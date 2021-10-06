Quản lý bênh vực Trường Giang khi nan danh hài bị tố chơi 'đỏ đen': 'Chồng Nhã Phương tiền ăn sáng còn phải mượn trợ lý'

Hậu trường 06/10/2021 13:47

Anh trai của Trường Giang cũng là quản lý của nam danh hài, đã lên tiếng bức xúc trên trang cá nhân của mình vì có người tố những điều không đúng sự thật về nam danh hài.

Mới đây, có thông tin Trường Giang bị một Youtuber bị tố cờ bạc, quản lý của anh cũng là anh trai đã đăng đàn bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân mình. Người này cho biết, đến tiền ăn sáng Trường Giang còn đi mượn thì làm gì có việc chơi "đỏ đen".

"YouTuber giờ tào lao vậy luôn hả trời? Kiếm được bao nhiêu tiền từ YouTube mà biến mình thành người rẻ rúng như vậy? Làm chồng của Nhã Phương thì tiền ăn sáng có khi phải mượn trợ lý, lấy đâu ra mà đánh bài. Coi thường em dâu tui quá." - Nội dung status của quản lý Trường Giang.

Quản lý bênh vực Trường Giang khi nan danh hài bị tố chơi 'đỏ đen': 'Chồng Nhã Phương tiền ăn sáng còn phải mượn trợ lý' - Ảnh 1
Quản lý cũng là anh trai của Trường Giang bênh vực nam danh hài - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Trường Giang bị dính vào những lùm xùm "từ trên trời rơi xuống" và đây cũng không phải lần đầu tiên mà quản lý lên tiếng bênh vực cho anh chàng.

Cách đây không lâu, Trường Giang từng bị nhiều antifan chỉ trích vì không đi làm từ thiện trong mùa dịch, anh trai của anh cũng đã lên tiếng: "Thôi thì để đây, không nói gì để khỏi đụng chạm ai cả. Tụi nhỏ trước giờ vẫn âm thầm làm, đóng góp được cái gì thì đóng góp cho quê, cho xã hội, nên mấy anh hùng bàn phím bớt chửi bậy dùm".

Quản lý bênh vực Trường Giang khi nan danh hài bị tố chơi 'đỏ đen': 'Chồng Nhã Phương tiền ăn sáng còn phải mượn trợ lý' - Ảnh 2
Tuy luôn im lặng trong mọi lùm xùm của showbiz, Trường Giang vẫn bị chỉ trích - Ảnh: Internet

Hay khi có nhiều người soi mói quá mức những clip nấu ăn của Trường Giang, anh cũng bênh vực em trai của mình: "Teaser cái serie nấu ăn ở nhà mùa dịch cũng toàn mấy món đơn giản, ít tiền, nên cũng đừng ai nói khoe ăn ngon mùa dịch nữa nha, dịch bệnh đã quá mệt mỏi rồi, quay cái series này để nhân viên công ty có việc mà làm ở nhà đấy mọi người ạ, để nhân viên có lương mà nuôi gia đình họ đấy ạ.

Mùa dịch này mà trả được lương full cho nhân viên thì tui cũng cảm thấy vui lắm rồi ạ. Nhân viên tui sống được thì xã hội cũng bớt đi gánh nặng phải trợ cấp nuôi họ phải không ạ?".

Quản lý bênh vực Trường Giang khi nan danh hài bị tố chơi 'đỏ đen': 'Chồng Nhã Phương tiền ăn sáng còn phải mượn trợ lý' - Ảnh 3
Quản lý khẳng định Trường Giang vẫn làm từ thiện nhưng chỉ là trong âm thầm - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   danh hài Trường Giang Nhã Phương quản lý Trường Giang

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