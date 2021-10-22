Body nóng bỏng tình mới 'trong lời đồn' của chồng cũ Lệ Quyên: Từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam thảo nào 'vòng nào ra vòng nấy'

Sao Việt 22/10/2021 14:34

Lộ diện danh tính cô nàng đang được đồn đoán là tình mới của chồng cũ Lệ Quyên, hóa ra từng thi Hoa hậu Việt Nam, thảo nào body 'hừng hực lửa' đến vậy.

Doanh nhân Đức Huy, chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý đăng ảnh con trai Bo bên cô giáo xinh đẹp được đồn đoán là bồ mới của mình, còn đăng kèm dòng trạng thái: "Cô giáo nói học sinh này thông minh nhưng không tập trung lắm".

Body nóng bỏng tình mới 'trong lời đồn' của chồng cũ Lệ Quyên: Từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam thảo nào 'vòng nào ra vòng nấy' - Ảnh 1

Không biết có phải "có tật giật mình" không mà ngay sau khi đăng tải bức ảnh, doanh nhân này đã lập tức xóa trên trang cá nhân khiến khán giả tò mò về danh tính nhân vật được cho là "người mới" này của anh. Rất hiếm khi đăng ảnh người khác giới lên Facebook nên điều này khiến dân tình "bán tín bán nghi".

Body nóng bỏng tình mới 'trong lời đồn' của chồng cũ Lệ Quyên: Từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam thảo nào 'vòng nào ra vòng nấy' - Ảnh 2

Ngay lập tức, "thám tử mạng" đã truy ra "ID" của cô gái này, hóa ra không phải ai xa lạ mà chính là Mai Phương, thí sinh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Đây là cô gái thứ 2 có mặt trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, sau Cẩm Đan được đồn là người tình của đại gia Đức Huy. Mai Phương sinh năm 1999, kém Đức Huy tận..."2 con giáp".

Body nóng bỏng tình mới 'trong lời đồn' của chồng cũ Lệ Quyên: Từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam thảo nào 'vòng nào ra vòng nấy' - Ảnh 3Body nóng bỏng tình mới 'trong lời đồn' của chồng cũ Lệ Quyên: Từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam thảo nào 'vòng nào ra vòng nấy' - Ảnh 4Body nóng bỏng tình mới 'trong lời đồn' của chồng cũ Lệ Quyên: Từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam thảo nào 'vòng nào ra vòng nấy' - Ảnh 5

Mai Phương sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng chuẩn 82-63-92. Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Mai Phương còn được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" khi sở hữu làn da trong veo, mịn màng, tràn đầy sức sống. Trong cuộc thi nhan sắc, 9X đã lọt top 5 chung cuộc kèm giải phụ Người đẹp Nhân Ái. Body nóng bỏng tình mới 'trong lời đồn' của chồng cũ Lệ Quyên: Từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam thảo nào 'vòng nào ra vòng nấy' - Ảnh 6Body nóng bỏng tình mới 'trong lời đồn' của chồng cũ Lệ Quyên: Từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam thảo nào 'vòng nào ra vòng nấy' - Ảnh 7Body nóng bỏng tình mới 'trong lời đồn' của chồng cũ Lệ Quyên: Từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam thảo nào 'vòng nào ra vòng nấy' - Ảnh 8

Ảnh: FBNV, Internet

Không diện bikini mỏng như cọng chỉ, Ngọc Trinh táo bạo hơn mặc... như không mặc

Không diện bikini mỏng như cọng chỉ, Ngọc Trinh táo bạo hơn mặc... như không mặc

Khoảnh khắc của "nữ hoàng nội y" trong story mới đăng tải khiến người xem cứ ngỡ như là cô nàng đang...cởi trần.

Xem thêm
Từ khóa:   Bồ mới của chồng cũ Lệ Quyên Mai Phương Top 5 hoa hậu Việt Nam 2020

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 24 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"