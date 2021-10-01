Mạnh Quỳnh: 'Xin lỗi Nhung,Quỳnh đã không còn nước mắt để khóc tiễn Nhung đi'

"Người tình sân khấu" của Phi Nhung - nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đã viết tặng cho cô một bài thơ kèm theo lời tâm sự bản thân không còn nước mắt để khóc thương bạn nữa.

Ca sĩ Phi Nhung đã rời xa nhân thế vào trưa ngày 28/9 vừa qua sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19. Sau khi thông tin nữ ca sĩ qua đời được truyền thông đưa tin, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã vô cùng bất ngờ và thương tiếc. 'Người tình sân khấu' của Phi Nhung tiết lộ anh đã 'không còn nước mắt để khóc tiễn biệt cô' - Ảnh: Internet Mới đây, vào sáng ngày 1/10, "người tình sân khấu" của Phi Nhung - nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đã bày tỏ lòng thương tiếc, sự đau xót của mình đến Phi Nhung. Anh gửi lời xin lỗi đến nữ ca sĩ vì đã "không còn nước mắt để khóc".

Status trên trang cá nhân của Mạnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, anh cũng nhắc về kỷ niệm cả 2 từng hứa với nhau khi về già, Phi Nhung sẽ đẩy anh trên chiếc xe lăn để đi hát, trọn một đời cống hiến cho nghệ thuật, cho khán giả Việt Nam. Mạnh Quỳnh cũng hứa rằng khi đi diễn ở đâu nếu có người nhắc đến Phi Nhung, chắc chắn anh sẽ kể lại cho cô nghe và mong cô yên nghỉ. Kèm theo đó là bài thơ anh tự viết, gửi đến cố nghệ sĩ. Bài thơ Mạnh Quỳnh tự tay viết gửi tặng Phi Nhung - Ảnh: Internet Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp đôi song ca ăn ý hơn 20 năm qua theo dòng nhạc trữ tình quê hương và Bolero. Ở khắp các sân khấu lớn nhỏ, dù trong hay ngoài nước, khán giả luôn nhớ đến 2 ca sĩ như hai "người tình sân khấu" qua các bài hát như: Thành phố buồn, Tân cổ giao duyên, Lại nhớ người yêu, Sầu tím thiệp hồng, Hai đứa nghèo... Lần cuối 2 người kết hợp là vào đầu năm 2021, trong đêm chương trình "Đêm nhạc Bolero: Phi Nhung - Mạnh Quỳnh".

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp đôi song ca ăn ý hơn 20 năm qua theo dòng nhạc trữ tình quê hương và Bolero - Ảnh: Internet Khi Phi Nhung vừa mới nhập viện để điều trị Covid-19, Mạnh Quỳnh còn cầu nguyện cho nữ ca sĩ có thể vượt qua cơn bạo bệnh: “Cố lên bạn tôi nhé! Ta còn nợ nhau nữa đời nghệ thuật còn lại! Mình đã đi bên nhau suốt một quãng đường dài nhiều chông gai vất vả! Hãy mạnh mẽ và kiên cường như chính cuộc đời bạn! Cũng như mình, cuộc đời này vẫn luôn cần bạn! Cánh Lan tím vẫn nhẹ nhàng tươi nở/ Dù cuộc đời mưa gió vẫn triền miên!”.

Trấn Thành bị 'bắt bẻ' cách xưng hô với Phi Nhung, quản lý ca sĩ lên tiếng giải thích Sau khi Trấn Thành bị chỉ trích vì xưng hô "bạn - tôi" với Phi Nhung, mới đây quản lý của nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích rõ ràng việc này.

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