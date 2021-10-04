Hacker giả mạo người quen lừa tiền Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng cảnh báo mọi người

Sau khi chia sẻ sự việc ca sĩ Quang Dũng đã bị kẻ gian lừa mất 23 triệu đồng, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng cảnh báo mọi người nên cẩn thận hơn trong việc tiền bạc, tránh đặt niềm tin sai chỗ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa mới chia sẻ lên trang cá nhân của mình một sự việc liên quan đến tiền bạc mà mọi người đều phải cẩn trọng. Cụ thể, một người anh thân thiết của nam ca sĩ đã bị hacker chiếm lấy Facebook cá nhân. Sau đó, kẻ này đã dùng trang cá nhân này nhắn tin hỏi mượn tiền từ bạn bè của người anh thân thiết này.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng về sự việc Quang Dũng bị lừa tiền - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, bài đăng "Mr Đàm" còn cho biết một trong những người bị lừa đó chính là nam ca sĩ Quang Dũng. Theo đó, gã hacker này đã lừa được Quang Dũng chuyển cho 1000 USD (khoảng 23 triệu đồng), sau đó lại đòi mượn thêm 500 USD nữa nên nam ca sĩ sinh nghi và liên lạc với Đàm Vĩnh Hưng để xác minh sự thật. Lúc này, anh mới biết hóa ra mình đã bị lừa.

Quang Dũng đã bị lừa 23 triệu đồng mới nhận ra chân tướng kẻ gian - Ảnh: Internet

Thông qua bài đăng này, Đàm Vĩnh Hưng đã cảnh báo mọi người không bị gạt bằng cách chỉ ra một số đặc điểm nhắn tin và phong cách của người anh thân thiết này.

"Những người chơi thân đều biết anh Ray là chủ 2 nhà hàng tại Los Angeles, là người rất mặt mũi, là người không bao giờ thiếu tiền và có thói quen vay mượn của ai. Anh Ray không bao giờ viết có dấu. Vì anh ở Mỹ quá lâu nên tiếng Việt của anh cũng không suôn sẻ vì thế câu viết của anh cũng luôn loạng choạng, chứ không suôn sẻ như kẻ gian kia đã sử dụng." - Đàm Vĩnh Hưng viết.

Vũ Hà cũng từng có trải nghiệm tương tự Quang Dũng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nam ca sĩ Vũ Hà cho biết mình cũng suýt trở thành nạn nhân của việc lừa tiền. Tuy vậy, Vũ Hà đã khá cảnh giác khi gọi điện cho kẻ lừa đảo để xác nhận, kẻ này vẫn nghe máy nhưng lại áp sát tai vào màn hình để nam ca sĩ không thấy mặt. Vì vậy, anh đã có thể tránh khỏi việc bị lừa gạt.

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