Trang Khàn ẩn ý giữa ồn ào với CEO Phương Hằng: 'Cái nết đánh chết cái đẹp, chị không đẹp nhưng có tiền'

Hậu trường 18/10/2021 09:30

Câu nói ẩn ý của Trang Khàn trên sóng livestream khiến cho nhiều người gợi nhớ về CEO Phương Hằng và cuộc chiến của cựu người mẫu với vị đại gia Bình Dương.

Trong những buổi livestream của CEO Phương Hằng, bà hay nhắc đến những cái tên nổi tiếng trong giới showbiz, thu hút được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Một trong những nhân vật dạo gần đây thường được nữ CEO gọi tên chính là cựu người mẫu Trang Khàn.

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CEO Phương Hằng thường xuyên nhắc đến tên của Trang Khàn trong các buổi livestream gần đây - Ảnh: Internet

Vốn trước đây, cả Trang Khàn và CEO Đại Nam đã nhắc đến nhau với thái độ không mấy thiện chí, đặc biệt sau lùm xùm giữa Hồ Văn Cường với ê-kíp của có NS Phi Nhung thái độ của 2 người càng căng thẳng khi nhắc đến đối phương.

Mới đây, trong một buổi livestream của mình, Trang Khàn đã có một phát ngôn đầy ẩn ý, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, cô nói: "Cái nết đánh chết cái đẹp, chị không đẹp nhưng chị có tiền".

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Trang Khàn bị nhiều người phản đối vì những lời lẽ thô tục khi livestream - Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, có nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện trong buổi livestream nhưng cựu người mẫu vẫn vô cùng bình tĩnh mà đáp trả, cho rằng chỉ cần có tiền là được. "Ai không thích xem thì có thể block" - Trang Khàn tuyên bố.

Trước đó, bà Phương Hằng từng tuyên bố sẽ làm đơn tố cáo Trang Khàn vì tấn công trẻ em, cụ thể là Hồ Văn Cường. Trước đó, cựu người mẫu đã tìm đến tận nhà riêng của cố NS Phi Nhung - nơi Hồ Văn Cường và gia đình ở để "tra khảo" ngay thời điểm nửa đêm.

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Từ khóa:   Trang Khàn và Phương Hằng Trang Khàn CEO Phương Hằng

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