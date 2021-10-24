Nghỉ dịch 4 tháng, Thu Trang lại bất ngờ 'ẵm' giải 'Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất' ở 'World Star Awards 2021'

Không ra mắt bất kỳ sản phẩm nào nhưng Thu Trang bất ngờ được vinh danh ở hạng mục “Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất” tại giải thưởng "World Star Awards 2021".
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Tháng 12/2020, Thu Trang đại náo phòng chiếu cùng 'Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử". Bộ phim nhận về hàng loạt lời khen cùng doanh thu phòng vé vượt mốc 100 tỷ đồng. Điều này đã giúp cho Thu Trang nhận được giải thưởng “Nữ nghệ sĩ Quốc tế xuất sắc nhất” tại "World Star Awards 2021". Vì đây vốn dĩ là giải thưởng thường niên được trao cho các nghệ sĩ có đóng góp vào lĩnh vực giải trí. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho Thu Trang khi liên tục "gây sốt" trên màn ảnh rộng lẫn webdrama với hàng loạt sản phẩm chất lượng.
Thu Trang có đôi lời chia sẻ khi bất ngờ nhận giải thưởng danh giá: “Đây là vinh dự lớn với Trang, nhất là sau khoảng thời gian dài TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội khiến cho các hoạt động phim ảnh phải tạm dừng. Trang rất tiếc vì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể tham gia lễ trao giải 'World Star Awards 2021' ở Hàn Quốc”.
"Chị Mười Ba" cho biết thêm: “Hiện tại, tôi đã bắt đầu khởi động các dự án phim cho công ty của mình, tuy nhiên tất cả vẫn đang thực hiện theo hình thức online và thực hiện nghiêm túc quy định "5K" trong phòng chống dịch bệnh. Cảm ơn Ban Tổ chức 'World Star Awards 2021', cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ Thu Trang. Tôi hứa rằng sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để mang đến những tác phẩm điện ảnh chỉn chu, chất lượng”.
Sau dịch, Thu Trang sẽ trở lại mạnh mẽ với điện ảnh với dự án "Chìa khóa trăm tỷ". Đây là bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng dưới bàn tay đạo diễn Võ Thanh Hòa. Trong phim, Thu Trang đóng cặp với Kiều Minh Tuấn và hứa hẹn sẽ là cứ nổ lớn của màn ảnh rộng cả 2 đều là "cây hài" hàng đầu Việt Nam hiện nay. Thu Trang tràn đầy tin tưởng rằng khán giả sẽ bất ngờ trước sự thay đổi khác lạ của mình thời gian tới. Ngoài ra bộ đôi diễn viên, nhà sản xuất Thu Trang - Tiến Luật còn công bố dự án "Nghề siêu dễ", là dự án điện ảnh thứ 3 mà Thu Trang làm việc cùng Võ Thanh Hòa.
Ảnh: FBNV