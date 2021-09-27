Trích tới 30% cát xê 'khủng' để làm từ thiện, Jack bị chỉ trích vì chỉ chu cấp 5 triệu để nuôi con mỗi tháng

"Thay vì lo cho người khác sao không lo cho con mình trước đã?" - Một cư dân mạng bình luận khi biết Jack đã trích tới 30% thù lao khủng để làm từ thiện.
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Jack hiện là một trong những nghệ sĩ trẻ gây tranh cãi nhất khi bên cạnh tài năng thì đời tư lại khá rắc rối. Thậm chí anh chàng hiện đang bị tẩy chay nặng nề bởi những scandal tình ái của mình.
Cụ thể, đầu tháng 8 vừa qua, nam ca sĩ đã bị "bốc phốt" liên hoàn bởi hội người yêu cũ, "từ bắt cá nhiều tay" đến có con riêng nhưng nhất quyết không cho con theo họ mình,.. Sau đó, tuy Jack đã lên tiếng xin lỗi nhưng cộng đồng mạng vẫn không tha cho anh chàng vì lời xin lỗi được nhận định là khá "qua loa" cộng thêm việc chỉ chu cấp 5 triệu mỗi tháng để nuôi con dù cho thập nhập thuộc hàng "khủng" trong showbiz.
Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục "đào" lại được một công bố được Jack đưa ra từ tháng 5 - thời điểm chưa có scandal nổ ra. Cụ thể, nam ca sĩ sẽ trích 30% thù lao nhận được từ chương trình Running man bản Việt mùa 2 để ủng hộ cho trẻ em nghèo Việt Nam. Vào thời điểm đó, phát ngôn này được nhiều người khen ngợi và tuyên dương, tuy nhiên lúc này netizen lại "quay xe" chỉ trích ca sĩ.
Nhiều ý kiến cho rằng nếu như chỉ chu cấp được cho con 5 triệu đồng mỗi tháng mà trích tới 30% cát xê để làm từ thiện thì thật sự "không hợp tình cũng chẳng hợp lý". Được biết, Thiên An - mẹ ruột của con gái Jack vì để dành tiền nuôi con thậm chí đã phải tự chạy xe đi làm tới khi gần sinh.
Hiện tại, vì sự xuất hiện của Jack trên Running man bản Việt mùa 2, nhiều người đã đòi tẩy chay chương trình, cho rằng nhà sản xuất không xem trọng khán giả. Dù đã phát sóng tập 2, netizen vẫn giữ nguyên thái độ với với nam ca sĩ Bến Tre.