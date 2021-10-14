Người người cho biết mình đã hiểu lầm cố NS Phi Nhung nên muốn sửa chữa lại bằng cách sửa đánh giá, nâng lên 5 sao.

Sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời vào cuối tháng 9 vừa qua, tang lễ của cô cũng đã được tổ chức tại Mỹ, nhiều người đã bày tỏ lòng thương tiếc của mình đến nữ ca sĩ. Bên cạnh các người thân, anh em, bạn bè thân thiết, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra tiếc nuối với sự ra đi của cố NS.

Sự ra đi của cố NS Phi Nhung đã khiến cho nhiều người không khỏi đau xót - Ảnh: FBNV

Gần đây, trên các trang MXH, nhiều netizen đã chia sẻ, họ vô cùng hối hận khi từng đánh giá nhà hàng chay của Phi Nhung chỉ có một sao do những tin đồn không hay về cô thuở nữ ca sĩ còn đương thời. Để chuộc lại lỗi lầm, những cư dân mạng này đã có một động thái khá chú ý trên MXH.

Ca sĩ Hồ Văn Cường cũng phụ quán cơm của mẹ nuôi lúc rảnh rỗi - Ảnh: FBNV

Nhiều người đánh giá nhà hàng của Phi Nhung 1 sao lúc thời điểm lùm xùm nổ ra vào tháng 6 - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đây, vào tháng 6, khi mà Phi Nhung vẫn chưa nhập viện điều trị vì Covid-19, đã có nhiều đồn đoán không hay đằng sau mối quan hệ của Phi Nhung - Hồ Văn Cường khiến mọi chuyện được một phen lao xao trong xã hội. Khi đó, nhiều cư dân mạng đã thi nhau đánh giá nhà hàng chay của Phi Nhung 1 sao kèm theo rất nhiều bình luận phản cảm, công kích nữ ca sĩ.

Nhiều đánh giá 5 sao đã xuất hiện trở lại trên phần đánh giá nhà hàng của Phi Nhung ở Google Maps - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, khi cố NS Phi Nhung đã mãi mãi rời xa dương thế, nhiều người đã đồng loạt sửa lại phần đánh giá của mình ở nhà hàng của nữ ca sĩ trên ứng dụng Google Maps. Hành động này của netizen khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-hoi-han-quay-lai-danh-gia-5-sao-cho-nha-hang-chay-cua-co-ns-phi-nhung-430941.html