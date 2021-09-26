Thả cá phóng sinh như bao người, Vũ khắc Tiệp lại bị chỉ trích gay gắt, xem kỹ thì thấy nguyên nhân thật 'khó đỡ'

Hậu trường 26/09/2021 19:39

Tuy chỉ là một đoạn clip quay lại cảnh thả ca phóng sinh đơn giản nhưng netizen cũng soi ra được những điểm bất hợp lý và lên tiếng chỉ trích Vũ Khắc Tiệp.

Theo đó, vào sáng ngày 26/9, "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp đã đăng tải một đoạn clip ngắn trên TikTok của mình ghi lại cảnh phóng sinh một con cá trê có kích thước "khủng". Tuy vậy, đoạn clip này lại vấp phải hàng loạt chỉ trích từ cư dân mạng.

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Vũ Khắc Tiệp bị chỉ trích vì phóng sinh cá trê còn mạnh tay như ném - Ảnh: Cắt từ clip

Từ lâu, việc phóng sinh thả cá được nhận định là một nghĩa cử đẹp, có giá trị nhân văn cao. Tuy vậy, hành động thả cá của Vũ Khắc Tiệp lại khiến nhiều người không đồng tình, cho rằng anh chàng này đang "làm màu", thực chất là "ném cá" chứ không phải thả cá.

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Nhiều bình luận chỉ trích hành động của 'ông trùm chân dài' - Ảnh: Chụp màn hình

Hơn nữa, việc Vũ Khắc Tiệp thả cá trê bị nhiều người phản đối vì loại cá này là loài ăn tạp, nếu thả ra thủy vực tự nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Tuy vậy, vẫn có người bênh vực cho anh chàng, cho rằng "ông trùm chân dài" chỉ đang làm việc thiện, xuất phát từ ý tốt chẳng qua là vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, không nên chỉ trích quá nặng nề.

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Vũ Khắc Tiệp vãn chưa lên tiếng giải thích vụ việc lần này - Ảnh: Internet

Hiện tại, đoạn clip trên vẫn đang là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng, nhiều người vì thế được dịp "hả hê" khi Vũ Khắc Tiệp bị "ném đá" không thương tiếc. Còn về phần ông trùm họ Vũ, anh vẫn chưa lên tiếng đính chính hay giải thích gì.

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