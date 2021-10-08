Tâm thư xúc động của Dương Triệu Vũ gửi người cha quá cố

Sau khi cha ruột qua đời, Dương Triệu Vũ cùng người thân đã vô cùng đau lòng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ đã viết một bức tâm thư vô cùng xúc động gửi đến người cha quá cố.

Cha ruột của Dương Triệu Vũ và Hoài Linh đã qua đời 3 ngày tính đến ngày hôm nay. Ngay sau đó, rất nhiều nghệ sĩ và khán giả gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình đang phải chịu tan sự. Đặc biệt nhất phải kể đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được biết đến là một người bạn thân thiết, đã gọi bố xưng con với ông Võ Tòa, đồng thời luôn túc trực bên di hài của ông. Hoài Linh, Dương Triệu Vũ bên đấng sinh thành - Ảnh: FBNV Ít giờ trước, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã viết một bức tâm thư trên trang Facebook cá nhân của mình gửi đến người cha đã qua đời. Cụ thể, anh viết: "Thưa bố, một trong những điều con cảm thấy hài lòng nhất chính là trong ngày trước khi bố mất đã được nói với bố ‘con thương bố nhiều lắm’.

Con thấy bố nở nụ cười khi nghe con nói câu đó dù cơ thể già yếu đã làm cho bố thở cũng khó khăn. Con được cơ hội chăm sóc mỗi ngày cho bố từ khi bố xuất viện là phước đức con có được nên con luôn trân trọng... Mỗi ngày thức dậy là lái xe qua bố với sự hân hoan, để được ngồi canh bố như lúc nhỏ bố đã canh cho con". Dương Triệu Vũ tỏ ra tiếc nuối khi những gì mình làm cho người cha quá cố chưa bằng 1/1000 ông đã làm cho mình - Ảnh: FBNV Dương Triệu Vũ tỏ ra tiếc nuối khi những gì mình làm cho người cha quá cố chưa bằng 1/1000 ông đã làm cho mình: "Một sự kiên nhẫn đầy yêu thương, một sự quan tâm tinh tế vừa đủ để cho con có thể phát triển tâm trí của riêng mình nhưng vẫn quan sát từng li từng tí. Và có lúc con bị bệnh bố còn lo hơn là lo cho chính thân xác mình.

Giờ bố đã yên nghỉ con buồn vì không thể thấy bố như mọi khi... Nhưng con nhận con chính là hiện thân của tâm trí cũng như cơ thể bố... cơ thể bố mẹ đã tạo ra con và tâm trí bố đã dạy con nên người... Con vui sướng khi nhận ra bao nhiêu ơn phước con đã được gần 40 năm nay từ tình yêu thương dưỡng dạy đó. Bố an tâm, con sẽ lo cho mẹ chu toàn, không để mẹ buồn đâu. Sẽ không quên giờ uống thuốc giờ ăn, hay đo huyết áp, uống thuốc đúng giờ như bố từng lo gần suốt 60 năm qua. Bố cứ yên nghĩ, không cần phải lo gì nữa đâu. 85 năm mệt rồi". Nguyên văn status của Dương Triệu Vũ - Ảnh: Chụp màn hình Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều anh em, bạn bè và nghệ sĩ thân thiết đã gửi lời động viên đến nam ca sĩ và gia đình anh.

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