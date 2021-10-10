Ngoại hình sao nam sau khi kết hôn: Kẻ bị vợ 'xài hao', người gây sốt với body cực phẩm

Hậu trường 10/10/2021 19:57

Sau khi đã "yên bề gia thất", nhiều sao nam đã có sự thay đổi lớn ở phương diện vóc dáng. Trong khi có người trở nên quyến rũ hơn nhiều thì cũng có những kẻ "xuống sắc" hay phát tướng.

Dù cho là đang độc thân hay đã kết hôn, độ quan tâm của khán giả dành cho các sao nam vẫn không hề suy giảm. Ngoài những phương diện như đời sống hàng ngày hay công việc, ngoại hình của họ cũng khiến công chúng chú ý.

Trấn Thành

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MC Trấn Thành là một trong những sao nam tăng cân thấy rõ sau khi kết hôn - Ảnh: FBNV

Nam MC Trấn Thành là một trong những sao nam tăng cân thấy rõ sau khi kết hôn. Vì ngoại hình có phần mũm mĩm của mình sau khi "yên bề gia thất" của mình, anh đã bị nhiều đàn em, đồng nghiệp trêu chọc. Điều này cũng dễ hiểu khi mà Trấn Thành nổi tiếng là một người cá đam mê với ăn uống, trong khi đó vợ của anh - Hari won là có tâm hồn ăn uống chẳng thua ai vì vậy nam MC đã tăng cân thấy rõ sau khi lấy vợ.

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Qua những pha lộ bụng mỡ, Trấn Thành bị đàn em trêu là 'đuông dừa'- Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, Trấn Thành còn được biết đến với biệt danh "đuông dừa" khi tham gia chương trình Running Man mùa 1. Lý giải cho việc này, anh chàng đã nhiều lần để lộ bụng mỡ của mình trên sóng truyền hình.

Trường Giang

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 Trong hậu trường của một buổi ghi hình tại nam danh hài lộ rõ gương mặt tròn 'phúc hậu', làn sa rám nắng và ăn mặc vô cùng giản dị - Ảnh: FBNV

"Hội tăng cân sau khi lấy vợ" không thể nào bỏ qua cái tên Trường Giang. Sau khi về chung nhà với Nhã Phương, nhan sắc của anh có phần xuề xòa hơn xưa. Điển hình là trong hậu trường của một buổi ghi hình tại nam danh hài lộ rõ gương mặt tròn "phúc hậu", làn da rám nắng và ăn mặc vô cùng giản dị.

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Trường Giang cũng không thoát khỏi cảnh bị đàn em trêu chuyện tăng cân - Ảnh: Internet

Mới đây, khi trở thành thành viên của chương trình Running Man bản Việt mùa 2, Trường Giang cũng không thoát khỏi cảnh bị đàn em trêu chuyện tăng cân. Trong một trò chơi có phần đu xà, nam danh hài đã để lộ chiếc bụng mỡ của mình khiến Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hú hét.

Lý Hải

Là sao nam có thời gian hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật lâu nhất trong danh sách này, dù đã ngoài 50 và có 4 con, Lý Hải vẫn sở hữu ngoại hình như chỉ vừa ngoài 30. Trước khi kết hôn với bà xã Minh Hà, nam ca sĩ vốn đã nổi tiếng với vóc dáng săn chắc, sau đám cưới cũng vậy, ngôi sao "Trọn đời bên em" luôn giữ vững phong độ như ngày đầu ca hát.

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Lý Hải đã phải chăm chỉ tập gym hàng ngày và ăn uống điều độ để giữ dáng - Ảnh: FBNV

Được biết, để giữ dáng, Lý Hải đã phải chăm chỉ tập gym hàng ngày và ăn uống điều độ. Có thể nói, body hiện tại của đạo diễn Lật Mặt chính là thành quả của việc kỷ luật bản thân cực kỳ nghiêm ngặt.

Lương Thế Thành

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Lương Thế Thành vốn nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai cùng một chiều cao lý tưởng và vóc dáng cực chuẩn - Ảnh: FBNV

Vốn nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai cùng một chiều cao lý tưởng và vóc dáng cực "chuẩn", Lương Thế Thành càng nam tính và thu hút người nhìn hơn sau khi lấy vợ. Nhiều lần xuất hiện, nam diễn viên còn khiến người khác phải trầm tròn vì thần thái và body thuộc hàng top.

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Dù đang làm việc nhà, nam diễn viên cũng khoe khéo body của mình - Ảnh: FBNV
Xuất hiện với gương mặt lạ hoắc, Ninh Dương Lan Ngọc bị ngờ can thiệp dao kéo

Xuất hiện với gương mặt lạ hoắc, Ninh Dương Lan Ngọc bị ngờ can thiệp dao kéo

Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc mới đây đã xuất hiện với khuôn mặt lạ hoắc, đến cả người hâm mộ nhận không ra. Vì vậy, nhiều người nghi ngờ rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

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Từ khóa:   Trấn Thành Trường Giang Lý Hải

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