Trong khi Hồ Văn Cường đang là tâm điểm của dư luận, Phương Mỹ Chí bỗng có phát ngôn đáng chú ý: 'Thấy vậy thôi chứ khờ khạo lắm'

Hậu trường 11/10/2021 17:49

Động thới mới nhất của Phương Mỹ Chi khiến nhiều người chú ý và cho rằng nữ ca sĩ đang ám chỉ người bạn thân thiết là Hồ Văn Cường.

Trong những ngày gần đây, vấn đề tiền nong của Hồ Văn Cường ê-kíp của cố NS Phi Nhung trở thành tâm điểm của dư luận. Mặc dù đã có nhiều người lên tiếng, trong đó có Trang Trần muốn đòi lại công bằng cho cố NS, tuy nhiên Hồ Văn Cường vẫn giữ im lặng đến cùng mặc cho nhiều lời chỉ trích.

ho van cuong 1
Dòng caption trong video TikTok mới nhất của Phương Mỹ Chi được cho là đang nhắc đến Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa lúc có nhiều lời đồn thổi không hay về Hồ Văn Cường, cư dân mạng đã phát hiện một giọng ca khác cũng xuất thân từ cuộc thi âm nhạc từ nhỏ là Phương Mỹ Chi đã có một động thái đáng chú ý. Cụ thể, trên kenh TikTok chính thức của mình, nữ ca sĩ đã đăng tải một đoạn clip cùng với dòng caption: "Thấy 18 tuổi vậy thôi chứ khờ khạo lắm!".

ho van cuong 2
Vì cùng độ tuổi và xuất thân từ các cuộc thi âm nhạc nhí, Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi khá thân thiết - Ảnh: Internet

Dù không hề nhắc đến tên của Hồ Văn Cường, tuy nhiên nhiều người vẫn đồn đoán rằng Phương Mỹ Chi đang nhắc đến người bạn thân của mình. Ở dưới phần bình luận, rất nhiều comment đã nhắc đến tên cậu ca sĩ 18 tuổi.

Nhiều ý kiến cho rằng, Phương Mỹ Chi đang khéo léo bênh vực Hồ Văn Cường sau khi người bạn thân bị cựu người mẫu Trang Trần đến tận nhà "hỏi cung" ngay nửa đêm

Một 'bầu show' hải ngoại tiết lộ sự thật về cát-sê của Hồ Văn Cường khi lưu diễn

Một 'bầu show' hải ngoại tiết lộ sự thật về cát-sê của Hồ Văn Cường khi lưu diễn

"Ông bầu" này cho biết, nếu biết được "bản chất" của Hồ Văn Cường và gia đình của cậu, ông sẽ không bao giờ đồng ý cho Hồ Văn Cường sang Úc lưu diễn.

Xem thêm
Từ khóa:   cố NS Phi Nhung Phi Nhung Hồ Văn Cường Phương Mỹ Chi

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 3 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 2 giờ 9 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36