Xúc động đến rưng rưng khoảnh khắc Phi Nhung xuất hiện bất ngờ, hôn má 'bạn già' Lê Giang

Tuy Phi Nhung đã nhập viện để điều trị Covid-19 một thời gian khá dài nhưng vì công chúng luôn hy vọng cô sẽ sớm khỏi bệnh nên sự ra đi của cô vẫn là quá đột ngột và khiến nhiều người bàng hoàng. Sinh thời, nữ ca sĩ đã tham gia kha khá các chương trình truyền hình, vì vậy cô cũng lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp cùng các bạn bè đồng nghiệp.

Trường Giang nhảy cẫng lên vui mừng sau khi phát hiện khách mời bí ẩn chính là Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, netizen đã chia sẻ lại một đoạn clip khi Phi Nhung trở thành khách mời trong chương trình Siêu Bất Ngờ, sự xuất hiện của cô khiến các nghệ sĩ cũng như khán giả vô cùng hào hứng. Vì nổi tiếng là người có lịch hoạt động dày đặc, việc giọng ca Bông Điên Điển có thể sắp xếp tới tham gia chương trình quả thật không thể tin được.