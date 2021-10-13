'Người tình sân khấu' Mạnh Quỳnh: 'Nếu ai nói Phi Nhung trục lợi cho bản thân thì nên sám hối'

Hậu trường 13/10/2021 10:44

"Bản thân tôi đã đi chung với Phi Nhung mấy chục năm qua thì biết cuộc đời Phi Nhung sinh ra không phải cho gia đình mà là cho công chúng, cô ấy sống vì mọi người, hy sinh cả gia đình, hạnh phúc."

Có mặt tại lễ tang của cố NS Phi Nhung được tổ chức tại thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ, "người tình sân khấu" Mạnh Quỳnh đã có những lời chia sẻ gửi đến cố NS. Được biết, Mạnh Quỳnh là người đồng nghiệp thân thiết đã gắn bó với Phi Nhung trong suốt 2 thập kỷ qua.

phi nhung 1
Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã sánh đôi bên nhau trên các sân khấu âm nhạc được 20 năm - Ảnh: Internet

Khi được mời phát biểu, Mạnh Quỳnh đã miêu tả Phi Nhung là một ca sĩ chuẩn mực, với tinh thần làm việc bền bỉ và hăng say. Ngoài thời gian đứng chung sân khấu, anh và Phi Nhung hiếm khi gặp mặt vì sống tại 2 nơi khác nhau, chỉ lúc rảnh rỗi nhắn với nhau vài tin nhắn để giảm bớt căng thẳng.

Với cương vị là người đã làm việc với Phi Nhung tới 20 năm, Mạnh Quỳnh cho rằng cả cuộc đời Phi Nhung là để dành cho công chúng chứ không phải cho gia đình, vì mọi người mà nữ ca sĩ đã hy sinh cả gia đình và hạnh phúc.

phi nhung 2
Mạnh Quỳnh cho rằng cả cuộc đời Phi Nhung là để dành cho công chúng chứ không phải cho gia đình - Ảnh: Chụp màn hình

"Quý vị thấy, trên người Phi Nhung không bao giờ đeo vàng, đồ hiệu hay đồng hồ vàng, vì vậy nếu ai đó nói Phi Nhung trục lợi cho mình, xin quý vị hãy vào chùa hay nhà thờ để sám hối, chuộc lỗi và nhìn nhận lại bản thân mình đi, trước khi bình phẩm một người như Phi Nhung" - Mạnh Quỳnh nói.

Nam ca sĩ nghẹn ngào tiếc nuối về sự ra đi của cố NS Phi Nhung, anh cho hay tất cả mọi người đã mãi mãi mất đi một tài năng. Anh cho biết, ở độ tuổi còn chưa đầy 50, Phi Nhung tâm sự cô vẫn còn nhiều hoài bão, nguyện vọng mà mình chưa làm được.

phi nhung 3
Mạnh Quỳnh tâm sự với Phi Nhung rằng, có lẽ nếu như có tiếng nói của anh thì mọi người sẽ tin cô trong lùm xùm tiền bạc - Ảnh: Internet

Nói đến lùm xùm tiền bạc của cố NS Phi Nhung và cậu con nuôi 18 tuổi, Mạnh Quỳnh cho hay, anh đã từng muốn lên tiếng nhưng lại bị nữ ca sĩ ngăn cản. Anh tâm sự với Phi Nhung rằng, có lẽ nếu như có tiếng nói của anh thì mọi người sẽ tin cô.

Tuy nhiên, lời đáp của cố NS lại khiến người ta nghẹn lòng: "Thôi ông ơi, bao nhiêu năm nay ông là người tốt rồi, bây giờ ông có nói tốt cách mấy đi thì người ta cũng bẻ thành xấu được. Bản thân tôi đã ngồi trên chảo dầu rồi, người ta muốn chiên, muốn xào, nấu gì thì người ta làm. Còn ông, ông phải ráng giữ gia đình hạnh phúc của ông đi."

phi nhung 4
Giữ lúc đang phát biểu, vì quá xúc động, Mạnh Quỳnh đã nghẹn ngào rơi nước mắt - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Mạnh Quỳnh cũng xin chia buồn với con gái ruột của Phi Nhung - Wendy Phạm cùng với toàn thể gia đình cô khi phải đối mặt với một nỗi mất mát vô cùng to lớn. Anh thổn thức: "Chú Quỳnh vô dụng lắm, không che chở, không bảo bọc được mẹ cho con."

Tranh cãi khán giả dự tang lễ Phi Nhung nhưng đòi tẩy chay Hồ Văn Cường

Tranh cãi khán giả dự tang lễ Phi Nhung nhưng đòi tẩy chay Hồ Văn Cường

Trong không khí bi thương của tang lễ cố NS Phi Nhung hành động này của một khán giả đã thu hút nhiều sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Quỳnh Đám tang Phi Nhung Phi Nhung - Mạnh Quỳnh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36