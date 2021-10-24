Nghỉ dịch 4 tháng, Thu Trang lại bất ngờ 'ẵm' giải 'Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất' ở 'World Star Awards 2021'

Sao Việt 24/10/2021 08:33

Không ra mắt bất kỳ sản phẩm nào nhưng Thu Trang bất ngờ được vinh danh ở hạng mục “Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất” tại giải thưởng "World Star Awards 2021".

Tháng 12/2020, Thu Trang đại náo phòng chiếu cùng 'Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử". Bộ phim nhận về hàng loạt lời khen cùng doanh thu phòng vé vượt mốc 100 tỷ đồng. Điều này đã giúp cho Thu Trang nhận được giải thưởng “Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất” tại "World Star Awards 2021". Vì đây vốn dĩ là giải thưởng thường niên được trao cho các nghệ sĩ có đóng góp vào lĩnh vực giải trí. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho Thu Trang khi liên tục "gây sốt" trên màn ảnh rộng lẫn webdrama với hàng loạt sản phẩm chất lượng. 

Thu Trang có đôi lời chia sẻ khi bất ngờ nhận giải thưởng danh giá: “Đây là vinh dự lớn với Trang, nhất là sau khoảng thời gian dài TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội khiến cho các hoạt động phim ảnh phải tạm dừng. Trang rất tiếc vì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể tham gia lễ trao giải 'World Star Awards 2021' ở Hàn Quốc”.

Nghỉ dịch 4 tháng, Thu Trang lại bất ngờ 'ẵm' giải 'Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất' ở 'World Star Awards 2021' - Ảnh 1

"Chị Mười Ba" cho biết thêm: “Hiện tại, tôi đã bắt đầu khởi động các dự án phim cho công ty của mình, tuy nhiên tất cả vẫn đang thực hiện theo hình thức online và thực hiện nghiêm túc quy định "5K" trong phòng chống dịch bệnh. Cảm ơn Ban Tổ chức 'World Star Awards 2021', cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ Thu Trang. Tôi hứa rằng sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để mang đến những tác phẩm điện ảnh chỉn chu, chất lượng”.

Nghỉ dịch 4 tháng, Thu Trang lại bất ngờ 'ẵm' giải 'Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất' ở 'World Star Awards 2021' - Ảnh 2

Sau dịch, Thu Trang sẽ trở lại mạnh mẽ với điện ảnh với dự án "Chìa khóa trăm tỷ". Đây là bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng dưới bàn tay đạo diễn Võ Thanh Hòa. Trong phim, Thu Trang đóng cặp với Kiều Minh Tuấn và hứa hẹn sẽ là cứ nổ lớn của màn ảnh rộng cả 2 đều là "cây hài" hàng đầu Việt Nam hiện nay. Thu Trang tràn đầy tin tưởng rằng khán giả sẽ bất ngờ trước sự thay đổi khác lạ của mình thời gian tới. Ngoài ra bộ đôi diễn viên,  nhà sản xuất Thu Trang - Tiến Luật còn công bố dự án "Nghề siêu dễ", là dự án điện ảnh thứ 3 mà Thu Trang làm việc cùng Võ Thanh Hòa.

Nghỉ dịch 4 tháng, Thu Trang lại bất ngờ 'ẵm' giải 'Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất' ở 'World Star Awards 2021' - Ảnh 3

Ảnh: FBNV

 

HOT: Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn, nàng còn đeo luôn cả nhẫn đính ước?

HOT: Hyun Bin và Son Ye Jin sắp kết hôn, nàng còn đeo luôn cả nhẫn đính ước?

Thêm một cặp đôi "phim giả tình thật" đình đám của Kbiz sắp kết hôn. Một "đám cưới thế kỷ" nữa có diễn ra trong năm nay?

Xem thêm
Từ khóa:   Thu Trang Thu Trang đoạt giải World Star Awards 2021 World Star Awards 2021

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 25 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"