Trong khi Hồ Văn Cường đang là tâm điểm của dư luận, Phương Mỹ Chí bỗng có phát ngôn đáng chú ý: 'Thấy vậy thôi chứ khờ khạo lắm'

Động thới mới nhất của Phương Mỹ Chi khiến nhiều người chú ý và cho rằng nữ ca sĩ đang ám chỉ người bạn thân thiết là Hồ Văn Cường.

Trong những ngày gần đây, vấn đề tiền nong của Hồ Văn Cường ê-kíp của cố NS Phi Nhung trở thành tâm điểm của dư luận. Mặc dù đã có nhiều người lên tiếng, trong đó có Trang Trần muốn đòi lại công bằng cho cố NS, tuy nhiên Hồ Văn Cường vẫn giữ im lặng đến cùng mặc cho nhiều lời chỉ trích.

Dòng caption trong video TikTok mới nhất của Phương Mỹ Chi được cho là đang nhắc đến Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa lúc có nhiều lời đồn thổi không hay về Hồ Văn Cường, cư dân mạng đã phát hiện một giọng ca khác cũng xuất thân từ cuộc thi âm nhạc từ nhỏ là Phương Mỹ Chi đã có một động thái đáng chú ý. Cụ thể, trên kenh TikTok chính thức của mình, nữ ca sĩ đã đăng tải một đoạn clip cùng với dòng caption: "Thấy 18 tuổi vậy thôi chứ khờ khạo lắm!".

Vì cùng độ tuổi và xuất thân từ các cuộc thi âm nhạc nhí, Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi khá thân thiết - Ảnh: Internet

Dù không hề nhắc đến tên của Hồ Văn Cường, tuy nhiên nhiều người vẫn đồn đoán rằng Phương Mỹ Chi đang nhắc đến người bạn thân của mình. Ở dưới phần bình luận, rất nhiều comment đã nhắc đến tên cậu ca sĩ 18 tuổi.

Nhiều ý kiến cho rằng, Phương Mỹ Chi đang khéo léo bênh vực Hồ Văn Cường sau khi người bạn thân bị cựu người mẫu Trang Trần đến tận nhà "hỏi cung" ngay nửa đêm

Một 'bầu show' hải ngoại tiết lộ sự thật về cát-sê của Hồ Văn Cường khi lưu diễn "Ông bầu" này cho biết, nếu biết được "bản chất" của Hồ Văn Cường và gia đình của cậu, ông sẽ không bao giờ đồng ý cho Hồ Văn Cường sang Úc lưu diễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-khi-ho-van-cuong-dang-la-tam-diem-cua-du-luan-phuong-my-chi-bong-co-phat-ngon-dang-chu-y-thay-vay-thoi-chu-kho-khao-lam-430224.html