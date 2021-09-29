Xúc động đến rưng rưng khoảnh khắc Phi Nhung xuất hiện bất ngờ, hôn má 'bạn già' Lê Giang

Hậu trường 29/09/2021 15:14

Sau khi nữ ca sĩ qua đời vì Covid-19 vào ngày 28/9 vừa qua, hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ của cô đã được nhiều netizen chia sẻ lại, rưng rưng vì xúc động.

Tuy Phi Nhung đã nhập viện để điều trị Covid-19 một thời gian khá dài nhưng vì công chúng luôn hy vọng cô sẽ sớm khỏi bệnh nên sự ra đi của cô vẫn là quá đột ngột và khiến nhiều người bàng hoàng. Sinh thời, nữ ca sĩ đã tham gia kha khá các chương trình truyền hình, vì vậy cô cũng lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp cùng các bạn bè đồng nghiệp.

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Trường Giang nhảy cẫng lên vui mừng sau khi phát hiện khách mời bí ẩn chính là Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, netizen đã chia sẻ lại một đoạn clip khi Phi Nhung trở thành khách mời trong chương trình Siêu Bất Ngờ, sự xuất hiện của cô khiến các nghệ sĩ cũng như khán giả vô cùng hào hứng. Vì nổi tiếng là người có lịch hoạt động dày đặc, việc giọng ca Bông Điên Điển có thể sắp xếp tới tham gia chương trình quả thật không thể tin được.

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Phi Nhung hôn má 'bạn già' Lê Giang - Ảnh: Cắt từ clip
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Cả hai sau đó còn ôm nhau thắm thiết - Ảnh: Cắt từ clip

Vào chương trình hôm đó, có sự tham gia của Lê Giang - một người "bạn già của Phi Nhung. Tuy vậy, những khách mời khác lại đoán ra Phi Nhung trong khi cô lại khẳng định chắc nịch người bí ẩn là Phương Thanh.

Khi áo choàng được mở ra và Phi Nhung lộ diện, Trường Giang đã nhảy cẫng lên vô cùng vui sướng. Về phần Phi Nhung, cô chạy tới ôm chầm và hôn lên má người bạn lâu năm Lê Giang. Cả hai nữ nghệ sĩ bồi hồi xúc động, sau đó còn song ca cải lương với nhau trên sân khấu cực "ngọt".

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Trường Giang đăng bài tiễn biệt cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, sau khi Phi Nhung qua đời, Trường Giang còn chia sẻ lại sân khấu Vợ Thằng Đậu của anh và nữ ca sĩ, thể hiện lòng tiếc thương vô bờ của một người đàn em dành cho cô. Giờ đây, không chỉ Trường Giang mà còn những nghệ sĩ khác và toàn thể cả khán giả, Phi Nhung sẽ sống mãi trong các kỷ niệm đẹp.

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Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung Phi Nhung qua đời Lê Giang

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