Công Vinh - Thủy Tiên dạy con gái nhỏ phải tự lập, nhất quyết không để lại tài sản cho bé

Hậu trường 27/09/2021 09:23

Có lẽ vì ảnh hưởng của tuổi thơ không được đủ đầy như nhiều người nên ca sĩ Thủy Tiên đã dạy con gái phải sống tự lập ngay từ nhỏ và tiết lộ sẽ không để lại tài sản cho bé.

Trước khi có các lùm xùm không hay về từ thiện, cuộc sống của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên luôn được nhiều người quan tâm và dõi theo. Ngoài chiều chuộng vợ của Công Vinh và tài đảm đang của Thủy Tiên, công chúng còn ngưỡng mộ gia đình này bởi cách giáo dục con trẻ.

thuy tien 1
Cách giáo dục con của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên khiến nhiều người ngưỡng mộ và học theo - Ảnh: FBNV

Theo đó, Thủy Tiên từng có lần chia sẻ về dự định tương lai của vợ chồng cô với con gái. Cụ thể, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng cho biết sẽ không để lại tài sản cho con mà dạy cô bé cách sống tự lập ngay khi còn nhỏ và hướng con xây dựng sự nghiệp riêng khi trưởng thành.

thuy tien 2
Nữ ca sĩ tiết lộ ngay từ khi bé còn nhỏ, đã hướng con sống tự lập - Ảnh: FBNV

"Bây giờ Tiên vẫn nói với Gạo rằng: 'Tiền của ba là tiền của ba, tiền của mẹ là tiền của mẹ, tiền của con là tiền của con, không phải tiền của ba mẹ là tiền của con. Tiền của con là sau này con lớn lên, con phải tự đi làm'

Tôi vẫn tin vào số phận lắm. Chứ ngày xưa tôi cũng đâu có bất cứ một cái gì, hay là anh Vinh cũng vậy. Nhưng tự khả năng mình có thể làm ra được, có thể lo lại được cho cả gia đình, đó là số phận của tôi và sự cố gắng của tôi. Còn nếu như ngày xưa, ba mẹ vun vén cho tôi thì chưa chắc tôi có thể cố gắng được như ngày hôm nay." - Thủy Tiên Bộc bạch.

thuy tien 3
Thủy Tiên còn cho biết, sẽ không để lại tài sản cho con - Ảnh: FBNV

Hơn hết, Thủy Tiên từng trải lòng trên một chương trình truyền hình rằng tuổi thơ cô không được đủ đầy như nhiều người khác. Có lẽ vì thế nên cô không muốn con gái sống dựa vào bố mẹ mà phải tự mình đi lên.

Thả cá phóng sinh như bao người, Vũ khắc Tiệp lại bị chỉ trích gay gắt, xem kỹ thì thấy nguyên nhân thật 'khó đỡ'

Thả cá phóng sinh như bao người, Vũ khắc Tiệp lại bị chỉ trích gay gắt, xem kỹ thì thấy nguyên nhân thật 'khó đỡ'

Tuy chỉ là một đoạn clip quay lại cảnh thả ca phóng sinh đơn giản nhưng netizen cũng soi ra được những điểm bất hợp lý và lên tiếng chỉ trích Vũ Khắc Tiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Công Vinh - Thuỷ Tiên vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ca sĩ Thủy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 39 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36