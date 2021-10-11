Bạn thân cố NS Phi Nhung lên tiếng trách móc Hồ Văn Cường: 'Phi Nhung đã sai khi nhận con làm con nuôi'

Bạn thân của ca sĩ Phi Nhung mới đây đã viết một bức tâm thư gửi đến Phi Nhung và Hồ Văn Cường, người này cho rằng cố NS đã quá tốt với cậu con trai nuôi mà HVC lại chỉ biết im lặng để mẹ nuôi mình bị chỉ trích.

Chuyên gia trang điểm Phi Phi được biết đến là một trong những người bạn thân thiết nhất với cố NS Phi Nhung mới đây vừa đăng tải trên trang cá nhân của mình một bài viết khá dài với nội dung chính là bày tỏ sự thất vọng với Hồ Văn Cường vì đã giữ im lặng trong suốt thời gian qua. Người này cho rằng chính sự im lặng của Cường đã khiến cho Phi Nhung bị "xâu xé" dù cho đã mất. Bạn thân của Phi Nhung cho rằng chính sự im lặng của Cường đã khiến cho Phi Nhung bị 'xâu xé' dù cho đã mất - Ảnh: Internet Phi Phi cho biết, anh luôn miệng nói Phi Nhung đã sai ngay từ những ngày đầu tiên làm việc cùng Phi Nhung và Hồ Văn Cường, nhưng sai ở đây là sai khi đã nhận HVC làm con nuôi. Anh cho rằng Hồ Văn Cường đã sống cùng Phi Nhung trong 6 năm qua nhưng lại không dám lên tiếng dù chỉ một lời để cho mẹ nuôi của mình bị "xâu xé".

"Mẹ con đã nằm xuống mà vẫn khổ vì con, phải là Nhung đã sai chưa? Nếu chú mà là con thì chú thách ai dám nói đến mẹ Nhung. Con nên nhớ khi đã là mẹ và đã từng nuôi con ăn học thì phải nhớ cái ơn đó suốt đời và phải mở miệng ra nói bảo vệ người đã nuôi mình. Chứ không phải ăn cơm nhà mẹ mà im lặng nhìn mẹ mình bị bu lại xâu xé vì đang bảo vệ con." - Phi Phi viết. Phi Phi cho rằng Phi Nhung đã sai khi nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi - Ảnh: Internet Nói về cuộc trò chuyện của Hồ Văn Cường và Trang Trần vào tối muộn ngày 9/10, Phi Phi cho hay anh đã ngồi chờ nam ca sĩ lên tiếng để xác minh xem liệu có thật sự HVC đã nhờ nữ CEO Đại Nam hay không nhưng cậu bé lại lựa chọn im lặng. Phi Phi còn tiết lộ, Hồ Văn Cường không hề hiền lành như trong clip mà mọi người xem được.

"Ngày hôm qua, chú chờ xem câu trả lời của con, nhưng con không nói được. Con không hiền và im lặng như vậy đâu. Không lẽ không gặp con một thời gian, con đã thay đổi? Hay con nghe người ta cho con 500 triệu con im lặng chấp nhận bán mẹ của mình? Chú thất vọng về con và chú mong rằng bài viết này con đọc được." - Phi Phi bộc bạch. Nguyên văn chia sẻ của Phi Phi - Ảnh: Chụp màn hình Cuối cùng, người này cầu mong cho Phi Nhung an nghỉ và khẳng định chỉ viết về vấn đề này một lần duy nhất: "Nghiệp báo ngàn đời, Phi Nhung ơi, an nghỉ nha. Cãi lời Nhung em xin viết về Nhung một lần duy nhất.".

Thúy Nga làm một điều đặc biệt cho cố NS Phi Nhung vào tang lễ của cô ở Mỹ Vì đương thời, Phi Nhung là một người thành tâm hướng Phật, Thúy Nga đã quyết định sẽ thắp nhang và tụng kinh hồi hướng cho Phi Nhung trong thời gian 49 ngày tại một tịnh xá tại Mỹ.

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