Xuân Lan lên tiếng giữa lùm xùm tiền nong của Hồ Văn Cường: 'Ai cũng cần va vấp để trưởng thành'

Hậu trường 12/10/2021 14:12

Phát ngôn mới nhất của Xuân Lan giữa ồn ào chuyện tiền nong của Hồ Văn Cường và quản lý của cố NS Phi Nhung khiến nhiều chú ý.

Sau sự ra đi của cố NS Phi Nhung, mọi sự chú ý đổ dồn vào số tiền mà quản lý của cô đang giữ hộ cho Hồ Văn Cường. Sau loạt ồn ào gần đây, cuối cùng mọi chuyện cũng tạm kết lại khi quản quý của Phi Nhung đã giao lại toàn bộ số tiền đó cho gia đình Hồ Văn Cường.

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Chuyện tiền bạc của ê-kíp Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã được giải quyết triệt để vào chiều ngày hôm qua - Ảnh: Internet

Sáng nay, khi một người trong ê-kíp của cố NS Phi Nhung đăng tải một bài viết hé lộ "8 sự thật phần 2" về mối quan hệ của nữ ca sĩ và Hồ Văn Cường, khẳng định sẽ rất "khó lường", người mẫu Xuân Lan - một người bạn thân thiết của Phi Nhung đã để lại một comment đáng chú ý dưới phần bình luận.

"Thôi em à. Ai đúng ai sai trời biết đất biết. Bài học lớn nhất là để cuộc đời dạy. Ai cũng cần va vấp để trưởng thành. Chị vui vẻ đi khắp nơi ngắm cảnh gặp bạn bè rồi. Vì chị nhé. Đừng để họ kêu tên chị nữa. Bỏ đi em. Dziễm cũng hay kêu 'bỏ đi em'" - Xuân Lan viết.

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Bình luận gây chú ý của Xuân Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ngay sau khi được trao trả toàn bộ số tiền cát-sê vào chiều ngày hôm qua, Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng vì những ồn ào trong suốt thời gian qua.

Cụ thể, giọng ca 18 tuổi đã bày tỏ sự biết ơn đến người mẹ nuôi quá cố, gửi lời cảm ơn đến CEO Đại Nam và những ai đã quan tâm theo dõi câu chuyện của cậu suốt thời gian qua. Đồng thời, Hồ Văn Cường cũng xin trả lại toàn bộ trang Facebook, kênh YouTube cho công ty Phi Nhung và chấm dứt hợp tác để tập trung cho việc học.

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Sau khi Hồ Văn Cường được quản lý của Phi nhung giải quyết xong mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc, nữ ca sĩ Mỹ Lệ đã có đôi lời nói về sự việc này.

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