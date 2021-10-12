Nguyễn Văn Chung nhắn nhủ Hồ Văn Cường: 'Những kẻ nói thương con trên mạng là những kẻ sẽ không bao giờ quan tâm con sống thế nào, học ở đâu'

Hậu trường 12/10/2021 15:23

Sau khi có một vài lời gửi đến Hồ văn Cường giữa "cơn bão drama", bài đăng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bỗng dưng "bốc hơi" không một dấu vết khỏi trang cá nhân của anh.

Tuy Hồ Văn Cường và gia đình đã được trao lại toàn bộ số tiền mà quản lý của cố NS Phi Nhung đã giữ hộ trong 6 năm qua, ồn ào chuyện tiền nong của nam ca sĩ 18 tuổi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ chiều hôm qua đến nay đã có rất nhiều cái tên nổi tiếng lên tiếng về vấn đề này dù thực chất câu chuyện không hề liên quan đến mình.

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Hồ Văn Cường và gia đình đã được trao lại toàn bộ số tiền mà quản lý của cố NS Phi Nhung đã giữ hộ trong 6 năm qua - Ảnh: Internet

Trong khi Hồ Văn Cường đang hứng chịu cơn mưa chỉ trích sau ồn ào tiền bạc, mới đây nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bỗng có đôi lời lên trang cá nhân của mình. Tuy không hề nhắc đến thẳng tên của Hồ Văn Cường, nhưng nhiều người vẫn cho rằng người mà nam nhạc sĩ đang nói đến chính là giọng ca Tiền Giang.

Cụ thể, Nguyễn Văn Chung cho rằng, mọi chuyện đã chính thức kết thúc, mong cho cố NS Phi Nhung sẽ được yên nghỉ. Ảnh viết: "Mọi chuyện đã xong, chị có thể yên nghỉ. Tiền giải thưởng 200 triệu đã trao ngay sau khi cuộc thi kết thúc và gửi tiền tiết kiệm đứng tên mẹ con. Đã trả đủ tiền cát-sê cho con. Gửi thêm cho con 500 triệu cho ổn định cuộc sống sau này.".

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Nguyễn Văn Chung cho rằng, mọi chuyện đã chính thức kết thúc, mong cho cố NS Phi Nhung sẽ được yên nghỉ - Ảnh: Internet

Kế tiếp, Nguyễn Văn Chung cũng không quên nhắc nhẹ "người đại diện chính nghĩa" hãy giữ lời hứa sẽ cho Hồ Văn Cường 500 triệu đồng. Nhạc sĩ còn "cười khẩy" cho rằng nếu người đã hứa cho tiền Hồ Văn Cường thật sự thương cậu thì sẽ cho chứ không chỉ hứa lèo.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Chung còn khẳng định quan điểm của mình là: "Những kẻ nói thương con, tội con trên mạng là những kẻ sẽ không bao giờ mua cho con hộp sữa, không quan tâm con sống thế nào, học ở đâu". Nhạc sĩ cũng mong Hồ Văn Cường cũng mau trưởng thành, trở thành "người tốt, người có ích, người thẳng thắn, biết nói và nói đúng".

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Status của anh đã 'bay màu' không rõ lý do chỉ thời gian ngắn sau khi đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy vậy, không rõ lý do vì sao bài đăng của nam nhạc sĩ lại "bốc hơi" chỉ thời gian ngắn sau khi đăng tải.

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Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường - Phi Nhung Nguyễn Văn Chung

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