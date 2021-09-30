Con nuôi của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh được dự đoán sẽ trở thành 'soái ca' trong tương lai

Hậu trường 30/09/2021 20:11

Những hình ảnh mới nhất của nhóc tỳ là con nuôi của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp khiến nhiều người khen ngợi và kỳ vọng sẽ trở thành hot boy trong tương lai.

Cặp bạn thân Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh là một trong những cặp đôi được đồn đoán có tình ý với nhau nhiều nhất showbiz Việt. Nhiều lần, vì các cử chỉ quá thân thiết, 2 người còn bị cho là đang hẹn hò, thậm chí việc cả 2 đang nhận con nuôi chung cũng thu hút nhiều sự chú ý.

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Cặp bạn thân Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh là một trong những cặp đôi được đồn đoán có tình ý với nhau nhiều nhất showbiz Việt - Ảnh: Internet

Trang trang Facebook cá nhân của mình, mới đây Vũ Khắc Tiệp đã đăng tải status kèm các bức ảnh để chúc mừng sinh nhật con trai nuôi của mình và Ngọc Trinh: “Chúc mừng sinh nhật con trai ba. Tuổi mới thật đẹp con nhé. 3 tháng rồi chưa được gặp con. Love u”.

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Bài đăng của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Chụp màn hình

Qua những bức ảnh mà ông bầu họ Vũ đăng tải, có thể thấy, nhóc tỳ ngày nào nay đã lớn, thu hút người khác với phong cách thời trang năng động và ngoại hình vô cùng ăn ảnh. Ngay sau đó, có nhiều cư dân mạng đã bình luận dưới bài đăng của Vũ Khắc Tiệp, nội dung khen ngợi nhóc tỳ "bảnh trai" kia, dự đoán cậu bé sẽ trở thành một "soái ca" trong tương lai.

Cậu bé này vốn là một diễn viên nhí tên là Nhật Huy hay còn được biết đến với tên thân mật là Cubin. Trước đây, Nhật Huy từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Chị Mẹ Học Yêu do Ngọc Trinh đảm nhận vai nữ chính.

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Sau khi bộ phim Chị Mẹ Học Yêu kết thúc, Ngọc Trinh và Nhật Huy vẫn thân thiết với nhau - Ảnh: FBNV

Sau khi bộ phim kết thúc, Ngọc Trinh và bé Nhật Huy vẫn vô cùng thân thiết và xưng hô với nhau là "mẹ - con" ở ngay cả đời thường. Vũ Khắc Tiệp sau đó còn thường xuyên đăng hình cậu bé lên trang cá nhân của mình.

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