1 sao nữ quyết không viết tên cha trong giấy khai sinh con vì sẽ làm 'xấu mặt' con sau này

Dù việc này sẽ gây ra sự thiệt thòi cho con nhưng sao nữ này vẫn quyết tâm không để tên của người cha vào giấy khai sinh của con mình.

Sau khi chia tay với bạn trai, Quế Vân đã hạ sinh bé thứ 3 là con của người này. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại cô mới đi làm giấy khai sinh cho con. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như trên giấy tờ này lại thiếu đi một nội dung khá quan trọng.

Nội dung status của Quế Vân gây xôn xao với thông tin không viết tên cha vào giấy khai sinh của con - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Quế Vân cho biết mình sẽ không viết tên cha của con vào giấy khai sinh dù điều này sẽ mang lại cho con nhiều thiệt thòi. Khi được "các bác ở phường" hỏi về nguyên do, cô thẳng thắn trả lời: "Thứ như vậy để tên trong khai sinh cho con mới là xấu mặt con các bác ạ. Năm bao nhiêu rồi mà còn phải cố gắng vì điều này".

Có thể việc này có liên quan trực tiếp tới một biến cố trong khi cô còn quen người yêu cũ. Cụ thể khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm nay, Quế Vân đã đăng đàn vạch mặt người yêu cũ của mình đã dùng mánh khóe tinh vi để lừa tiền nhiều người.

Quế Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày cùng 3 quý tử đáng yêu trên trang cá nhân của mình - Ảnh: FBNV

Không những vậy, Quế Vân còn tiết lộ người bạn trai này đã có 3 con riêng nhưng lại bỏ rơi, không nuôi dưỡng. Thậm chí, cô còn tố người này từng thẳng tay đánh cô đến chảy máu giữa đường lúc cô đang mang bầu. Rất có thể, vì quá thất vọng với bạn trai cũ, nữ ca sĩ đã không để tên người này vào giấy khai sinh cho con.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Quế Vân đã trải qua 2 đời chồng và hạ sinh 3 chàng quý tử. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày vui vẻ cùng các con.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1-sao-nu-quyet-khong-viet-ten-cha-trong-giay-khai-sinh-con-vi-se-lam-xau-mat-con-sau-nay-432367.html