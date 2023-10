Tang lễ của cố NS Phi Nhung đã được tổ chức vào rạng sáng ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam) tại chùa Huệ Quang, thành phố Westminster, bang California, Hoa Kỳ. Ngoài các người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết, đám tang còn có sự góp mặt của những khán giả yêu mến Phi Nhung.

Tang lễ cố NS Phi Nhung đã được tổ chức vào rạng sáng ngày 13/10 (giờ Việt Nam) tại chùa Huệ Quang, thành phố Westminster, California, Mỹ - Ảnh: Trung tâm Thúy Nga

Trong khi vị sư thầy đang đọc kinh, một giọng nói to của vị khán giả khiến nhiều người chú ý với nội dung: "We love Phi Nhung, tẩy chay Hồ Văn Cường". Người này còn cầm tấm bảng viết: From H.P. To: Phi Nhung Phạm.