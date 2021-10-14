Lý do bất ngờ đằng sau việc Lương Thế Thành khóa Facebook

Động thái này của nam diễn viên được vợ anh - diễn viên Thúy Diễm tiết lộ là do cảm thấy MXH quá độc hại và thị phi.

Lương Thế Thành và Thúy Diễn trước giờ là một trong những cặp đôi nói không với scandal, chuyện tình của cả 2 được mến mộ vô cùng. Tuy vậy, gần đây Lương Thế Thành bị chỉ trích nặng nề vì vô tình dính vào tranh cãi khi bị netizen cho rằng anh đang "mỉa mai" chuyện tiền nong của Hồ Văn Cường.

Status gây tranh cãi của Lương Thế Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Trong buổi livestream vào tối ngày 13/10, CEO Phương Hằng đã "nhắc nhẹ" tên của cặp đôi vì có liên quan đến lùm xùm từ thiện. Theo đó, nữ đại gia đã dẫn lại bài đăng kêu gọi từ thiện của Thúy Diễm vào tháng 10/2020 để ủng hộ cho người dân vùng chịu thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung. Tuy vậy, theo bà Hằng, số tiền này chưa rõ đã đi về đâu.

Trao đổi với SaoStar, Thúy Diễm cho biết ông xã mình đưa ra quyết định khóa Facebook là vì nhận ra MXH quá thị phi. Cô cho hay, Lương Thế Thành thật ra đã bị hiểu lầm, anh nói về vấn đề của bạn bè mình nhưng lại bị cho là đang lên tiếng về câu chuyện đang được quan tâm trên MXH.

Thúy Diễm hy vọng mọi chuyện mau chóng kết thúc - Ảnh: Internet

"Lúc đó, Thành nói với tôi bản thân cảm thấy rất sai khi sử dụng mạng xã hội như vậy, nó rất tiêu cực. Cho nên sau khi đăng bài xin lỗi, anh ấy cảm thấy mạng xã hội tiêu cực quá nên không muốn sử dụng Facebook nữa." - Thúy Diễm nói.

Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết mình vẫn còn sử dụng Facebook như bình thường vì bản thân cô là một người mang năng lượng tích cực nên dù cho ai có nói gì thì tinh thần vẫn không bị ảnh hưởng. Thúy Diễm cũng hy vọng mọi chuyện mau chóng kết thúc, còn không thì vẫn có sự can thiệp của pháp luật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-bat-ngo-dang-sau-viec-luong-the-thanh-khoa-facebook-430806.html