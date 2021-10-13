'Người tình sân khấu' Mạnh Quỳnh: 'Nếu ai nói Phi Nhung trục lợi cho bản thân thì nên sám hối'

"Bản thân tôi đã đi chung với Phi Nhung mấy chục năm qua thì biết cuộc đời Phi Nhung sinh ra không phải cho gia đình mà là cho công chúng, cô ấy sống vì mọi người, hy sinh cả gia đình, hạnh phúc."

Có mặt tại lễ tang của cố NS Phi Nhung được tổ chức tại thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ, "người tình sân khấu" Mạnh Quỳnh đã có những lời chia sẻ gửi đến cố NS. Được biết, Mạnh Quỳnh là người đồng nghiệp thân thiết đã gắn bó với Phi Nhung trong suốt 2 thập kỷ qua. Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã sánh đôi bên nhau trên các sân khấu âm nhạc được 20 năm - Ảnh: Internet Khi được mời phát biểu, Mạnh Quỳnh đã miêu tả Phi Nhung là một ca sĩ chuẩn mực, với tinh thần làm việc bền bỉ và hăng say. Ngoài thời gian đứng chung sân khấu, anh và Phi Nhung hiếm khi gặp mặt vì sống tại 2 nơi khác nhau, chỉ lúc rảnh rỗi nhắn với nhau vài tin nhắn để giảm bớt căng thẳng.

Với cương vị là người đã làm việc với Phi Nhung tới 20 năm, Mạnh Quỳnh cho rằng cả cuộc đời Phi Nhung là để dành cho công chúng chứ không phải cho gia đình, vì mọi người mà nữ ca sĩ đã hy sinh cả gia đình và hạnh phúc. Mạnh Quỳnh cho rằng cả cuộc đời Phi Nhung là để dành cho công chúng chứ không phải cho gia đình - Ảnh: Chụp màn hình "Quý vị thấy, trên người Phi Nhung không bao giờ đeo vàng, đồ hiệu hay đồng hồ vàng, vì vậy nếu ai đó nói Phi Nhung trục lợi cho mình, xin quý vị hãy vào chùa hay nhà thờ để sám hối, chuộc lỗi và nhìn nhận lại bản thân mình đi, trước khi bình phẩm một người như Phi Nhung" - Mạnh Quỳnh nói.

Nam ca sĩ nghẹn ngào tiếc nuối về sự ra đi của cố NS Phi Nhung, anh cho hay tất cả mọi người đã mãi mãi mất đi một tài năng. Anh cho biết, ở độ tuổi còn chưa đầy 50, Phi Nhung tâm sự cô vẫn còn nhiều hoài bão, nguyện vọng mà mình chưa làm được. Mạnh Quỳnh tâm sự với Phi Nhung rằng, có lẽ nếu như có tiếng nói của anh thì mọi người sẽ tin cô trong lùm xùm tiền bạc - Ảnh: Internet Nói đến lùm xùm tiền bạc của cố NS Phi Nhung và cậu con nuôi 18 tuổi, Mạnh Quỳnh cho hay, anh đã từng muốn lên tiếng nhưng lại bị nữ ca sĩ ngăn cản. Anh tâm sự với Phi Nhung rằng, có lẽ nếu như có tiếng nói của anh thì mọi người sẽ tin cô. Tuy nhiên, lời đáp của cố NS lại khiến người ta nghẹn lòng: "Thôi ông ơi, bao nhiêu năm nay ông là người tốt rồi, bây giờ ông có nói tốt cách mấy đi thì người ta cũng bẻ thành xấu được. Bản thân tôi đã ngồi trên chảo dầu rồi, người ta muốn chiên, muốn xào, nấu gì thì người ta làm. Còn ông, ông phải ráng giữ gia đình hạnh phúc của ông đi." Giữ lúc đang phát biểu, vì quá xúc động, Mạnh Quỳnh đã nghẹn ngào rơi nước mắt - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, Mạnh Quỳnh cũng xin chia buồn với con gái ruột của Phi Nhung - Wendy Phạm cùng với toàn thể gia đình cô khi phải đối mặt với một nỗi mất mát vô cùng to lớn. Anh thổn thức: "Chú Quỳnh vô dụng lắm, không che chở, không bảo bọc được mẹ cho con."

Tranh cãi khán giả dự tang lễ Phi Nhung nhưng đòi tẩy chay Hồ Văn Cường Trong không khí bi thương của tang lễ cố NS Phi Nhung hành động này của một khán giả đã thu hút nhiều sự chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-tinh-san-khau-manh-quynh-neu-ai-noi-phi-nhung-truc-loi-cho-ban-than-thi-nen-sam-hoi-430597.html