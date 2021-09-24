Nhà hàng của Trấn Thành thông báo mở cửa lại sau loạt ồn ào sao kê từ thiện

Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do chuyển biến xấu của dịch Covid-19 tại Tp. Hồ Chí Minh, nhà hàng A MÀ của Trấn Thành đã rục rịch trở lại bất chấp những ảnh hưởng xấu từ các lùm xùm của chủ nhân.

Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo cho phép các cửa hàng phục vụ ăn uống kinh doanh trở lại với hình thức bán mang đi. Vì vậy, nhiều cửa hàng ăn của sao Việt, trong đó có nhà hàng A MÀ Kitchen của MC Trấn Thành.

Nhà hàng A MÀ của Trấn Thành vừa thông báo hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng do dịch - Ảnh: Internet

Nhà hàng A MÀ Kitchen được thành lập vào tháng 3/2019 do Trấn Thành và em gái Huỳnh Mi làm chủ. Nhà hàng này chuyên phục vụ các món Hoa như dimsum,gà tần, mì gà quay,... vì giá thành các món ăn nên nhà hàng chủ yếu phục vụ các thực tầm trung trở lên.

Mới đây, trên fanpage chính thức của A MÀ Kitchen, nhà hàng đã thông báo chính thức mở cửa buôn bán lại bằng cách giao hàng thông qua các app giao đồ ăn.

A MÀ Kitchen thông báo buôn bán trở lại - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên điều khiến netizen cảm thấy lo ngại cho A MÀ kitchen chính là trước đây, nhà hàng này đã từng bị bão đánh giá 1 sao trên Internet do các lùm xùm liên quan đến việc sao kê của ông chủ Trấn Thành. Vì lý do này, tên tuổi của nhà hàng cũng bị thiệt hại ít nhiều.

Nhà hàng của Trấn Thành từng bị bão đánh giá 1 sao - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước khi ồn ào nổ ra, nhà hàng A MÀ được thực khách yêu thích bởi hương vị và không gian đẹp. Vì vậy, việc A MÀ buôn bán trở lại khiến nhiều người băn khoăn không biết sau lần bị "tấn công" kia, nhà hàng có bị ảnh hưởng nhiều không.

Hậu sao kê từ thiện, nhà hàng của Trấn Thành nhận 'bão' đánh giá 1 sao Dù đã công khai đầy đủ 1000 tờ A4 sao kê tiền quyên góp từ thiện, công chúng có vẻ vẫn chưa tha cho Trấn Thành khi lần này đến lượt nhà hàng của anh bị tấn công dữ dội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-hang-cua-tran-thanh-thong-bao-mo-cua-lai-sau-loat-on-ao-sao-ke-tu-thien-426691.html