Công Vinh - Thủy Tiên dạy con gái nhỏ phải tự lập, nhất quyết không để lại tài sản cho bé

Có lẽ vì ảnh hưởng của tuổi thơ không được đủ đầy như nhiều người nên ca sĩ Thủy Tiên đã dạy con gái phải sống tự lập ngay từ nhỏ và tiết lộ sẽ không để lại tài sản cho bé.
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Trước khi có các lùm xùm không hay về từ thiện, cuộc sống của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên luôn được nhiều người quan tâm và dõi theo. Ngoài chiều chuộng vợ của Công Vinh và tài đảm đang của Thủy Tiên, công chúng còn ngưỡng mộ gia đình này bởi cách giáo dục con trẻ.
Theo đó, Thủy Tiên từng có lần chia sẻ về dự định tương lai của vợ chồng cô với con gái. Cụ thể, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng cho biết sẽ không để lại tài sản cho con mà dạy cô bé cách sống tự lập ngay khi còn nhỏ và hướng con xây dựng sự nghiệp riêng khi trưởng thành.
"Bây giờ Tiên vẫn nói với Gạo rằng: 'Tiền của ba là tiền của ba, tiền của mẹ là tiền của mẹ, tiền của con là tiền của con, không phải tiền của ba mẹ là tiền của con. Tiền của con là sau này con lớn lên, con phải tự đi làm'
Tôi vẫn tin vào số phận lắm. Chứ ngày xưa tôi cũng đâu có bất cứ một cái gì, hay là anh Vinh cũng vậy. Nhưng tự khả năng mình có thể làm ra được, có thể lo lại được cho cả gia đình, đó là số phận của tôi và sự cố gắng của tôi. Còn nếu như ngày xưa, ba mẹ vun vén cho tôi thì chưa chắc tôi có thể cố gắng được như ngày hôm nay." - Thủy Tiên Bộc bạch.
Hơn hết, Thủy Tiên từng trải lòng trên một chương trình truyền hình rằng tuổi thơ cô không được đủ đầy như nhiều người khác. Có lẽ vì thế nên cô không muốn con gái sống dựa vào bố mẹ mà phải tự mình đi lên.