Sốc: Từng vào viện tâm thần 4 lần, Hoài Lâm giờ xuống dốc, phát tướng, lại còn cư xử ngày càng khó hiểu, nam thần một thời nay còn đâu?

Sao Việt 23/10/2021 12:22

Suýt nhìn không ra nam ca sĩ Hoài Lâm từng là "cơn sốt" một thời.

Cũng giống như Britney Spears bị chính bố ruột mình kiểm soát đến nỗi trầm cảm nghẹt thở và không tự chủ được bản thân, hồi tháng 8/2021, Hoài Lâm cũng từng viết tâm thư tiết lộ bản thân đã bị nhân vật tên M kiểm soát quá chặt và không thể chịu đựng nổi. Đáng chú ý, Hoài Lâm còn ám chỉ về việc từng vào bệnh viện tâm thần đến 4 lần vì bị kiểm soát chặt đến mức trầm cảm. Từ đó đến nay Hoài Lâm vẫn ở ẩn, hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Sốc: Từng vào viện tâm thần 4 lần, Hoài Lâm giờ xuống dốc, phát tướng, lại còn cư xử ngày càng khó hiểu, nam thần một thời nay còn đâu? - Ảnh 1Sốc: Từng vào viện tâm thần 4 lần, Hoài Lâm giờ xuống dốc, phát tướng, lại còn cư xử ngày càng khó hiểu, nam thần một thời nay còn đâu? - Ảnh 2

Sau 2 tháng không xuất hiện, mới đây dân mạng chuyền tay nhau clip Hoài Lâm xuất hiện trên mạng xã hội, trông ngoại hình không nhận ra và lời nói thì rất khó hiểu. Không biết có thế lực nào đứng đằng sau thao túng tinh thần Hoài Lâm như lời nam ca sĩ đã từng chia sẻ không? Trong clip, Hoài Lâm còn có hành động khó hiểu khi đưa tay thể hiện tình cảm rồi sụt sùi lặp đi lặp lại nhiều lần: "Trái tim này sẽ mãi mãi trao cho mọi người. Mọi người vô trong đi". 

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi anh đánh mất đi phong độ ngày nào, đồng thời cho rằng suýt nhận không ra Hoài Lâm: "Ủa Hoài Lâm trông khác quá vậy?, Hoài Lâm bị sao vậy? Hoài Lâm mà ban đầu nhìn không ra."

Sốc: Từng vào viện tâm thần 4 lần, Hoài Lâm giờ xuống dốc, phát tướng, lại còn cư xử ngày càng khó hiểu, nam thần một thời nay còn đâu? - Ảnh 3
Ngoại hình nam thần một thời từng gây sốt ngang ngửa Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Internet

 

Ảnh: Chụp màn hình

 

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