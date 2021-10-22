Body nóng bỏng tình mới 'trong lời đồn' của chồng cũ Lệ Quyên: Từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam thảo nào 'vòng nào ra vòng nấy'

Doanh nhân Đức Huy, chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý đăng ảnh con trai Bo bên cô giáo xinh đẹp được đồn đoán là bồ mới của mình, còn đăng kèm dòng trạng thái: "Cô giáo nói học sinh này thông minh nhưng không tập trung lắm".

Không biết có phải "có tật giật mình" không mà ngay sau khi đăng tải bức ảnh, doanh nhân này đã lập tức xóa trên trang cá nhân khiến khán giả tò mò về danh tính nhân vật được cho là "người mới" này của anh. Rất hiếm khi đăng ảnh người khác giới lên Facebook nên điều này khiến dân tình "bán tín bán nghi".

Ngay lập tức, "thám tử mạng" đã truy ra "ID" của cô gái này, hóa ra không phải ai xa lạ mà chính là Mai Phương, thí sinh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Đây là cô gái thứ 2 có mặt trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, sau Cẩm Đan được đồn là người tình của đại gia Đức Huy. Mai Phương sinh năm 1999, kém Đức Huy tận..."2 con giáp".

Mai Phương sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng chuẩn 82-63-92. Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Mai Phương còn được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" khi sở hữu làn da trong veo, mịn màng, tràn đầy sức sống. Trong cuộc thi nhan sắc, 9X đã lọt top 5 chung cuộc kèm giải phụ Người đẹp Nhân Ái.

Ảnh: FBNV, Internet