BTC lên tiếng nói rõ lý do hải quan Ai Cập nhất quyết không trả hành lý cho Ái Nhi

Ái Nhi đã trình các giấy tờ liên quan đến cuộc thi Miss Intercontinental 2021 nhưng không được chấp nhận. Ngay lập tức đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Intercontinental Việt Nam - Sen Vàng Entertainment đã liên hệ với Ban Tổ Chức để giải quyết sự cố. Trong lúc này, chuyến bay kế tiếp đến địa điểm tổ chức cuộc thi Sharm El-Sheikh chuẩn bị cất cánh, Ái Nhi phải nhanh chóng lên máy bay và hướng giải quyết của BTC Miss Intercontinental 2021 là sẽ liên lạc hải quan nhận lại hành lý và gửi đến sau cho Ái Nhi. Tuy nhiên, đến nay hành lý vẫn chưa thể lấy lại được, phía hải quan thông báo sẽ trả lại trong chuyến bay Ái Nhi trở về Việt Nam.

Cuộc thi Miss International 2021đang diễn ra tại Ai Cập với sự tham gia của 70 nước. Đại diện Việt Nam, Trần Hoàng Ái Nhi đã lên đường sang Ai Cập tham dự cuộc thi vào rạng sáng ngày 16/10. Khi đến sân bay Cairo - Ai Cập, Ái Nhi đã bị hải quan giữ lại hành lý. Trang phục Ái Nhi mang theo được đính kết tỉ mỉ bằng tay theo dạng haute couture có giá trị rất cao ở thị trường quốc tế, đặc biệt với số lượng nhiều gần 20 chiếc khiến hải quan không khỏi nghi ngờ.

Ái Nhi đến với cuộc thi chỉ bằng vài bộ trang phục còn sót lại, để đảm bảo tham gia đủ các hoạt động của BTC, Ái Nhi đã phải mua bikini ở chợ cũ Ai Cập tham gia đồng hành cùng cuộc thi.

“Nhi rất buồn vì sự cố lần này, toàn bộ kế hoạch về layout đồ đạc mà Ái Nhi và ekip đã chuẩn bị trước đó đều bị đảo lộn. Nhi và ekip đã tính trước hoạt động nào mặc đồ gì nhưng bây giờ chỉ có thể nói còn gì mặc đó, đủ đồ mặc cũng là một may mắn rồi. Điều Nhi ái náy nhất là phụ công các NTK đã vất vả làm đồ cho Nhi, ngay cả trong lúc giãn cách rất khó để tìm chất liệu để làm đồ nhưng các NTK luôn cố gắng dành cho Nhi sự chuẩn bị tốt nhất. Tiếc là Nhi lại không có cơ hội giúp bộ trang phục được toả sáng” – Ái Nhi chi sẻ

Trên mạng xã hội NTK Huỳnh Bảo Toàn cũng đã chia sẻ sự thất vọng của mình trước sự cố và stylist Louis Huy Đặng cũng đã lên tiếng xin lỗi các NTK cũng như các brand thời trang đã hỗ trợ Ái Nhi trong cuộc thi lần này. Trong số hành lý bị giữ lại tại sân bay, có 2 bộ đầm quan trọng được NTK Huỳnh Bảo Toàn may mới đo ni đóng giày cho Ái Nhi gồm bán kết và chung kết. Đơn vị nắm bản quyền Sen Vàng Entertainment tung ảnh 2 thiết kế này để công bố sớm hơn dự kiến, với mong muốn được nhận lại sớm cho Ái Nhi để trình diễn. Hai bộ evening grown mà NTK Huỳnh Bảo Toàn chuẩn bị cho Ái Nhi đều là những thiết kế phá cách, sexy phù hợp với tiêu chí cuộc thi đồng thời có thể khoe được thế mạnh về body của Đại diện Việt Nam.

Đại diện Cty Sen Vàng Entertainment – Đơn vị nắm giữ bản quyền Cuộc thi Miss Intercontinental tại Việt Nam – chị Phạm Kim Dung cho biết: “Chúng tôi đã liên tục kết nối với BTC Miss Intercontinental, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và cả Thị trưởng Thành Phố Sharm El Sheik để can thiệp nhưng vẫn chưa thể lấy lại hành lý. Các bên đều đã rất nỗ lực giải quyết sự cố lần này, ngày 25/10 sắp tới BTC sẽ có cuộc gặp thứ 2 với chính quyền địa phương hy vọng có thể thuận lợi lấy được hành lý cho Ái Nhi”.

Mặc dù gặp phải sự cố không mong muốn, Đại diện Việt Nam vẫn luôn giữ vững phong độ trong những lần xuất hiện tại Miss Intercontinental 2021. Vừa qua, Ái Nhi đã xuất sắc hoàn thành phần thi trang phục dân tộc với chiếc áo dài nặng 30kg của NTK Minh Châu. Cùng chúc cho Đại diện Việt Nam sẽ tiến sâu hơn trong đấu trường Miss Intercontinental 2021.

Ảnh: BTC