loạt lời khen cùng doanh thu phòng vé vượt mốc 100 tỷ đồng. Điều này đã giúp cho Thu Trang nhận được giải thưởng “Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất” tại "World Star Awards 2021". Vì đây vốn dĩ là giải thưởng thường niên được trao cho các nghệ sĩ có đóng góp vào lĩnh vực giải trí. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho Thu Trang khi liên tục "gây sốt" trên màn ảnh rộng lẫn webdrama với hàng loạt sản phẩm chất lượng.

Thu Trang có đôi lời chia sẻ khi bất ngờ nhận giải thưởng danh giá: “Đây là vinh dự lớn với Trang, nhất là sau khoảng thời gian dài TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội khiến cho các hoạt động phim ảnh phải tạm dừng. Trang rất tiếc vì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể tham gia lễ trao giải 'World Star Awards 2021' ở Hàn Quốc”.