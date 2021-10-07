Phía Thủy Tiên phản hồi về thông tin đơn tố giác đã được tiếp nhận bởi PC02

Phía nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có phản hồi ngay sau khi thông tin đơn tố giác cô được phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận.

Những ngày vừa qua, vấn đề quyên góp từ thiện của Thủy Tiên luôn được nhiều người quan tâm và theo dõi. Ngay sau khi có thông tin Bộ Công an rà soát việc tiếp nhận, giải ngân của một số tài khoản đã nhận tiền quyên góp từ thiện, vợ chồng nữ ca sĩ đã ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng. Những ngày vừa qua, vấn đề quyên góp từ thiện của Thủy Tiên luôn được nhiều người quan tâm và theo dõi - Ảnh minh họa: Internet Mới đây, một tài khoản MXH có tên P.N đã đăng tải một bài viết liên quan đến vấn đề từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trong đợt lũ kinh hoàng xảy ra vào cuối năm 2020. Theo đó, vào ngày 17/9 vừa qua, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) đã tiếp nhận đơn tố giác Thủy Tiên, sau đó, đơn này đã được chuyển đến phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) để giải quyết.

Hơn nữa, tài khoản P.N này còn cho biết, hành trình pháp lý của cô với ca sĩ Thủy Tiên đã đi được hơn 70% và đã kéo dài được gần 1 năm rồi. P.N cho biết thêm, cô làm điều này không phải để thắng thua mà là tìm ra sự minh bạch trong công tác thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên. Bức ảnh được cho là đơn phản hồi của PC02 - Ảnh: FBNV Nguyên văn chia sẻ của P.N: "Lại tiếp chuyện về tiền từ thiện của em Thủy Tiên. Ngày 17/9, phòng Cảnh sát hình sự thuộc PC02 có gửi cho tôi văn bản thông báo tiếp nhận điều tra đơn tố cáo mà tôi đã gửi cho cơ quan chức năng. Trong văn bản có ghi rõ là đã chuyển đơn đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 để làm rõ sự việc khuất tất, chênh lệch số tiền 81.300.000.000 đồng (tám mươi mốt tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn) trong gói 177 tỷ tiền từ thiện mà chính Thủy Tiên đã báo cáo.

Có nghĩa là cơ quan điều tra xem như đã chính thức vào cuộc. Hành trình này tôi đeo đuổi đến nay cũng gần 1 năm và giờ xem như đã đi hơn 70% đoạn đường. Đây không phải là chuyện thắng thua mà cốt chỉ mong muốn hướng đến sự minh bạch hóa các công tác xã hội thiện nguyện tại Việt Nam. Chỉ cần mỗi cá thể nhỏ chúng ta luôn xem vấn đề minh bạch là tiên phong trong mọi vấn đề thì việc hướng đến sự minh bạch vĩ mô không có gì là khó cả". Nguyên văn bài đăng của tài khoản P.N - Ảnh: Chụp màn hình Liên quan tới vụ việc này, đại diện pháp lý của ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức chia sẻ với Saostar, người này đã cho biết: "Hiện tại toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động thiện nguyện của Thủy Tiên và những hoạt động nói xấu gia đình Công Vinh - Thủy Tiên trên mạng như tôi đã thông báo trong thông cáo báo chí, chúng tôi đã yêu cầu và đang phối hợp với tất cả cơ quan nhà nước, trong đó có Bộ Công an để làm rõ. Hiện tại, tôi không thể chia sẻ bất cứ thông tin nào khác cũng như bình luận nào. Tất cả đang chờ sự phán quyết công tâm từ cơ quan chức năng và trả lại sự trong sạch cho Thủy Tiên".

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