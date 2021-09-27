Trích tới 30% cát xê 'khủng' để làm từ thiện, Jack bị chỉ trích vì chỉ chu cấp 5 triệu để nuôi con mỗi tháng

Jack hiện là một trong những nghệ sĩ trẻ gây tranh cãi nhất khi bên cạnh tài năng thì đời tư lại khá rắc rối. Thậm chí anh chàng hiện đang bị tẩy chay nặng nề bởi những scandal tình ái của mình.

Jack bị chỉ trích vì dùng 30% thu nhập 'khủng' để từ thiện nhưng lại chỉ chu cấp 5 triệu mỗi tháng để nuôi con - Ảnh: Internet

Cụ thể, đầu tháng 8 vừa qua, nam ca sĩ đã bị "bốc phốt" liên hoàn bởi hội người yêu cũ, "từ bắt cá nhiều tay" đến có con riêng nhưng nhất quyết không cho con theo họ mình,.. Sau đó, tuy Jack đã lên tiếng xin lỗi nhưng cộng đồng mạng vẫn không tha cho anh chàng vì lời xin lỗi được nhận định là khá "qua loa" cộng thêm việc chỉ chu cấp 5 triệu mỗi tháng để nuôi con dù cho thập nhập thuộc hàng "khủng" trong showbiz.