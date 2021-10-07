Mẹ của NSƯT Trịnh Kim Chi vừa qua đời sau hơn 4 năm chạy thận, nữ nghệ sĩ đau lòng vừa báo tin trên trang Facebook của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NSƯT Trịnh Kim Chi đã cập nhật hình ảnh mới và thông báo gia đình mình đang có tang sự. Theo đó, mẹ của nữ nghệ sĩ vừa qua đời vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, ngày 7/10/2021 tại nhà riêng sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Mẹ của NSƯT Trịnh Kim Chi và 4 cô con gái - Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ khóc nghẹn: "Mẹ của Chi mất vì bệnh người già. Mẹ chạy thận suốt 4 năm nay, lại bị cả bệnh tim nữa".

Ngay sau khi biết tin, đã có rất nhiều anh em bạn bè và đồng nghiệp cũng như khán giả đã gửi những lời chia buồn, cầu nguyện và động viên gia đình của NSƯT Trịnh Kim Chi. Được biết, chỉ vừa mới hồi tháng 5, bố chồng của nữ nghệ sĩ cũng đã từ trần khi 85 tuổi.

Mẹ của NSƯT Trịnh Kim Chi thời son trẻ - Ảnh: Internet

Mẹ của NSƯT Trịnh Kim Chi cũng từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khi còn trẻ. Bà vốn là một nghệ sĩ hóa trang có năng lực khi là một trong những người đầu tiên được cử đi học hóa trang tại nước ngoài. Ngoài ra, lớp học hóa trang đầu tiên tại trường điện ảnh thành phố HCM cũng được chính bà mở vào những năm 1980.

Theo lời kể của trường điện ảnh thành phố HCM vào những năm 1980, sinh thời, mẹ của cô là một người tài năng, hoạt bát và sống vô cùng rộng rãi với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bà rất mạnh mẽ và cá tính dù cho có hay cả tin nên hay phải chịu thiệt thòi.

NSƯT Trịnh Kim Chi thừa nhận mình có đam mê làm đẹp được thừa hưởng từ mẹ - Ảnh: FBNV

"Tôi thừa hưởng năng khiếu từ đôi tay của mẹ tôi. Tôi cũng mê làm đẹp cho người khác giống như mẹ và điều quan trọng là mẹ luôn rất nghiêm túc và đam mê với nghề nghiệp của mình, Giờ tôi cũng vậy" - NSƯT Trịnh Kim Chi cho hay, cô cũng thừa hưởng đam mê làm đẹp từ mẹ.

Em trai ruột Phi Nhung: '1 ngày chưa thấy chị về là 1 ngày đứt ruột thương chị nằm chờ trong bệnh viện' Em trai ruột ca sĩ Phi Nhung vừa viết tâm thư bày tỏ nguyện vọng sẽ được đưa thi hài của cô về Mỹ để gia đình có cơ hội được nhìn mặt cô lần cuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ruot-nsut-trinh-kim-chi-benh-nang-qua-doi-429335.html