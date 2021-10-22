Ngọc Trinh tạo dáng 'khó đỡ', phát ngôn 'cứng': 'Tôi và anh Tiệp từ xưa đến giờ luôn thích những món đồ đẳng cấp'

Hậu trường 22/10/2021 08:06

Phát ngôn của Ngọc Trinh sau khi nhận được quà sinh nhật 300 triệu từ Vũ Khắc Tiệp gây chú ý.

Ngọc Trinh từng làm "dậy sóng" dân mạng khi khoe gương chụp hình sống ảo trị giá 200 triệu, tuy nhiên giám đốc của hãng gương này lên tiếng cho biết đó không phải là sản phẩm của công ty khiến Ngọc Trinh và câu chuyện dùng đồ "pha ke" vẫn trở thành đề tài được cư dân mạng mang ra "cà khịa" mỗi khi nhắc đến chân dài gốc Trà Vinh.

Ngọc Trinh tạo dáng 'khó đỡ', phát ngôn 'cứng': 'Tôi và anh Tiệp từ xưa đến giờ luôn thích những món đồ đẳng cấp' - Ảnh 1

Mới đây, trên kênh YouTube của mình, Vũ Khắc Tiệp đăng tải clip tặng Ngọc Trinh một chiếc bàn bi-a đặc biệt có giá 300 triệu đồng để làm quà sinh nhật muộn cho "nữ hoàng nội y". Vũ Khắc Tiệp chia sẻ: "Vào năm 2005, cách đây 16 năm, tôi gặp Ngọc Trinh tại câu lạc bộ giải trí bi-a và thấy cô ấy đang chơi bi-a cũng như làm việc ở đó. Chính nhờ buổi gặp mặt đặc biệt ấy mà mới có Ngọc Trinh của ngày hôm nay. Để kỷ niệm lại ngày đó, tôi quyết định đặt món quà đặc biệt trị giá 300 triệu này, cùng tông màu với căn biệt thự luôn".

Ngọc Trinh tạo dáng 'khó đỡ', phát ngôn 'cứng': 'Tôi và anh Tiệp từ xưa đến giờ luôn thích những món đồ đẳng cấp' - Ảnh 2

Nhận được món quà sinh nhất còn xịn sò hơn chiếc gương "pha ke", Ngọc Trinh mạnh miệng tuyên bố: "Tôi chơi bi-a từ 16 năm trước rồi. Dù đã lâu không chơi nhưng tôi vẫn rất nhớ các ngón nghề và thích thú khi được cầm gậy bi-a. Bàn bi-a này phải nói là chơi rất sướng tay.

Ngọc Trinh tạo dáng 'khó đỡ', phát ngôn 'cứng': 'Tôi và anh Tiệp từ xưa đến giờ luôn thích những món đồ đẳng cấp' - Ảnh 3

Ban đầu tôi nhìn màu cái bàn này không thích lắm nhưng đặt nó vào không gian nhà thì quá hợp. Tôi và anh Tiệp từ xưa đến giờ luôn thích những món đồ xa xỉ, đẳng cấp, thể hiện được cái gì đó của bản thân mình". Chia sẻ này của Ngọc Trinh khiến dân tình bất đầu "lật" lại chuyện cô dùng chiếc gương "pha ke" để khoe mẽ trên mạng xã hội. 

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