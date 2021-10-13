Trong khi vị sư thầy đang đọc kinh, một giọng nói to của vị khán giả khiến nhiều người chú ý với nội dung: "We love Phi Nhung, tẩy chay Hồ Văn Cường ". Người này còn cầm tấm bảng viết: From H.P. To: Phi Nhung Phạm.

Tang lễ của cố NS Phi Nhung đã được tổ chức vào rạng sáng ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam) tại chùa Huệ Quang, thành phố Westminster, bang California, Hoa Kỳ. Ngoài các người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết, đám tang còn có sự góp mặt của những khán giả yêu mến Phi Nhung.

Hồ Văn Cường nhỏ dại, không hiểu chuyện mà làm những điều như vậy, ảnh hưởng tới những đứa con nuôi khác. Tôi quá đau lòng khi thấy Phi Nhung bị như vậy. Tôi không phải bà con hay có họ hàng gì với Phi Nhung hết nhưng tôi thương cô ấy, thương hai mấy đứa con cô ấy nuôi nên phải lên tiếng.

Khi thấy người này có hành động kỳ lạ, một số người đã hỏi han thì khán giả nữ kia bật khóc trả lời: "Tôi ủng hộ Phi Nhung nhưng phản đối Hồ Văn Cường. Phi Nhung là một ca sĩ có lòng nhân đạo, cưu mang Hồ Văn Cường. Vậy mà Hồ Văn Cường lại khiến Phi Nhung bị chỉ trích bao ngày qua... Tôi đến đây, làm việc này hoàn toàn một mình, vì tôi yêu Phi Nhung chứ không ai xúi giục tôi hết. Tôi quá bức xúc rồi. Tôi quý mến Phi Nhung vì giọng hát, tâm đức từ thiện, cách sống.

Ngoài ra, tôi không có ý kiến gì về gia đình Hồ Văn Cường và bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi không động chạm tới ai hết. Tôi đến đây để đưa tiễn và tưởng nhớ Phi Nhung thôi. Ai nói tôi người lớn mà ăn hiếp trẻ con tôi cũng chịu nhưng tôi bức xúc quá nên phải nói. Tôi không biết Phi Nhung có hài lòng với hành động của mình hay không nhưng tôi vẫn cứ làm vì tôi uất ức thay cho cô ấy".

Tuy nhiên, cũng có người kahsc bênh vực cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, ngay sau đó có một khán giả khác lại lên tiếng bênh vực cho Hồ Văn Cường. Cô cho rằng việc tẩy chay Hồ Văn Cường là không nên vì HVC cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vả lại, hiện giờ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi rồi nên việc tìm ra trách nhiệm này thuộc về ai không còn quan trọng nữa.

Ngoài ra, đối với câu chuyện của Phi Nhung và cậu con trai Hồ Văn Cường, vị khán giả này, mong đừng ai lợi dụng họ để "kiếm fame" nữa vì cả 2 chung quy lại cũng không hề làm gì sai cả, cô nói: "Đừng ai đem chuyện Phi Nhung, Hồ Văn Cường lên livestream nói này nói nọ, câu view, kiếm fame nữa, nhất là người phụ nữ ấy. Còn Hồ Văn Cường muốn rời đi lúc này cũng không có gì sai, Phi Nhung cũng không làm gì sai hết"

Hiện tại, trên MXH đang chia theo nhiều luồng ý kiến khác nhau, có người phản đối Hồ Văn Cường nhưng cũng có người không. Phần đông netizen cũng cho rằng đừng nên mổ sẻ câu chuyện này ra thêm nữa, hãy để Phi Nhung được an nghỉ.